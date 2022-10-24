 معضلة إسرائيل.. دعم أوكرانيا بالسلاح أم تفادي غضب روسيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.10.2022

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سياسة واقتصاد

معضلة إسرائيل.. دعم أوكرانيا بالسلاح أم تفادي غضب روسيا؟

عقب الهجمات الروسية على كييف باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.

بطارية صواريخ دفاع جوي من نظام القبة الحديدة في عسقلان

تريد أوكرانيا الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية متطورة مثل القبة الحديدية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مؤخرا إنه سيقدم طلبا رسميا لإسرائيل لتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوية في طلب يعد الأول من نوعه من قبل أوكرانيا للحصول على دعم عسكري من إسرائيل. وجاء الطلب الأوكراني بعد فترة وجيزة من الأنباء التي أفادت باستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية من "طراز شاهد-136" لاستهداف مواقع في العاصمة كييف.

مختارات

قالت وسائل إعلام أوكراينة إن انفجارات وقعت في منطقة كييف الكبرى وفي أوديسا ومناطق أخرى، فيما تم اعتراض 5 صواريخ كانت تتجه صوب العاصمة. يأتي ذلك فيما نددت إيران بمساعٍ أممية لفتح تحقيق في إمداداها لروسيا بطائرات مسيرة.

يشار إلى أن إسرائيل حتى الآن تمتنع رسميا عن تسليح أوكرانيا، لكنها في المقابل قدمت لها مساعدات ودعما إنسانيا ومعدات شملت خوذات وسترات واقية.

وكانت إيران قد نفت تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكن هذا التطور الأخير بشأن إيران، عدو اسرائيل اللدود، من شأنه أن يسلط الضوء على معضلة تواجه تل أبيب في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أثار هذا التطور جدلا جديدا في إسرائيل حيال هل ينبغي أن تمضي الدولة قدما في الحفاظ على نهجها المتوازن حيال الصراع في أوكرانيا؟ ففي الوقت الذي تنتقد فيه إسرائيل بشدة التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا وتؤكد دعمها لأوكرانيا، لم تقدم إسرائيل دعما عسكريا مباشرا لكييف في مسعى منها لعدم إلحاق أي ضرر بعلاقاتها مع روسيا.

ومساء الخميس الماضي (20 تشرين الأول/ أكتوبر) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إنه جرى اطلاعه على مستجدات الحرب في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا. وأكد لابيد أن إسرائيل "تقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، بيد أنه لم يشر إلى الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا رسميا للحصول على أنظمة دفاع جوي.

مسيرة إيرانية في سماء كييف قبل إسقاطها 17.10.2022

المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا تعد أهدافا سهلة نظرا لتحليقها المنخفض والبطئ نسبيا

"أنظمة إنذار مبكر".. دون تغيير في السياسة

وخلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده "تدعم وتقف إلى جانب أوكرانياوحلف الناتو والغرب". وأضاف "هذا ما أعلناه في السابق ونؤكد عليه اليوم، فإسرائيل تتبنى سياسة تدعم أوكرانيا؛ إذ جرى تقديم مساعدات إنسانية ومعدات دفاعية منقذة للحياة".

لكنه قال إن إسرائيل لن تسلم أسلحة إلى أوكرانيا، مرجعا ذلك إلى "مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية"، مضيفا "سنواصل دعم أوكرانيا في إطار حدودنا كما فعلنا في الماضي ونعتزم المساعدة في تطوير نظام إنذار مبكر مدني منقذ للحياة".

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نقاش محتدم بين المحليين وفي الإعلام الإسرائيلي حول سياسة البلاد الحالية تجاه الحرب في أوكرانيا. فقد كتب الصحافي الإسرائيلي نداف إيال في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء الماضي أن "إسرائيل اتستمر في التصرف بطريقة نجم عنها وضع البلاد في موقع غير جيد" بالنظر إلى طرفي الأزمة. وأضاف "الأوكرانيون غاضبون من عدم مساعدة إسرائيل لهم، أما الروس فيحصلون على دعم إيراني ويساعدون الإيرانيين بل ويعملون ضد إسرائيل على مستويات مختلفة."

ويرى مراقبون أن إسرائيل يجب أن يساورها القلق حيال تعزيز روسيا علاقاتها بإيران فضلا عن استخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا. وفي ذلك، قال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، إنه "يجب أن نقف إلى جانب من يشاركوننا قيمنا.. مع الدول الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة ضد العدوان الروسي في أوكرانيا".

ويدعو المسؤول السابق منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط الماضي، إلى ضرورة انخراط إسرائيل بشكل أكثر في دعم أوكرانيا، ويقول في حوار مع DW "إيران تعد عدونا الأكبر. وعندما تقف إيران إلى جانب طرف، يجب أن نقف إلى جانب الطرف الآخر".

مقر الوكالة اليهودية في موسكو

مصير الجالية والمؤسسات اليهودية في رروسيا تشكل مصدر قلق لإسرائيل

اعتبارات أمنية ودبلوماسية

ومنذ بدء الغزو الروسي عمدت إسرائيل إلى تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه حافظت على علاقات علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا. ورغم احتدام النقاش في إسرائيل حول الأسس الأخلاقية لمساعدة المتضررين من الحرب بما في ذلك استضافة مهاجرين جدد فارين سواء من روسيا أو من أوكرانيا، إلا أن سياسة إسرائيل في هذا الصدد تستند إلى اعتبارات سياسية ودبلوماسية في ضوء أن مصير الجالية اليهودية في روسيا يبدو أنه يمثل مصدر قلق رئيسي.

يشار إلى أنه في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي شهدت إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي قدوم أكثر من مليون يهودي من روسيا. وتفيد الأرقام بوصول أكثر من 20 ألف روسي إلى إسرائيل، بينهم شباب فارين من التعبئة الجزئية التي أعلنتها روسيا.

والتهديد باتخاذ إجراءات قضائية تمهد الطريق أمام إغلاق الوكالة اليهودية في روسيا، يكشف عن مدى الضغط الذي بمارس على المؤسسات اليهودية – الروسية. وتعد الوكالة اليهودية التي تُعرف باسم منظمة غير ربحية وشبه حكومية تساعد اليهود في شتى أنحاء العالم على الهجرة إلى إسرائيل.

يهود روسيا يهربون من التجنيد الإجباري إلى إسرائيل

مخاوف جيوسياسية

ويرى مراقبون أن ممانعة أو إحجام إسرائيل عن تسليح أوكرانيا يستند إلى اعتبارات أمنية ترتبط بالصراعات في الجوار. فمنذ تدخل روسيا في الصراع السوري لدعم كفة الرئيس بشار الأسد، باتت روسيا تسيطر على جزء كبير من المجال الجوي السوري فيما تشن إسرائيل بانتظام غارات جوية ضد ما تعتبره أهدافا إيرانية وعمليات نقل أسلحة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني.

وفي هذا الصدد، يعد التنسيق العسكري الوثيق بين إسرائيل وروسيا في سوريا هاما خاصة ما يعرف بآلية "عدم التضارب" التي تقضي بأن تبلغ إسرائيل الجانب الروسي بأي ضربات جوية وشيكة في سوريا. وتمنح هذه الألية الجيش الإسرائيلي "حرية التصرف" لشن غارات جوية داخل الأراضي السورية.

وتأمل أوكرانيا في الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية مثل "القبة الحديدية" التي تسقط الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون أو "مقلاع داود" المخصص للصواريخ على ارتفاع متوسط أو منظومة "باراك 3".

بيد أن محللين أمنيين في إسرائيل يعتقدون أنها لا تمتلك ما يكفي من منظومة "القبة الحديدية" بالنظر إلى التهديدات الأمنية التي تواجهها في المنطقة. وفي ذلك، يقول عاموس يادلين، المدير السابق لمعهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، إن منظومة القبة الحديدية تعد "تقنية تحظى بسرية شديدة لذا لا ترغب إسرائيل في أن تصل إلى أيدي الروس، وقبل كل شيء في أيدي الإيرانيين الذين يتمركزون حاليا في شبه جزيرة القرم". ويضيف لـ DW أن "الخبر السار هو أنلطائرات المسيرة الإيرانية تعد أهدافا سهلة نظرا لأنها تحلق على ارتفاع منخفض وبسرعة بطيئة فضلا أن إسرائيل قد تساعد أوكرانيا بتزويدها بأنظمة دفاع جوي أقل تطورا كانت قد باعتها في السابق لدول أخرى."

ويبدو أن إسرائيل في الوقت الراهن ماضية في نهجها الدقيق حيال الصراع في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع بيني غانتس "نتابع مشاركة إيران بالحرب في أوكرانيا، وفي المستقبل القريب قد توفر أيضا أنظمة متقدمة إضافية".

وأضاف أن إيران تنشط "في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأماكن أخرى". وقال غانتس إن إسرائيل ستواصل في الوقت نفسه "تطوير قدراتها والمحافظة عليها".

تانيا كريمر/ م.ع

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة