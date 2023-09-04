 معضلة لمّ الشمل...قصة مهاجر حرمته البيروقراطية من لقاء زوجته | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

معضلة لمّ الشمل...قصة مهاجر حرمته البيروقراطية من لقاء زوجته

"جسدي هنا وفكري في اليمن" هذا هو حال الشاب علي الذي يسعى جاهدأ من أجل لم شمل أسرته. لكن عواقب بيروقراطية تمنعه وتجعل حياته في ألمانيا "غير مستقرة".

إجراءات لم الشمل العائلي مسار طويل ومتعب

إجراءات لم الشمل العائلي مسار طويل ومتعب

تقدم 244 ألف شخص بطلبات اللجوء العام الماضي، وأصدرت السفارات والقنصليات الألمانية 117 ألف تأشيرة لأفراد عائلات اللاجئين حتى يتمكنوا من دخول البلد. إضافة إلى ذلك، ففي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2023، حصل 76798 شخصًا آخر على التأشيرة، هذه آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية خلال ردها على سؤال عضو حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ، أندريا ليندهولز.

النائب البرلماني، اعتبر هذه الأرقام دليل على أن عام 2023 لن يكون عاما لتحطيم الأرقام القياسية فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية  فحسب، بل أيضا في أرقام تأشيرات لم شمل أسر المهاجرين واللاجئين. 

قصص لا تعكس وردية الأرقام!

علي، مهاجر يمني يبلغ من العمر 34 عاماً، وصل إلى ألمانيا منذ أكثر من 5 سنوات، عن طريق حصوله على تأشيرة دراسية. خصص سنتين من حياته في ألمانيا للتمكن من اللغة ومعادلة شهاداته، للانطلاق بعدها في مساره الأكاديمي إلى جانب العمل. مسيرة أغنته تماما عن الحصول على أموال دعم من الدولة أو أي مساعدات تذكر، حسب تصريحه لمهاجر نيوز.
خلال زيارة سابقة لليمن، قرر أن يتزوج وعاد من عطلته لينطلق في سباق الإجراءات الإدارية لأجل إتمام أمر لم شمل زوجته، لكنه اصطدم بسرعة برفض طلب لمّ شمل عائلته الخاص به من طرف مكتب الأجانب، الذي برر قراره بـ "نوع التأشيرة" (تأشيرة طلابية)، معتبرا أن هذا النوع من الإقامات لا يسمح لصاحبه بلم الشمل. لكن محامي علي، أكد له أنه "من حقي أن أجتمع بزوجتي هنا، مادمت مقيما بشكل قانوني في وحققت كل الشروط المطلوبة من سكن ودخل قار وغيرها".

أعداد المهاجرين إلى المانيا في ازدياد

أعداد المهاجرين إلى المانيا في ازدياد

يحكي علي، أنه تقدم بالطلب بسفارة ألمانيا بسلطنة عمان، لأنه في بلده لا تسمح الأوضاع بذلك، وفهم خلال المقابلة رفقة زوجته التي رافقته، أنهم يستوفون كل الشروط، وأن الملف مكتمل. "كنا في انتظار الرد لما يزيد عن أربعة أشهر، فالمقابلة كانت خلال أكتوبر/تشرين الأول 2021، في تلك الفترة تواصل معي مكتب الأجانب أكثر من مرة، وطلبوا تزويدهم بعض الوثائق مثل عقد العمل والسكن، وزودتهم بكل شيء، وهو ما بدا لي إشارة إيجابية"، يقول المتحدث. بعد انتظار لأشهر أخرى، راسل علي مكتب الأجانبيسأل عن مآل الطلب، فتوصل بعدها بيومين بالرفض عن طريق السفارة.

ما كان أمامه إلا التقدم بطلب الطعن في القرار في أبريل/نيسان 2022، لكن الطعن رفض أيضا، لكن بعد سنة وأربعة أشهر، وهي مدة يجدها علي ومحاميه أطول من المعتاد بكثير، ويرى فيها نوعا من التماطل.

سياسيون يطالبون بإيقاف تأشيرات لم الشمل!

في الوقت الذي يشتكي فيه آلاف المهاجرين واللاجئين من معاناتهم مع صعوبة لم شمل أسرهم في ألمانيا، يرى سياسيون أن البلد صارت تتحمل ما لا طاقة لها له، ومن بين هؤلاء أندريا ليندهولز، النائب عن منطقة فرانكونيا السفلى، والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب. وقد دعا ليندهولز الحكومة الفيدرالية إلى "الحد من قبول طلبات لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية حتى ينخفض عدد  طالبي اللجوء  بشكل كبير"، حسب صحيفة أوغسبيرغر الألمانية.

كما اعتبر المتحدث نفسه أنه "في ضوء الوضع المتوتر في سوق الإسكان، لا ينبغي منح التأشيرة للم الشمل إلا إذا تمكن الأجنبي الذي يعيش في ألمانيا من إثبات وجود مساحة كافية لأفراد الأسرة الذين سيلتحقون به".
معظم التأشيرات التي تصدر حاليا حسب الإحصائيات، تصدر عن القنصليات في كل من بيروت واسطنبول وأربيل بالعراق، كما أن تسعة من كل عشرة طلبات تعود لمواطنين سوريين.

جانب من البوندستاغ الالماني

جانب من البوندستاغ الالماني

مشاكل كثيرة يسببها التشتت الأسري!

سامي لاجئ عراقي وهو من بين الحاصلين أيضا على الحماية في ألمانيا، يشتكي حسب توضيحه لمهاجر نيوز من عدم تمكنه من لم شمل أسرته، رغم عمله المتواصل لما يزيد عن سبع سنوات. ويرى المتحدث أن هذا القرار في ألمانيا يشكل ظلما في حق كل من يعيش في هذا البلد بإقامة حماية ويعرقل حياته.

كذلك الأمر بالنسبة لعلي، فبعده عن زوجته يجده شيئاً ظالماً، خاصة أنه يستوفي الشروط التي تمكنه من العيش معها في ألمانيا، مذكرا أنه لم يلجأ يوما لإعانات الدولة أو يثقل كاهلها، بل اعتمد على نفسه ومنحته الجامعية وعمله ليعيش بدون أدنى مشكل لما يزيد عن خمس سنوات. 

ومما يزيد من صعوبة وضعه، أن الزواج في اليمن، يُسَيَّرُ إلى اليوم بعقلية النظام العشائري، إذ أن عائلة الزوجة  يحق لها اتخاذ قرار فسخ الزواج بعد غياب الزوج عن بيته لمدة تتجاوز السنة. "خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم، ستحين ذكرى زواجي الأولى، وهو ما يجعلني أعيش ضغطا رهيبا. زوجتي تتفهم الأمر، لكن عائلتها يجدون أن الأمر غير مبرر، فالعديد من اليمنيين الذين قدموا إلى ألمانيا ببطاقة الإقامة الطلابية في العديد من الولايات الأخرى، تمكنوا من لم شمل زوجاتهم وهم الآن مع بعض، هذا ما لا أفهمه أنا بنفسي، فكيف سأبرره لعائلة زوجتي ووالدها"، يقول علي بنبرة حسرة.
اقرأ أيضا: أفغانستان تدفع الأحزاب الألمانية لكشف سياسة اللجوء في برامجها

مشاهد دمار بعد معارك في تعز اليمنية

مشاهد دمار بعد معارك في تعز اليمنية

لم يترك الشاب اليمني بابا إلا وطرقه، لكن مجهوده لم يجدي نفعا إلى الآن، وهو ما يؤثر عليه نفسيا ويضر بتركيزه في عمله ودراسته، حسب ما يحكيه. يقول"أنا إنسان لدي مواردي المالية هنا وفي اليمن أيضا، لا أعلم لماذا يجب أن أعيش هذا الوضع، صار ينظر إلينا كلنا أننا لاجئون لا نسعى إلا للحصول على المساعدات، وهذا غير صحيح، اللاجئون والمهاجرون يكافحون أيضا لأجل حياة كريمة في هذا البلد".

ويضيف المتحدث قائلا "جسدي هنا وفكري في اليمن بسبب هذا المشكل، الوضع في بلدي غير مستقر بسبب الحرب، تتغير الأوضاع في المدن بين ليلة وضحاها. أفكر أيضا في اتباع طريق أخرى، مثل أن تقدم زوجتي على فيزا البحث عن عمل إذا تمكنت من الحصول على مستوى لغة مناسب قريباً ونجحت في الامتحان. أحيانا ألوم نفسي لأني لم أقدم طلب لجوء، لأن العديد من اللاجئين قاموا فعلاً بلم شمل أسرهم بكل سهولة"، على حسب قول علي.

مهاجر نيوز 2023 

  • STAN-Explainer: Fleeing to Germany

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    الأمل بعيدا عن الديار

    اختارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الشعار: الأمل بعيدا عن الديار، للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي لهذا العام. وهي تريد أن تركز فيه على "إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻗﻮة اندماجهم". وترى المفوضية أن ذلك يعد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" لتمكينهم من بدء حياة جديدة في اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﻢ.

  • Irak | Krieg | Menschen fliehen aus Basra im Jahr 2003

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    أسباب عديدة..

    أسباب عديدة تجبر الناس على ترك أوطانهم واللجوء إلى دول أخرى طلبا للأمن. ولعل الحروب والنزاعات المسلحة هي السبب الأبرز، إلى جانب الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو ثقافية أو غيرها من الأسباب الشخصية.

  • Honduras, Tegucigalpa | ausgetrockneter Los Laureles-Wasserspeicher

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    تغير المناخ والكوارث الطبيعية

    المناخ أيضا بات سببا للهجرة والنزوح حول العالم. فالظواهر المناخية المتطرفة والكوارث البيئية مثل الجفاف والعواصف المدمرة والفيضانات حول العالم ولاسيما في النصف الجنوبي للكرة الأرضية الذي يعاني من الفقر والصراعات، تدفع ملايين الناس للهجرة والنزوح ولاسيما للدول المجاورة.

  • Tschad Flüchtlingscamp Borota Sudan

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    110 ملايين نازح ولاجئ حول العالم

    ارتفع عدد النازحين حول العالم في عام 2022، جراء الصراعات والمجاعات وتغير المناخ، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز المائة مليون نازح، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتقول المفوضية إن الاتجاه التصاعدي لم يظهر أي علامة على التباطؤ في عام 2023 حيث دفع الصراع في السودان إجمالي عدد النازحين في العالم إلى ما يقدر بنحو 110 ملايين نازح بحلول أيار/ مايو الماضي.

  • Sudan Flüchtlingswelle

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    السودان..هروب جماعي من ويلات الحرب

    شرّدت الحرب المستعرة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 2,5 مليون سوداني، بين نازح ولاجئ، ولاسيّما في دارفور. ويعاني السودان أصلا من الصراعات والنزوح منذ اندلاع أزمة دارفور في عام 2003. وبحلول نهاية عام 2022، كان هناك أكثر من 3.7 مليون شخص من النازحين داخلياً، يعيش معظمهم بمخيمات في دارفور. ويعيش 800 ألف سوداني آخر كلاجئين في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا.

  • Deutschland Berlin März 2022 | Flüchtlinge aus der Ukraine

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    حرب أوكرانيا

    الحرب في أوكرانيا كانت السبب الرئيسي للنزوح في عام 2022. وقد ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين من 27 ألف لاجئ في نهاية عام 2021 إلى 5,7 مليون في نهاية عام 2022، وهو ما يمثل أسرع تدفق للاجئين في أي مكان منذ الحرب العالمية الثانية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

  • «Ocean Viking» rettet Migranten

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    حلم الفردوس الأوروبي

    تعتبر أوروبا الوجهة الأولى للنازحين والمهاجرين من نصف الكرة الجنوبي ويحلم الملايين بالفردوس الأوروبي ويغامرون بحياتهم من أجل ذلك، من خلال محاولة عبور الصحراء الكبرى والبحر المتوسط أو عبر طريق البلقان أو حتى الغابات الشاسعة بين بيلاروسيا وبولندا ودول البلطيق.

  • Italien NGO Protest gegen das Sterben im Mittelmer in Kalabrien

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    المتوسط مقبرة المهاجرين

    يعتبر عبور البحر الأبيض المتوسط من أخطر الطرق التي يسلكها المهاجرون حول العالم، حيث غرق أو فقد أكثر من 26 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ عام 2014. ولعل عام 2023 كان الأكثر مأساوية حيث شهد النصف الأول من هذا العام غرق مئات المهاجرين، وآخر حادثة مأساة السفينة التي غرقت قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها نحو 750 مهاجرا لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم.

  • Migranten in Serbien

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    عبء كبير على أوروبا

    يشكل اللاجئون عبئا كبير على الدول الأوروبية، وهو ما يدفعها للتشدد في هذا الملف والبحث عن حلول وسياسة لجوء مشتركة. وبعد مفاوضات طويلة واجتماعات ماراثونية توصل وزراء داخلية الدول الأعضاء إلى صيغة للإصلاح الشامل لإجراءات اللجوء وملف الهجرة المطروحة منذ سنوات.

  • Tunesien | Ursula von der Leyen und Kais Saied

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    البحث عن شراكات في شمال أفريقيا

    يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق والتوصل إلى شراكات مع دول شمال أفريقيا ويخوض مفاوضات صعبة مع تلك الدول، ويحاول تقديم مساعدات وإغراءات مالية لتلك الدول بغية إقناعها بالتعاون مع أوروبا في التصدي للهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين. وفي هذا السياق عرض الاتحاد الأوروبي مساعدات بأكثر من مليار يورو على تونس.

  • Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    عبور السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا

    السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا يشهد دائما محاولات عبور مستمرة، بعضها جماعية مثلما حدث الصيف الماضي حين حاول مئات المهاجرين عبور السياج الحدودي من المغرب إلى جيب مليلة الإسباني في 24 حزيران/ يونيو 2022، وتصدت لهم قوات الأمن وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا.

  • Libanon | Flüchtlingslager in Barelias

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    استمرار مأساة اللاجئين السوريين

    ورغم مرور 12 عاما على الأزمة السورية ونزوح وملايين السوريين من ديارهم، لا يزال الملايين ينتظرون العودة من مخيمات اللجوء ولاسيما في لبنان والأردن وتركيا إلى ديارهم. فيما يحاول كثيرون منهم عبور الحدود اليونانية التركية للوصول إلى أوروبا. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

ألمانيا- أكثر من 10 آلاف تأشيرة لم شمل للاجئي الحماية الثانوية

رغم العمل بوتيرة أسرع وتذليل بعض العقبات، بشأن منح تأشيرة لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، لم يصل عدد هذه التأشيرات إلى الرقم الذي حددته الحكومة، ولا تزال هناك آلاف الطلبات قيد الدراسة.

مواضيع ذات صلة

African migrants to Yemen Photo's title: African migrants who arrived on the Yemeni coast, near Bab al-Mandab, travel on foot to Aden Place & Date: Lahj, Yemen, May 25, 2020 Copyright / Photographer: Riyadh ali, exclusive for DW

رايتس ووتش تتهم السعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين على حدود اليمن 21.08.2023

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق "أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، ما أودى بحياة المئات منذ العام الماضي.

عمليات قتل واسعة وممنهجة لمهاجرين عند الحدود السعودية اليمنية

"عمليات قتل واسعة وممنهجة لمهاجرين عند الحدود السعودية اليمنية" 23.08.2023

مهاجرون إثيوبيون قتلوا بالرصاص على الحدود السعودية اليمنية، وفظاعات أخرى كشفت عنها هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث، لتتوالى ردود الفعل الغاضبة، فكيف ردت المملكة. علما أنها ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير مماثلة.

Digital brain as a symbol for AI. 3d illustration.

الذكاء الاصطناعي- هل يتسبب بـ"تمييز رقمي" مبرمَج في ألمانيا؟ 01.09.2023

تتزايد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي ربما يساهم في زيادة العنصرية الهيكلية وغيرها من أشكال التمييز في ألمانيا. وترغب فيردا أتامان، المفوضة المستقلة لمكافحة التمييز في البلاد، في وضع قواعد صارمة لتجنب "التمييز المبرمج".