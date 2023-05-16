معركة باخموت".. أنباء متضاربة ووضع ميداني غامض

"لم يتبق أي شيء".. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية

فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.