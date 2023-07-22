معركة لي الذراع بين سان جرمان ومبابي والسعودية تلعب في خط الوسط

ضرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي بقوة من خلال استبعاده نجمه كيليان مبابي من جولته الآسيوية التي تبدأ السبت (22 تموز/يوليو 2023) وتستمر حتى الثالث من آب/أغسطس من أجل إجباره على اتخاذ القرار بتجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024 حيث يمكنه الانتقال بعد ذلك التاريخ مجاناً إلى ريال مدريد وجهته المفضلة.

بدأت إذا معركة لي الذراع بين الطرفين. فإذا كان الحق التعاقدي بين الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم إجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جرمان سلاحاً آخر يتمثل بحرمانه من التواجد في الجولة الآسيوية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية حيث يخوض فريق العاصمة الفرنسية مباريات استعدادية للموسم الجديد.

الخليفي: لا أحد أكبر من النادي

وكان رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي واضحاً عندما قال خلال تقديمه مدرب الفريق الجديد الاسباني لويس انريكه في 5 تموز/يوليو الحالي إنه يتعيّن على مبابي قائد منتخب فرنسا "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" مع فريقه باريس سان جرمان. وأوضح الخليفي انه يريد بقاء مبابي لكن "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح". وتابع "إذا لم يشأ مبابي تجديد العقد، فإن الباب مفتوح أمامه للرحيل بطبيعة الحال. الأمر سيان بالنسبة إلى جميع اللاعبين الآخرين، فلا أحد أكبر من النادي، حتى أنا".

وفيما يرتبط الهداف البالغ 24 عاماً بعقد مع الفريق المملوك قطرياً حتى 2024 وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، أضاف الخليفي "قال (مبابي) بنفسه +لن أرحل مجاناً+. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".

ومنح الخليفي مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لمعسكر مبابي لاتخاذ قراره ثم كرر طلبه في الخامس عشر من الشهر الحالي خلال عودة اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق، من دون أن يتلقى أي جواب كما أفاد مصدر مقرب من المفاوضات بين الطرفين وكالة فرانس برس.

وأفاد المصدر بان سان جرمان واثق تماماً بأن مبابي توصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة إلى ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد ضخم لأن فريق العاصمة يكون قد وفر الكثير لأنه لن يكون مجبراً على تسديد أي مبلغ لسان جرمان مقابل الحصول على خدماته في 30 حزيران/يونيو 2024.

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"عرض سعودي"

ويؤكد مصدر في النادي أيضاً بأن سان جرمان تلقى عرضاً بقيمة 300 مليون يورو من السعودية من أجل التخلي عن مبابي لكن انتقال الأخير إلى الدوري السعودي غير محتمل لكنه العرض يشير إلى قيمة اللاعب في سوق الانتقالات.

وكتب سان جرمان رسالة إلى لاعبه جاء فيها "لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك منذ شبابك" مناشداً إياه بتجديد عقده ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم. وأضاف سان جرمان في رسالته "هكذا رحل جميع اللاعبين الكبار أمثالك من النادي".

وفي حال لم يوقّع مبابي على عقد جديد، فإن بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف.

وجاءت خطوة هداف مونديال قطر بعد نحو عام على تجاهله لمساعي ريال مدريد الإسباني، بتوقيعه تمديداً مفاجئاً لعقده في أيار/مايو 2022 للبقاء في "بارك دي برانس" لمدة موسمين زائد موسم إضافي، وهناك موعد نهائي ليتخذ مبابي قراره، وهو في 31 تموز/يوليو. لذا، سيكون ريال مدريد مجدداً من بين "طالبي القرب".

وأوضح مبابي والمقربون منه في بيان لفرانس برس أن اللاعب أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024)". وأوضح البيان "لم يطلب كيليان مبابي الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي".

وأعاد مبابي التأكيد منتصف حزيران/يونيو الماضي على أن "البقاء" في سان جرمان كان "الخيار الوحيد": "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

وأكد مصدر في النادي بان مبابي مستعد للبقاء على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين طوال الموسم في حال اجبر على ذلك.

وكان كيليان مبابي خاض مباراة سان جرمان ضد لوهافر مساء الجمعة وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 2-صفر قبل أن يتلقى رسمياً نبأ استبعاده من الجولة الاسيوية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)