معركة باخموت".. وضع ميداني غامض وروايات متعددة

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معركة باخموت في شرق أوكرانيا تتواصل.. والكرملين يعترف بصعوبة الحرب وجماعة فاغنر تلقي باللائمة على الجيش الروسي وسط تضارب في الأنباء بشأن مجريات المعارك في المدينة الأوكرانية.. فما الذي يحدث على الأرض هناك؟
بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.
قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية إنه سيسحب مقاتليه من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار، فيما قالت موسكو إن الهجوم الأوكراني على الكرملين لم يكن ليحدث دون علم واشنطن.
أكد الجيش الأوكراني مواصلة سيطرته على طريق إمداد حيوي مؤد لباخموت مقرا بـ"صعوبة" الوضع في المدينة المحاصرة، معتبرا أن روسيا لن تتمكن من قطع خطوط الإمدادات الأوكرانية وذلك غداة تهديد رئيس مجموعة فاغنر بالانسحاب من باخموت.
بالقرب من باخموت على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، يبدي عناصر أوكرانيون من سلاح المدرعات "استعدادهم" لهجوم الربيع الذي أعلنت عنه كييف بعدما قاتلوا الروس في باخموت حيث يمكن أن تنتهي المعركة الطويلة قريبا.
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