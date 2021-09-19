 معضلة استخدام الموسيقى والأغاني في الحملات الانتخابية الألمانية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.09.2021

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سياسة واقتصاد

معضلة استخدام الموسيقى والأغاني في الحملات الانتخابية الألمانية

تواجه الأحزاب السياسية العديد من الصعوبات حيال إمكانية استخدام الموسيقى والأغاني خلال حملاتها الانتخابية، وذلك ليس فقط بسبب حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية، بل يتعدى الأمر إلى أبعد من ذلك.

فرقة الروك البريطانية ذا رولينج ستونز 22 أغسطس/آب 2019)

تعرض حزب ميركل لازمة عندما أعربت فرقة الروك البريطانية "ذا رولينج ستونز" عن استيائه من استخدام الحزب لأغنية الفريق الشهيرة " انجي" دون الحصول على موافقة خلال انتخابات عام 2005.

اتسمت  الحملات الانتخابية في الانتخابات العامة في ألمانيا  التي ستجرى في السادس والعشرين من سبتمبر / أيلول الجاري، بالهدوء إلى حد ما فيما يتعلق باستخدام الأحزاب السياسية للموسيقى والأغاني لاستقطاب المزيد من الناخبين.

بيد أن الأمر ظل هادئا حتى اُثيرت ضجة عقب نشر حزب الخضر مقطعا مصورا لمجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار وهم يقومون بغناء نسخة جديدة من أغنية قديمة من التراث الألماني تعود للقرن التاسع عشر وتحمل أسم "ما من بلد أجمل في هذا الوقت" (Kein schöner Land in dieser Zeit)، والتي أُذيعت لأول مرة عام 1840.

مختارات

وتم استخدام كلمات جديدة في النسخة المعدلة من الأغنية للدلالة على "الطرق الحديثة ووسائل المواصلات من حافلات وقطارات وبالتأكيد خدمات الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة."

وبعيدا عما إذا كانت النسخة المعدلة من قبل حزب الخضر لهذه الأغنية، قد لاقت استحسانا من الألمان أم لا، فإنها حققت لحزب الخضر الهدف الذي كان يرغب في تحقيقه والمتمثل في جذب انتباه الكثير من الألمان.

وقد حققت الأغنية مشاهدات كبيرة بلغت أكثر من 600 ألف مشاهدة على موقع اليوتيوب وأكثر من مليون ونصف المليون على تويتر.

الموسيقى تثير العواطف

ودائما ما  تثير الموسيقى العواطف وتحفز الناس فضلا عن قدرتها على خلق إحساس بالانتماء والوطنية ، لذا يلجأ السياسيون إلى الموسيقى والأغاني لكسب ود الناخبين خلال الحملات الانتخابية.

بيد أن الأمر قد يسير على عكس ما ينشده السياسيون فيما يتعلق بالناخبين أو الموسيقيين الذين يكتبون هذه الأغاني. فعلى سبيل المثال، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمشاكل كثيرة في اختياراته للأغاني والموسيقى.

من فيديو الحملة الانتخابية الخاصة بحزب الخضر لعام 2021

من فيديو الحملة الانتخابية الخاصة بحزب الخضر

أما فيما يتعلق بالأحزاب السياسية والسياسيين في ألمانيا، فلم يكن اللجوء للموسيقى بالأمر السهل.

ففي عام 2005، أعربت فرقة الروك البريطانية "ذا رولينج ستونز" عن استيائها من استخدام أغنية الفريق الشهيرة "انجي" كنشيد غير رسمي للحملة الانتخابية لحزب ميركل، إذ قال الناطق باسم الفرقة في ذاك الوقت إن أعضاء الفريق أصيبوا بخيبة أمل لأنه لم يتم استئذانهم قبل استغلال الأغنية.

وبعد ذلك وتحديدا خلال السباق الانتخابي عام 2013، لم ترغب فرقة غنائية ألمانية تسمى "دي توته هوزا" (Die Toten Hosen) في أن يستخدم الحزب الديمقراطي المسيحي أغنية الفريق الناجحة "Tage wie diese" أو "أيام مثل هذه" في الحملات الانتخابية.

واضطر الحزب إلى التوقف عن استخدام الأغنية، إلا أنه جرى استخدامها مرة الأخرى للاحتفال بفوز الحزب بالسباق الانتخابي، لكن عقب الحصول على موافقة الفرقة.

وفي ذلك الوقت، قال رئيس الفرقة كامبينو في مقابلة مع محطة "إن.دي.آر" الألمانية إن الأغنية كانت مناسبة للأجواء الاحتفالية.

القواعد المنظمة

ويرى فابيان راك - محام ألماني متخصص في حقوق النشرـ أن هناك ضوابط وقواعد في البلاد حيال استخدام الموسيقى والأغاني خاصة لأغراض سياسية.

وأضاف أن هذه القواعد تنص على أنه يحق للأشخاص الذين يؤلفون مقطوعات موسيقية وأغاني أن يقرروا من يستخدم هذا العمل الموسيقي، لكن في الغالب لا يكون من الضروري الحصول على إذن فردي في المقام الأول، لأنه قد يمكن الاستعاضة عن ذلك باللجوء إلى المنظمات التي تُعنى بحقوق الملكية الفكرية نيابة عن أصحاب الأعمال الفنية.

وفي ألمانيا، فإن الأمر متروكا بأسره لجمعية غيما (GEMA) التي تعنى بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للمطربين والملحنين وتقوم بتحصيل رسوم في كل مرة يتم فيها تشغيل مقطوعة موسيقية بشكل تجاري لأي مغني أو ملحن ما يجيز تلقائيا استخدام أعمال الفنانين الذين تمثلهم غيما التي تقوم بعد ذلك بإعادة توزيع الأموال على الموسيقيين.

المغني كامبينو من فرقة دي توته هوزا في حفل غنائي خصص لمكافحة العنصرية في كيمنيس 3/9/2018)

وافقت فرقة Die Tote Hosen الغنائية عام 2013 على استخدام حزب ميركل لأحدى أغانيها للاحتفال فقط بفوز الحزب وليس خلال الحملات الانتخابية (في الصورة المغني كامبينوـ أرشيف)

وبشكل أساسي، يمكن للأحزاب السياسية استخدام أي قطعة موسيقية أو أغنية في الحملات الانتخابية طالما حصلت على موافقة من هذه الجمعية، لكنهم في حاجة إلى الحصول على تصريح من مؤلفي العمل الموسيقى إذ رغبت الأحزاب في استخدام الأغنية في فيديو الحملة الانتخابية.

بيد أن استخدام الأغاني يحمل في طياته إشكالية إذ قد يوحي الأمر بأن صاحب هذا العمل الغنائي يدعم الحزب السياسي الذي يوظف هذا العمل في الحملات الانتخابية وهو ما قد يشكل انتهاكا للحقوق المعنوية للمؤلف.

وقد أوضح راك ذلك بقوله لـ DW إن "حقوق النشر ليست فقط حقا تجاريا يحول العمل الموسيقي إلى سلعة تجارية، لكن يتعين مراعاة أن الفنانين لديهم ارتباط أخلاقي شخصي بفنهم. وحتى إذا تم الحصول على ترخيص من منظمة غيما، فلا يعني ذلك استخدام العمل الموسيقي في سياق مشوه."

الأضرار بسمعة المطرب أو المطربة

وفي عام 2015، تعرض الحزب القومي اليميني المتطرف (NPD) في ألمانيا لمشكلة قضائية عندما رفعت المطربة الألمانية هيلين فيشر دعوى ضد الحزب بعد استخدامه لأغنيتها الشهيرة (ليلة تحبس الأنفاس).

وقضت المحكمة الإقليمية العليا في تورينغن لصالح الدعوى التي أقامتها فيشر إذ اعتبرت أنه من الممكن أن تتضرر سمعة المطربة إذا استخدم هذا الحزب الأغنية خاصة وأن المحكمة الدستورية الفيدرالية قد صنفت الحزب بكونه مناهضا للدستور.

وقالت المحكمة إن فيشر أكدت أنها لا تؤيد آراء ومواقف الحزب.

ولم تكن فيشر المطربة الوحيدة التي اتخذت مواقف ضد هذا الحزب إذ أقامت فرقة ألمانية تسمى "نحن أبطال" Wir sind Helden  دعوى قضائية ضد الحزب بعد استخدامه إحدى أغاني الفريق وهي أغنية (جئت لأبقى) وكذلك أقامت فرقة "دي هونر"  (Die Hِöhner) دعوى قضائية ضد الحزب بعد استخدامه أغنية الفريق الشهيرة (متى؟ إن لم يكن الآن). وقد قضت المحاكم الألمانية لصالح الفرقتين.

المطربة الألمانية الشهيرة هيلين فيشر (هانوفر 12/9/2017)

أقامت المطربة الألمانية الشهيرة هيلين فيشر دعوى قضائية ضد الحزب الوطني الديمقراطي بعد استخدامه لإحدى أغانيها

ولم يكن الحزب القومي الحزب الوحيد التي تعرض لدعوى قضائية جراء استخدام أغاني لأغراض سياسية وانتخابية.

ففي عام 2016، قرر حزب (البديل من أجل ألمانيا) الشعبوي التوقف عن استخدام الأغاني خلال حملاته الانتخابية بعد أن رفعت دعوى قضائية ضده تتعلق بحقوق الملكية الفكرية عقب استخدام الحزب لإحدى أغاني فرقة غنائية فرنسية في أحد الفيديوهات الترويجية للحزب دون الحصول على موافقة الفرقة.

ورغم الدعوى القضائية، لم يقدم (حزب البديل من أجل ألمانيا) الشعبوي على سحب الفيديو لكنه للتغلب على هذه الإشكالية قام بإزالة أغنية الفرقة فيما بقى الفيديو دون موسيقى إذ رفضت الفرق الغنائية السماح باستغلالها أغانيها لصالح الحزب.

وأيا كانت الميول السياسية، فإن استخدام الأغاني الشهيرة أصبح بالأمر الشائك ما دفع الأحزاب إلى تأليف أغاني انتخابية خاصة بها.

فعلى سبيل المثال، استعان الحزب الديمقراطي المسيحي بالموسيقار العالمي ليسلي ماندو لإنتاج أغنية خاصة بالحزب خلال الانتخابات الماضية، بيد أن أغنية An jedem neuen أو (في كل يوم جديد) لم تحقق نجاحا كبيرا.

كذلك لم تحقق أغنية Wir sind Zuhaus أو (نحن الوطن) الخاصة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ذاك الوقت، نجاحا كبيرا.

وباستثناء حزب الخضر، امتنعت الأحزاب الرئيسية عن استخدام الأغاني الشهيرة في الحملات الانتخابية هذا العام.

ورغم أن هذا الأمر ليس بالجيد إذ أن الموسيقى تعد مصدر إلهام وقد تستقطب المزيد من الناخبين إلا أن الأحزاب رأت في ذلك تفاديا للدخول في قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وحتى حزب الخضر لا يواجه أي إشكالية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية في استخدامه لأغنية "ما من بلد أجمل في هذا الوقت" في حملاته الانتخابية الجارية إذ أن حقوق الملكية الفكرية والنشر تسقط بعد 70 عاما.

أنابيل ستيفس هالمر / م ع

  • Angela Merkel and Mariano Rajoy as caricatures on the cover of El Jueves magazine

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    علامة اليورو ..ضربة بالسوط أو بالحديد؟

    في خضم أزمة اليورو، قامت مجلة "لا جيفيس" الإسبانية الساخرة عام 2011 بتركيب صورة لميركل تظهرها كشخصية متسلطة، إذ رغبت المجلة بهذه الصورة في تسليط الضوء على الشروط الصارمة التي بموجبها ستمنح ميركل مساعدات مالية لإسبانيا التي كانت تواجه أزمة خانقة في حينه. ذات مرة سألت ميركل رئيس الحكومة الإسبانية (الأسبق) ماريانو راخوي هل كانت علامة اليورو ضربة بالسوط أم بالحديد؟ فأجابها بنبرة تذمر"الأمر يعتمد".

  • Angela Merkel in a Nazi uniform bearing a swastika, as featured on a newspaper cover

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    "هتلر المتقشف"

    خلال أزمة اليورو، عانت اليونان بدورها من أزمة ديون خانقة ما فرض عليها الاقتراض بشكل كبير لإبقاء اقتصادها على قيد الحياة لكنها لم تستطع سداد الديون الضخمة في بادي الأمر. إبانها تعهدت ميركل بتقديم مساعدات كبيرة لليونان شريطة تبني إجراءات تقشفية قاسية. إثر ذلك تعرضت ميركل لانتقادات من صحف يونانية، حيث قارنت صحيفة "ديمقراطية" في عددها بتاريخ 9 من فبراير/ شباط عام 2012 الأمر بحقبة الاحتلال والنازية.

  • Angela Merkel as a concentration camp inmate behind barbed wire on the cover of the Polish magazine Uwazam Rze.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    ميركل .."سجينة في معسكر اعتقال"

    في عام 2013، عمدت مجلة "أوزام رزي" اليمينية في بولندا إلى إبراز وجه آخر للعلاقة بين ميركل و"النظام النازي"، عندما صورت على غلافها ميركل كأنها سجينة في معسكر اعتقال. وكانت الصورة تشير إلى سلسلة "أمهاتنا وآباؤنا" الوثائقية من إنتاج القناة الألمانية الثانية (ZDF). وكانت الصورة تنطوي على اتهام لألمانيا بتشويه تاريخ الحرب خاصة بطريقة تصويرها لما عُرف بـ "جيش الوطن البولندي" في ذاك الوقت.

  • A magazine with Merkel's face on the cover in a stand full of magazines in Beijing.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    وجه البوكر في بكين

    لطالما تم تصوير ميركل باعتبارها زعيمة فولاذية حازمة وعنيدة. وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2011 عنونت مجلة صينية غلافها بعبارة "وجه البوكر" مع صورة لميركل بملامح وجهها الباردة التي تخلو من أى إنفعالات. وصدر هذا العدد قبل زيارة ميركل الرسمية إلى الصين حيث أجرت مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو تركزت حول دور بكين في المساعدة على تعزيز الاستقرار في منطقة اليورو.

  • Angela Merkel on the cover of the New Statesman as Terminator.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    المدمر

    نشرت مجلة "نيو ستيتسمان" البريطانية في يونيو / حزيران 2012 هذه الصورة لميركل لتوحي كيف تحولت من مفاوض شرس إلى قاتل سياسي في انتقاد من المجلة لسياسات ميركل التقشفية إذ زعمت المجلة أن هذا الأسلوب التقشفي في حينه سيدفع أوروبا صوب كساد جديد. وصورت المجلة ميركل في شخصية القاتل الآلي أو "المدمر" المستوحاة من فنتازيا هوليود فيما ذهبت قصة الغلاف إلى القول بأن ميركل كانت "أخطر زعيم ألماني" منذ أدولف هتلر.

  • Angela Merke characterised as Mother Theresa on a magazine cover

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    الأم تريزا - ماما ميركل

    خلال أزمة الهجرة عام 2015، صدر غلاف مجلة "دير شبيغل" يحمل صورة ميركل وكأنها الأم تريزا وعنونت"ماما ميركل". فعقب رفض المجر استقبال اللاجئين السوريين الفارين من الحرب وسط شبح أزمة إنسانية كارثية عند حدود أوروبا، قررت ميركل السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى ألمانيا وأطلقت مقولتها الشهيرة "نستطيع إنجاز ذلك" للتأكيد على قدرة ألمانيا تجاوز أزمة اللاجئين لتصبح فيما بعد عبارة تاريخية للتعبير عن الإنسانية.

  • A painted image of Angela Merkel on the Time Magazine cover for the 2015 Person of the Year

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    مستشارة العالم الحر

    في عام 2015، منحت مجلة تايم الأمريكية ميركل لقب "شخصية العام" إذ اعتبرتها "مستشارة العالم الحر". وأشادت المجلة بميركل لإظهارها "الرحمة كسلاح" عقب قرارها بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين. وقال الفنان الأيرلندي كولين ديفيدسون الذي رسم الصورة، إنه كان يرمي من وراء هذا العمل الفني تسليط الضوء على جزء قليل مما أظهرته ميركل من "كرامة وتعاطف وإنسانية".

  • Angela Merkel on the cover of the Polish magazine Wprost as a leader surrounded by several men.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    "السيطرة على بولندا"

    لم تجد إشادة العالم بميركل صدى في الإعلام البولندي الذي عارض سياسة الباب المفتوح التي أعلنتها ميركل في 2015 بشأن الهجرة. وفي ردها قارنت مجلة Wprost الأسبوعية البولندية ميركل مرة أخرى بـ "هتلر" وكتبت عبارة "إنهم يرغبون في السيطرة على بولندا مجددا". المجلة عمدت إلى إظهار ميركل محاطة بمسؤولي الاتحاد الأوروبي مثل رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر في تلميح لصورة هتلر التاريخية مع حاشيته.

  • Book cover of The Chancellor. Portrait of an Era by Ursula Weidenfeld

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    نهاية الحقبة

    وبعد 16 عام في السلطة أعلنت ميركل أنها ستنسحب مع نهاية حقبة حكمها التاريخية. ورغم تصدر صور قاسية غلاف بعض المجلات والصحف، إلا أن القليل كُتب عن قيادتها المتميزة لألمانيا في فترات صعبة. من بين ما كتب في الإشادة بقيادتها سيرة ذاتية كتبتها الصحافية الألمانية أورسولا فيدنفيلد وفيها عنوان فرعي: "صورة الحقبة". بعد انتخابات 26 سبتمبر / أيلول الجاري سيعرف من سيخلف ميركل.  إعداد: بيتينا بومان / م ع 


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