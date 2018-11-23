معطيات جديدة في عقد نيمار تقربه من ريال مدريد

ذكر موقع "ديفينسا سنترال" أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفيا، لا يملك شرطاً جزائياً في عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال أراد الانتقال لفريق آخر. وأضاف الموقع الإسباني أن برشلونة لا يتوفر كذلك على أفضلية استعادة نيمار، في حال قرر الرحيل عن الفريق الباريسي، على عكس ما كان يروج له سابقا.

وكانت عدة تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان تبلغ 200 مليون يورو .

وأوضح "ديفينسا سنترال"، تبعاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام فرنسية، أن هذا المعطى الجديد في عقد النجم البرازيلي، يرفع من حظوظ ريال مدريد في التوقيع مع نيمار، الذي يبدو أنه سيغادر الفريق الباريسي بنسبة كبيرة نهاية الموسم الحالي.

وتابع نفس المصدر أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيحاول استغلال العلاقة الجيدة، التي تربطه مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، من أجل إقناعه بالتخلي عن النجم البرازيلي لصالح "الأبيض الملكي".

هذا وتثار عدة تكهنات حول مستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، إذ تشير عدة تقارير صحفية إلى أن صاحب أغلى صفقة في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو) عاقد العزم على مغادرة النادي الباريسي، فيما يبدو أن برشلونة أو ريال مدريد الأقرب للظفر بخدمات النجم البرازيلي.

يُشار إلى أن نيمار دا سيلفا (26 عاماً) قد تعرض أمس الأحد (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2018) إلى إصابة أجبرته على عدم إكمال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بوردو، الذي انتزع نقطة ثمينة من الفريق الباريسي (2-2) وأوقف سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الفرنسي.