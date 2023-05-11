 معركة باخموت".. وضع ميداني غامض وروايات متعددة | مسائية DW | DW | 11.05.2023

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مسائية DW

معركة باخموت".. وضع ميداني غامض وروايات متعددة

معركة باخموت في شرق أوكرانيا تتواصل.. والكرملين يعترف بصعوبة الحرب وجماعة فاغنر تلقي باللائمة على الجيش الروسي وسط تضارب في الأنباء بشأن مجريات المعارك في المدينة الأوكرانية.. فما الذي يحدث على الأرض هناك؟

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القوات الأوكرانية تجبر القوات الروسية على التراجع 2 كيلومتر في بعض مناطق باخموت المحاصرة.

القوات الأوكرانية تتقدم في بعض مناطق مدينة باخموت على حساب القوات الروسية 11.05.2023

أوكرانيا لا تزال تسيطر على مساحات من باخموت وقواتها تقول إنها لن تستسلم. روسيا منقسمة بسبب هذه المدينة وخسائرها.

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DONETSK OBLAST, UKRAINE - APRIL 22: Ukrainian soldiers of the 24th Separate Assault Battalion named Aidar, also known as the Aidar Battalion, unload ammunition from a military truck near the frontline in the direction of Bakhmut, Ukraine on April 22, 2023. Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد وينتظر العتاد الغربي. 24.04.2023

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بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.

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26/04/2023 **Smoke rises from a building in Bakhmut, the site of the heaviest battles with the Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, April 26, 2023. (AP Photo/Libkos)

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07.03.2023+++ A Ukrainian soldier looks out of an APC near Bakhmut, the site of the heaviest battles, Donetsk region, Ukraine, Tuesday, March 7, 2023. (AP Photo/Libkos)

أوكرانيون من سلاح المدرعات "جاهزون" لهجوم الربيع؟ 02.05.2023

بالقرب من باخموت على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، يبدي عناصر أوكرانيون من سلاح المدرعات "استعدادهم" لهجوم الربيع الذي أعلنت عنه كييف بعدما قاتلوا الروس في باخموت حيث يمكن أن تنتهي المعركة الطويلة قريبا.