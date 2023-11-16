معضلة حماية المناخ تواجه الشركات الكبرى

أظهر استطلاع حديث أن 14 بالمئة فقط من الشركات على مستوى العالم تمكنت من خفض انبعاثاتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، بما يتوافق مع تحقيق أهداف حماية المناخ.

وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "بوسطن" للاستشارات وشركة البرمجيات "سي أو2 إيه أي"، أن هذه النسبة تقل على ما تم رصده في عام 2022 بإجمالي ثلاث نقاط مئوية.

وأرجعت شركات كثيرة من تلك المشاركة في الاستطلاع السبب في ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، وإلى قيود رأس المال. وذكرت 10 بالمئة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها قامت بقياس جميع انبعاثاتها بشكل شامل.

وذكرت مجموعة بوسطن للاستشارات: "تزايدت خلال الـ 40 عاما الماضية كوارث ترتبط بالمناخ بإجمالي أربعة أمثال وزاد تأثير كل كارثة بمقدار 9,1 ضعفا، ما يؤثر على أعداد لا تحصى من المجتمعات والشركات على مستوى العالم".

وتابعت المجموعة: "رغم تحمل المسؤولية في الحد من أزمة المناخ ، قلما سجلت شركات تقدما في تحقيق القياس الشامل والحد من انبعاثاتها".

وشمل الاستطلاع إجمالي 1850 قوى إدارية مسؤولة عن قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والحد منها في مؤسسات في 18 مجالا بإجمالي 23 دولة.

ع.خ/خ.س (د ب ا)