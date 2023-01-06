معسكر أوشفيتس النازي - مأساة النساء مع التجارب الطبية

"تم استدعاؤنا عبر مناداتنا بأرقامنا، ثم وجدنا هناك الطبيب "كلاوبيرغ" الذي قام بحقن شيء ما في مهبل كلّ منا. في بعض الأحيان كانوا يقولون بعدها: "لن يكون هناك أطفال بعد اليوم." هذا ما قالته ليني أديلار، إحدى الناجيات من معسكر اعتقال أوشفيتس. فقبل نحو 80 عاما أجرى طبيب الأمراض النسائية كارل كلاونبيرغ الذي ينحدر من مدينة كيل شمال ألمانيا، تجارب طبية على مئات الفتيات والنساء في الوحدة رقم 10 في معسكر في معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس، وذلك بتكليف من هاينريش هيملر قائد وحدات الأمن الخاصة النازية إس إس.

فبالتعاون مع شركة الأدوية شيرينغ ـ كالباوم، طور كارل كلاونبيرغ مستحضرات هرمونية بمزج مادة مُظلِلة كان يعتمدها في تلك التجارب. اعتبُر كلاوينبرغ من بين أهم الأطباء في العالم في مجال معالجة العقم، وكان طموحاً ومثابراً، لكنه وضع نفسه في خدمة النظام النازي سعياً وراء التسلق الوظيفي. لقد وضع عبر أبحاثه الأساس لأقراص منع الحمل، كما أن عمله حول تنظيم الحمل والعُقم، يمثل حتى اليوم أحد الأُسس التي ترتكز عليها القواعد العلمية في هذا المجال، ولكن دون ذكر لتجاربه التي أجراها في معسكر أوشفيتس.

الناجيات من تجاربه الوحشية، وهن اليوم مسنات تقدم بهن العمر، يحكين في هذا الفيلم الوثائقي تجاربهن المفزعة وحياتهن قبل وبعد أوشفيتس. كما يتحدثن عن معاناتهن مع الفقد، وكيف تمكّنَّ من مواصلة العيش بعد الخضوع لتلك التجارب الطبية. من بين الناجيات نساء حالفهن الحظ بأعجوبة، وتمكّنَّ لاحقا من الإنجاب.







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