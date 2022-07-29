معضلة تايوان في العلاقات الصينية الأمريكية

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تايوان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الولايات المتحدة لكبح قوة الصين في المحيط الهادئ. يعد مضيق تايوان من أهم ممرات الشحن في التجارة العالمية.
أعلن البيت الأبيض أن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن تزور تايوان خلال جولتها الأسيوية، مرجّحًا أن تكون الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل يتخلله إطلاق صواريخ.
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها. بكين نددت بالزيارة وتوعدت بالرد.
حذّرت الخارجية الصينية من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "ستهدد السلم والاستقرار" في مضيق تايوان، وذهبت بكين إلى حد التهديد بأن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الزيارة.
مازال الانقسام سيد الموقف في مفاوضات في جنيف لحظر الروبوتات القاتلة وغيرها من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم. وقد أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى تعقيد المباحثات الأممية. وإزاء ذلك، فهل تنجح تلك الجهود في حظر تلك الأسلحة؟
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