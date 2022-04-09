 معظمهم عانى الاستبداد.. فرنسيون جدد صوتوا للمرة الأولى في انتخابات الرئاسة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 16.04.2022

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ثقافة ومجتمع

معظمهم عانى الاستبداد.. فرنسيون جدد صوتوا للمرة الأولى في انتخابات الرئاسة

شهد اللاجئون في فرنسا الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017 من دون أن يكون لديهم الحق في المشاركة، لكن في هذا العام شارك بعضهم بعد أن حصلوا على جنسية فرنسا، فما مشاعرهم وهم ينتخبون للمرة الأولى؟

Frankreich Regioanlwahlen 2021 Wahllokal

شهد اللاجئون في فرنسا الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017 من دون أن يكون لديهم الحق في المشاركة. حصل بعضهم على الجنسية الفرنسية بعد أربعة أعوام، وأصبح لديهم حق الانتخاب والمشاركة الديمقراطية. اختبر وراود المهاجرون الذين شاركوا في الاقتراع، هذا العام، مشاعر مختلطة، فعظمهم قدموا من بلاد خاضعة لسلطة أنظمة ديكتاتورية تنتهك الحقوق والحريات قسرا. ولم تتح لهم المشاركة في انتخابات ديمقراطية قط.

تحدث مهاجر نيوز إلى مجموعة مهاجرين شاركوا في الانتخابات الفرنسية للمرة الأولى وسألهم عن رأيهم بالمشاركة وبنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أيتأهل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان للجولة الثانية والنهائية من الاستحقاق الرئاسي.

”صوتي يحدث فرقا"

"لم أصدق، كان إحساسا فظيعا. للمرة الأولى أصبح في إمكاني الانتخاب. كانت سعادتي لا توصف لأنني سأنتخب وانتخبت". كانت تلك المرة الأولى التي اختبرت فيها السورية أمل* (39 عاما) معنى المشاركة الفاعلة في انتخابات ديمقراطية. حرصت على القراءة والمتابعة لتعرف أكثر قبل موعد الانتخابات "ثقّفت نفسي لمعرفة من سأختار وكيف سأصوّت ومن هي الأحزاب المشاركة".

كانت تجربة التصويت غريبة بالنسبة إلى الشابة السورية مها* (29 عاما). غريب أن يكون لها صوت وأن تؤمن بأن صوتها يحدث فرقا وأن تذهب بإرادتها للإدلاء به "عندما قالت لي موظفة استلمت مغلف الاقتراع مني، ‘تم التصويت' غمرني شعور غريب جدا. كانت لحظة لا تنسى بالنسبة إلي، لا أستطيع وصفها". كانت لحظة الاقتراع مهمة للمصري سعد* (36 عاما) أيضا "كبرت في عصر حسني مبارك ولم يكن لدينا خيار آخر. الأمر ليس واردا. ما عرفته طوال حياتي هو وجود أغلبية عظمى مع وفئة صغيرة ضد". لذا قرر المشاركة أيضا إذ إنها واجب بالنسبة إليه.

المشاركة في العملية الديمقراطية عبر الإدلاء بالصوت الانتخابي

المشاركة في العملية الديمقراطية عبر الإدلاء بالصوت الانتخابي

”مارست حقا للمرة الأولى، حق منتهك في بلدي الأم"

على الرغم من سعادة أمل* قبل وأثناء التصويت، أصيبت بخيبة عقب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات ”أنا حزينة لأن الجولة الثانية مقتصرة على اليمين. ومع اهتمامي بمواضيع العمل والتعليم وما يخص الحياة اليومية، يبقى ملف الهجرة والتعامل مع المهاجرين أولوية عند النظر إلى برامج المرشحين، لاسيما وأن هنالك تيار عالمي يغلق الأبواب في وجه المهاجرين". رجّحت أمل* التصويت لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية ”فليس هنالك حل آخر".

ليس لدى السوري فراس* (35 عاما) حق الانتخاب بعد، لهذا شعر بالخيبة "روادني شعور سيء وخيبة لأنني مشاهد غير فاعل. أي عندما أشارك وأتبنى برنامجا سياسيا وأختار مرشحّا وأصوت وتكون النتائج سلبية، سأتقبل الأمر على نحو طبيعي جدا. ولكنني حتى الآن مراقب فقط، مع العلم بأنني سأتأثر بالانتخابات على نحو مباشر".

مختارات

يدلي المواطنون الفرنسيون في مناطق ومقاطعات ما وراء البحار بأصواتهم لاختيار رئيس فرنسا المقبل قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي بسبب فارق التوقيت. يتوقع أن تتم الإعادة بين ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان.

كانت النتائج متوقعة بالنسبة إلى مها* لهذا لم تشعر بالخيبة أبدا "موضوع التصويت لا يقتصر على الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة الديمقراطية تعني أيضا المشاركة في الانتخابات التشريعية والانتخابات البلديةوغيرها، إذ إنها انتخابات تؤثر في الحياة اليومية والعملية. المهم أنني شاركت في الانتخابات وأدليت بصوتي ومارست حقا للمرة الأولى، حق منتهك في بلدي الأم". ومثل أمل* ستدعم مها* إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية خوفا من وصول لوبان إلى سدة الرئاسة.

التصويت "الاستراتيجي" يحبط سعد* لأنه استبعد التصويت لصالح إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى، لاقتصار الجوانب الإيجابية في برنامجه على موضوعات محددة. لكنه الآن مضطر للاختيار بينه وبين لوبان ”رأيت كثيرا من الناس هنا تصوت للشخص الأقل ضررا بالنسبة إليهم وهو أمر محبط، أن تصوت للأقل ضررا وليس لمن يعبرعنك فعلا. هذه صفعة بالنسبة إلي".

المحيط مؤثر في مشاركة البعض وامتناع آخرين

أدلت مها* بصوتها رغم معرفتها بأن فرص المرشح الذي دعمته ضئيلة جدا ”قرأت برامج المرشحين واخترت شخصا أعجبني برنامجه، خضت نقاشات مع أصدقاء سألوني لماذا ستختارين هذا المرشح؟ لن ينال أصواتا كثيرة، كنت أجيبهم بأنني حرة وسأصوت وإن لم يفض الأمر إلى نتائج ملموسة الآن". في حين لم تشارك السورية ناديا* (31 عاما) في الجولة الانتخابية الأولى بسبب تأثرها بكلام المحيط عن الحزب والمرشح الذي أرادت دعمه ”كنت كلما أخبرت أحدا عن الحزب والشخص الذي سأصوّت له أخبرني بأن نسبة فوزه ضئيلة جدا ولن يصل إلى الجولة الثانية، وهذا ما وجدته في الإعلام أيضا. شعرت أن الآراء والمرشحين معدين مسبقا وأن صوتي بطبيعة الحال لن يحدث فرقا كبيرا، كانت هذه إحدى أسباب امتناعي عن التصويت".

سألت أصدقاء وجيران وحضرت اجتماعاتهم لمعرفة المزيد عن المرشحين والانتخابات عموما

بينما تأثرت آراء أمل* بمحيطها في اختيار المرشح الذي دعمته في الجولة الأولى "فكرت في بادئ الأمر بانتخاب آن إيدالغو، لكنني تأثرت بمن حولي من فرنسيين فتراجعت". مع ذلك ساعدتها الآراء على تعميق معرفتها ببرامج المرشحين وباختيار المرشح الأنسب بالنسبة إليها، ”استمعت إلى آراء من حولي لأنها متوازنة، سألت أصدقاء وجيران وحضرت اجتماعات لمعرفة المزيد عن المرشحين والانتخابات عموما، وعلى الرغم من تأثري في بادئ الأمر إلا أن السؤال والاستماع أعانني على الاختيار".

Infografik Präsidentschaftswahlen Frankreich 2022 Erster Wahlgang AR

 بين انتخابات عام 2017 وعام 2022

يعتبر اللاجئ السوري طارق* (39 عاما) أن "تأهُل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان يعيد إلى الأذهان الدورة الثانية من انتخابات عام 2017 وهو أمر مخيب للآمال بالنسبة إلي. وراء هذه الصورة المكررة أحداث سيئة حصلت، مثل ارتفاع نسبة التصويت لليمين وتشتت اليسار وغيرها. لكن على كل حال غمرتني سعادة كبيرة لأنني مارست حق الانتخاب". شهد طارق* انتخابات عام 2017 واستمع إلى آراء من حوله وتوجهاتهم، وراقب المجريات باهتمام، لكن لم يكن لديه حق المشاركة حينها، حال كثير من اللاجئين ومنهم سعد*.

وراء هذه الصورة المكررة أحداث سيئة حصلت

دفعت انتخابات عام 2017 سعد* إلى سؤال أصدقاء عن السياسة في فرنسا، ”عندما قدمت إلى هنا وشهدت الانتخابات، علمت بوجود أحزاب وأن لكل حزب فرصة المشاركة والفوز، بدأت حينها بالسؤال والاستفسار لأعرف أكثر". سأل فراس* وتابع وقرأ على الرغم من عدم مشاركته في الانتخابات ”لكن أعرف جيدا أنني سأشارك حالما أحصل على الجنسية فالمشاركة الديمقراطية عموما واجب وحق. ما همني في عام 2017 ويهمني اليوم على نحو أساسي هو موقف المرشحين من الموضوع السوري إضافة إلىملف الهجرة والمهاجرين وأهمية الحفاظ على حقوقهم وضمان حمايتها".

تتفق السورية سارة* (29 عاما) مع الشاب فراس* (32 عاما) في فكرة أهمية المشاركة وحقوق المهاجرين، كانت بدأت بتعميق فهمها منذ انتخابات عام 2017. إذ واظبت الشابة على حضور المناظرات الرئاسية والقراءة عن المرشحين "كنت مستمتعة لأنني لم أشهد قبلا تجربة انتخابات ديمقراطية، رغبت في معرفة المرشحين وبرامجهم. تتأثر القوانين وتفاصيل الحياة اليومية بالرئيس المنتخب وحكومته وعندما أحصل على الجنسية سأشارك حتما في الانتخابات ليس الرئاسية فحسب، وأعتقد أنني سأشارك أيضا في التوعية بأهمية المشاركة الديمقراطية".

لست مع الديكتاتورية طبعا، لكنني لم أعد أؤمن بالديمقراطية

ما شغل مضر* في انتخابات 2017 "هو موضوع التعامل مع المهاجرين، لهذا لم أرغب في فوز مارين لوبان وقتها". آراء مضر تغيرت اليوم فلم يعد يؤمن بأن الديمقراطية هي الحل ”لست مع الديكتاتورية طبعا، لكنني لم أعد أؤمن بالديمقراطية، فمن يصلون هم سياسيون يعرفون كيفية استقطاب الجمهور والتحدث في المناظرات ليس أكثر، وهناك أشخاص فاسدون وصلوا إلى مناصب عليا عبر الانتخابات. الانتخابات لعبة ولا أعتقد أنني أود المشاركة فيها وإن أصبحت فرنسيا".

*الأسماء مستعارة

مهاجر نيوز 2022

  • قصر الإليزيه في باريس

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    عقبات كثيرة قبل دخول الإليزيه

    صادق المجلس الدستوري الفرنسي في مارس/ آذار على أوراق 12 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. طريق المرشحين لم يكن سهلا إذ توجب على كل واحد منهم أن يحصل على 500 توقيع من الممثلين المنتخبين (نواب، رؤساء بلديات، عمد مدن.. إلخ). وتنطلق الجولة الأولى الأحد 10 أبريل/ نيسان 2022، ومن المتوقع أن يأتي ساكن الإليزيه من خلال التصويت في جولة الإعادة المقررة الأحد 24 أبريل/ نيسان.

  • حائط في مدينة تولوز لصقت عليه دعاية انتخابية لاثنين من المرشحين

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    عقبة كبيرة أمام صغار المرشحين

    بالنسبة للمرشحين من الأحزاب المنشقة أو السياسيين الذين لا ينتمون إلى أي حزب، يمكن أن يصبح جمع توقيعات المؤيدين المطلوبة لخوض السباق الرئاسي عقبة لا يمكن التغلب عليها. ففي كل انتخابات رئاسية، يمثل الوقت اللازم للحصول على هذه التوقيعات وتقديمها للجنة الانتخابات تحدياً كبيراً. ولن يتحدد الرئيس الجديد لقصر الإليزيه الذي سيتولى المنصب في مايو/آيار إلى حين الانتهاء من انتخابات الإعادة في 24 أبريل/نيسان.

  • الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    ماكرون، الرئيس الحالي والمرشح الأوفر حظا للفوز

    يتصدر إيمانويل ماكرون استطلاعات الرأي منذ شهور بهامش يصل إلى 27% من نوايا المصوتين. ومن غير المرجح أن يُحرم من الحصول على مكان في انتخابات الإعادة. وبالمقارنة مع أسلافه، يتمتع الرجل البالغ من العمر 44 عامًا بتقييمات شعبية جيدة في نهاية فترة ولايته. ويرى البعض أن إعلان ماكرون ترشحه قبل أسابيع قليلة من الانتخابات له أسباب تكتيكية.

  • ماكرون يلقي خطاباً في ليلة رأس السنة

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    رئيس الدولة حتى أثناء الحملة الانتخابية

    حتى خلال حملة ترشحه للرئاسة، لا يزال بإمكان ماكرون العمل كرئيس - دون الحاجة إلى مراعاة القواعد التي تحكم الحضور الإعلامي للمرشحين في فرنسا. ويثير سجل ماكرون للإصلاحات الجدل بشكل كبير. وبعد احتجاجات "السترات الصفراء"، تضاءلت حماسته لإجراء المزيد من الإصلاحات الجذرية. ومن بين أمور أخرى، يريد الرئيس تسجيل نقاط لدى الناخبين مستغلاً التطور الاقتصادي الإيجابي الذي حدث مؤخراً في البلاد.

  • المرشحة مارين لوبان مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    مارين لوبان: المحاولة الثالثة "والأخيرة"؟

    مارين لوبان من التجمع الوطني اليميني المتطرف. سبق لمارين لوبان أن واجهت ماكرون في جولة الإعادة قبل خمس سنوات. وتشير تقييمات لوبان إلى أنها نجحت في تبديد الصورة التي تشيطن حزبها اليميني المتطرف دون تغيير برنامجه الأساسي المناهض للهجرة. وتظهر الاستطلاعات أن ما يصل إلى 23 بالمئة من الناخبين يعتزمون التصويت لها في الجولة الأولى. وقد تكون محاولتها الثالثة لدخول الإليزيه هي آخر فرصة للوبان لتصبح رئيسة.

  • المرشحة فاليري بيكريس

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    فاليري بيكريس- الخصم غير المريح

    في استطلاعات الرأي، يتصارع كل من فاليري بيكريس ومارين لوبان على المركز الثاني خلف ماكرون.عملت بيكريس كرئيسة للمجلس الإقليمي لمنطقة العاصمة منذ عام 2015 وعملت أيضاً كوزيرة للبلاد. تصف نفسها بأنها خليط من تاتشر وميركل. في جولة الإعادة ضد ماكرون، سيكون لدى السيدة الجمهورية المحافظة فرص أفضل من لوبان. وتظهر أحدث استطلاعات للرأي احتمال فوزها بما بين ثمانية وعشرة بالمئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى.

  • المرشح إريك زمور

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    إريك زمور- المثير للجدل

    وصل إريك زمور (63 عاماً) - أحد أبرز مرشحي اليمين المتطرف - إلى معدلات اقتراع مرتفعة إلى جانب مارين لوبان. يرسم زمور - وهو أحد نجوم البرامج الحوارية - صورة قاتمة لدولة فرنسا واشتهر بأطروحاته المعادية للإسلام وأدانته المحكمة بسبب ذلك عدة مرات. يتبنى نهج دونالد ترامب المناهض لسلطات المؤسسات ويصور نفسه على أنه المنقذ للأمة الفرنسية. تتوقع الاستطلاعات فوزه بنسبة بين 9 و11% من الأصوات في الجولة الأولى.

  • المرشح جان لوك ميلينشون

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    جان لوك ميلنشون: قوة الكلمات

    مثل مارين لوبان، تعتبر هذه هي محاولة جان لوك ميلنشون الثالثة لدخول الإليزيه. قبل خمس سنوات، حقق ميلينشون (70 عاماً) المركز الرابع في الانتخابات. "السياسي الفصيح" يرى نفسه زعيم المعارضة الحقيقي في البرلمان. وينتمي في الأصل للحزب الاشتراكي (الرمز التقليدي لتيار يسار الوسط)، لكنه الآن زعيم حزب "فرنسا الأبية" (La France Insoumise). وتشير الاستطلاعات لاحتمال حصوله على 14 و17% في الجولة الأولى.

  • مرشح مناصري البيئة وحزب الخضر يانيك جادو

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    يانيك جادو: الواقعي

    في الانتخابات المحلية، فاز حزب الخضر مؤخراً بعدة مجالس بلدية في المدن الكبرى في فرنسا. لكن على المستوى الوطني، ليس للحزب تأثير حاسم في الوقت الحالي. ومع يانيك جادو، يرسل حزب الخضر شخصاً براغماتيًا إلى السباق بعد الانتخابات التمهيدية. يتمتع عضو البرلمان الأوروبي (54 عاماً) بتأييد الناخبين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُتوقع حصوله في الجولة الأولى على 8.5 % من الأصوات.

  • المرشحة آن هيدالغو عمدة باريس الاشتراكية

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    آن هيدالغو- مرشحة في أزمة

    تريد عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو الانتقال من قاعة المدينة بالعاصمة إلى قصر الإليزيه. كانت السياسية المولودة في إسبانيا المرشحة الواعدة للحزب الاشتراكي في 2021. تريد هيدالغو الإبقاء على سن التقاعد الحالي البالغ 62 عاماً، في تحد واضح لخطط ماكرون بزيادته إلى 65 عاماً. وبسبب تشتت اليسار وكثرة مرشحيه، تشير التوقعات إلى احتمال حصولها على أقل من 3.5% في الجولة الأولى ما يضعها في أزمة.

  • المرشح الشيوعي فابيان روسيل

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    فابيان روسيل: التقليد يلزم

    كما هو الحال في جميع الانتخابات الرئاسية تقريبًا، يرسل الشيوعيون مرة أخرى مرشحهم إلى السباق. تتشابه خطط الصحفي والسياسي الفرنسي فابيان روسيل (52 عاماً) مع خطط أسلافه: زيادة الضرائب على الممتلكات وزيادة القوة الشرائية للفرنسيين بدعم من الدولة. نال نسبة 5% أو أقل من نوايا التصويت وهي العتبة التي خولته الحصول على نفقات حملته. من المرجح أن ينتهي الأمر بالسكرتير الوطني للحزب الشيوعي في مؤخرة السباق.

  • صور لعدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022.

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    مرشحون لإثبات الحضور فقط؟

    وهناك أربعة مرشحين آخرين سيتواجدون في السباق الرئاسي إلى الإليزيه لكن حظوظهم في الفوز "شبه مستحيلة"، كما حدث لهم في انتخابات رئاسية سابقة. وهؤلاء هم: نيكولا ديبون-إينيان (61 عاما) عن حزب "انهضي فرنسا"، وجان لاسال (66 عاما) عن حزب "لنقاوم" وكذلك فيليب بوتو (54 عاما) عن "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية"، والمرشحة ناتالي آرتو (52 عاما) من "حزب النضال العمالي". إعداد: أندرياس نول/ ع.ح/ ص.ش

  • Frankreich | Erste Runde der Präsidentschaftswahlen 2022 | Marine Le Pen und Emmanuel Macron

    ماكرون يتصدر الانتخابات ويتواجه مع لوبان في الدور الثاني

    ماكرون يتأهل مع لوبان

    بنسبة 28,5 في المائة تأهل إيمانويل ماكرون للدور الثاني من الإنتخابات الفرنسية، منا تأهلت مارين لوبان بنسبة 23,6 في المائة، حسب تقديرات أولية لنتائج الاقتراع الذي جرى الأحد. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65 بالمائة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وتنافس في هذه المرحلة من الاستحقاق 12 مرشحا.


 

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