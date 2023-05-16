معركة باخموت".. أنباء متضاربة ووضع ميداني غامض

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معركة باخموت بين روايتين... روسيا تتحدث عن احكام سيطرتها وكييف تقول ان قواتها تتقدم ... ما الذي يحدث في المدينة المدمرة... وماذا وراء اتهامات روسيا لمن وصفتهم بالمخربين الأوكرانيين بالتوغل عبر الحدود؟
فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.
التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.
على خلفية تضارب التصريحات بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون المدينة قد سقط بيد القوات الروسية، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بمزيد من المساعدات لكييف.
أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية تقدمها على طول الخط في اتجاه باخموت في أول "عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة"، فيما حث الرئيس زيلينسكي على اتخاذ قرار إيجابي بشأن محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف الأطلسي.
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