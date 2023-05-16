 معركة باخموت".. أنباء متضاربة ووضع ميداني غامض | مسائية DW | DW | 22.05.2023

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مسائية DW

معركة باخموت".. أنباء متضاربة ووضع ميداني غامض

معركة باخموت بين روايتين... روسيا تتحدث عن احكام سيطرتها وكييف تقول ان قواتها تتقدم ... ما الذي يحدث في المدينة المدمرة... وماذا وراء اتهامات روسيا لمن وصفتهم بالمخربين الأوكرانيين بالتوغل عبر الحدود؟

المزيد من المركز الإعلامي

الجيش الأوكراني يقول إنه يتقدم في باخموت شرق البلاد بعد تمكنه من دفع القوات الروسية إلى التراجع، فهل يستمر في تقدمه؟

الجيش الأوكراني يقول إنه يحرز تقدماً في معركة مدينة باخموت شرق البلاد 16.05.2023

رئيس فاغنر ومعركة باخموت.. نصر بأي ثمن؟

رئيس فاغنر و"معركة باخموت".. نصر بأي ثمن؟ 15.05.2023

القوات الأوكرانية تجبر القوات الروسية على التراجع 2 كيلومتر في بعض مناطق باخموت المحاصرة.

القوات الأوكرانية تتقدم في بعض مناطق مدينة باخموت على حساب القوات الروسية 11.05.2023

أوكرانيا لا تزال تسيطر على مساحات من باخموت وقواتها تقول إنها لن تستسلم. روسيا منقسمة بسبب هذه المدينة وخسائرها.

أجزاء من باخموت لا زالت تحت سيطرة أوكرانيا، رغم الخسائر البشرية الهائلة 07.05.2023

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مسائيةDW: قمة هيروشيما.. ما الذي ستغيره في التعامل مع روسيا والصين؟

مسائيةDW: قمة هيروشيما.. ما الذي ستغيره في التعامل مع روسيا والصين؟ 20.05.2023

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"لم يتبق أي شيء".. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية 21.05.2023

فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.

Handout photo dated April 17, 2015 shows an F-16 Fighting Falcon, from the Arizona Air National Guard's 162nd Wing, dismounts after refueling from a KC-135 Stratotanker, from the 161st Air Refueling Wing, near Tucson, Arizona. Ukraine won a huge boost for its troops on Wednesday as Germany and the United States announced plans to provide heavy tanks for Kyiv, ending weeks of diplomatic deadlock on the issue. Ukraine will now push for Western fourth generation fighter jets such as the U.S. F-16 after securing supplies of main battle tanks, an adviser to Ukraine's defence minister said. U.S. Air Force photo by Staff Sgt. David Salanitri via ABACAPRESS.COM

شولتس يرى في برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين رسالة لموسكو 21.05.2023

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.

12.05.2023, Ukraine, Bachmut: Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk ab. Foto: LIBKOS/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بعد تصريحات متضاربة.. زيلينسكي ينفي "سقوط" مدينة باخموت 21.05.2023

على خلفية تضارب التصريحات بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون المدينة قد سقط بيد القوات الروسية، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بمزيد من المساعدات لكييف.

12.05.2023 A Ukrainian tank rides near Bakhmut, an eastern city where fierce battles against Russian forces have been taking place, in the Donetsk region, Ukraine, Friday, May 12, 2023. (AP Photo/Libkos)

أوكرانيا تعلن عن "أول نجاح" لهجومها في محيط باخموت 15.05.2023

أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية تقدمها على طول الخط في اتجاه باخموت في أول "عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة"، فيما حث الرئيس زيلينسكي على اتخاذ قرار إيجابي بشأن محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف الأطلسي.