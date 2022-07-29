 معضلة تايوان في العلاقات الصينية الأمريكية | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

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DW الأخبار

معضلة تايوان في العلاقات الصينية الأمريكية

تايوان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الولايات المتحدة لكبح قوة الصين في المحيط الهادئ. يعد مضيق تايوان من أهم ممرات الشحن في التجارة العالمية.

المزيد من المركز الإعلامي

26.04.2022, China, Taiwanstraße, The U.S. Navy's Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Sampson (DDG 102) conducted a routine Taiwan Strait transit Tuesday, April 26, 2022. China protested Wednesday against the sailing of a U.S. Navy guided-missile destroyer through the Taiwan Strait the previous day, accusing the American side of hyping the maneuver.(U.S. Pacific Command via AP)

مسائيةDW : ملف تايوان.. هل ترضخ الولايات المتحدة لتحذيرات الصين؟ 29.07.2022

الرئيس الصيني حذر الولايات المتحدة من اللعب بالنار فيما يتعلق بتايوان خلال مكالمة مع نظيره الأمريكي.

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان قضية تايوان في محادثة هاتفية مطولة 29.07.2022

U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi attends a meeting with Taiwan President Tsai Ing-wen at the presidential office in Taipei, Taiwan August 3, 2022. Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

مسائيةDW : بعد وصول بيلوسي إلى تايوان.. ماذا ينتظر المنطقة؟ 02.08.2022

تايوان: مناورات عسكرية خوفا من غزو صيني محتمل

محادثات بي الرئيس الأمريكي والصيني بشأن التوترات حول تايوان 29.07.2022

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Formerly conjoined twins, Bernardo and Arthur Lima, lie in a hospital bed after a successful separation surgery, in Rio de Janeiro, Brazil July 2022. Gemini Untwined & Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

عبر تقنية الواضع الافتراضي.. فصل توأمين ملتصقين 03.08.2022

بدعم من بنك التمية الألماني تم بناء 121 شقة سكنية في قطاع غزة، من أجل توزيعها على اللاجئين الذين يسكنون في منازل متهالكة

ألمانيا تبني 121 شقة في غزة 03.08.2022

استمرار الأزمة السياسية في العراق وأنصار التيار الصدري يصرون على تحقيق مطالبهم

العراق: استمرار الاحتجاجات والاعتصام من جانب أنصار التيار الصدري 03.08.2022

قالت الولايات المتحدة إنها قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في أفغانستان.

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة 03.08.2022

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24.11.2020 People attend the ceremony for the start of construction of a new submarine fleet in Kaohsiung, Taiwan, November 24, 2020. REUTERS/Ann Wang

زيارة بيلوسي لتايوان ـ واشنطن تتهم بكين باستعراض القوة 02.08.2022

أعلن البيت الأبيض أن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن تزور تايوان خلال جولتها الأسيوية، مرجّحًا أن تكون الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل يتخلله إطلاق صواريخ.

August 2, 2022, Taipei, Taipei, Taiwan: US House Speak Nancy Pelosi M with her delegation arrives in Taiwan as she is welcomed by Taiwan Foreign Minister Joseph Wu L at Taipei Songshan International Airport, despite serious objections over the visit from China which sees Taiwan, a self-ruled democracy, as its sovereignty. Taipei Taiwan - ZUMAh165 20220802_zih_h165_001 Copyright: xHandoutx/xTaiwanxForeignxMinistrx

الصين تتوعد بالرد "بأعمال عسكرية" على زيارة بيلوسي إلى تايوان 02.08.2022

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها. بكين نددت بالزيارة وتوعدت بالرد.

21.7.2022, Washington, USA, FILE - Speaker of the House Nancy Pelosi, D-Calif., talks with reporters at the Capitol in Washington on July 21, 2022. U.S. President Joe Biden is planning to speak with his Chinese counterpart Xi Jinping for the first time in four months, with a wide range of bilateral and international issues on the table. But a potential visit to Taiwan by Pelosi is looming over the conversation set for Thursday, July 28, with China warning of a severe response if she travels to the self-governing island democracy Beijing claims as its own territory. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

بكين تُجدد تحذيراتها لواشنطن من مغبة زيارة بيلوسي لتايوان 01.08.2022

حذّرت الخارجية الصينية من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "ستهدد السلم والاستقرار" في مضيق تايوان، وذهبت بكين إلى حد التهديد بأن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الزيارة.

Formation von Drohnenschwärmen am blauen Himmel *** Formation of swarms of drones in blue sky Copyright: imageBROKER/AndyxDean ibxdea08207969.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

الروبوتات القاتلة.. هل تنجح الجهود الدولية في حظرها؟ 31.07.2022

مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟