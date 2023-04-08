 معركة باخموت.. أنباء متضاربة ووضع ميداني غامض | مسائية DW | DW | 14.04.2023

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مسائية DW

معركة باخموت.. أنباء متضاربة ووضع ميداني غامض

الجيش الروسي يصعد هجماته على مدينة باخموت وأنباء عن انسحاب وحدات من القوات الأوكرانية من مواقعها.. فكيف هو الوضع الميداني في باخموت؟

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22.03.2023+++ BAKHMUT, UKRAINE - MARCH 22: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - 'UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (R) visit Ukrainian soldiers on Bakhmut frontline amid Russia-Ukraine war in Donetsk region, Bakhmut, Ukraine on March 22, 2023. Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

زيلينسكي يلمح لقرارات "متناسبة".. فهل تنسحب قواته من باخموت؟ 05.04.2023

ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".

29/03/2023 **VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** This footage, published by the Ukrainian Armed Forces on Wednesday 29March2023, claims to show the destruction of a Russian weapons store in the devastated Eastern city of Bakhmut. A statement from the 30th Seperate Mechanised Brigade reads: Thanks to the active interaction of the scout 30 separate mechanized brigade and gunners 26 and 45 brigades, the BC warehouse and the occupiers military equipment were destroyed with one shot. Russian troops have reportedly been getting slaughtered in Bakhmut, as the tide is apparently turning in an area that has been fiercely contested by both sides in the conflict since last summer. General Mark Milley, Americas Chairman of the Jo PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRA Copyright: xx 52575171

"مجموعة فاغنر" تعلن السيطرة على باخموت وكييف تؤكد أنها صامدة 03.04.2023

فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أنها سيطرت على مدينة باخموت "بالمعنى القانوني"، أكد الجيش الأوكراني أن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون على المدينة وصدوا الكثير من هجمات الجيش الروسي. وتشهد المنطقة حربا شرسة منذ أشهر.

DONETSK OBLAST, UKRAINE - APRIL 6: Ukrainian medics of the battalion Da Vinci Wolves and Ulf paramedical unit treat a wounded Ukrainian soldier in an armoured military vehicle on the Bakhmut front as Russia-Ukraine war continues on April 06, 2023. Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

أوكرانيا: روسيا تتبع أسلوب "الأرض المحروقة" في باخموت 10.04.2023

أشار تقرير لوزارة الدفاع البريطانية إلى سعي موسكو لتحقيق "مكاسب بسيطة" من خلال تعزيز مواردها في دونيتسك، فيما تقول أوكرانيا إن روسيا لجأت في باخموت إلى "تكتيكات الأرض المحروقة" التي استخدمت في سوريا.

Ukrainian servicemen carry shells for a tank, as Russia's attack on Ukraine continues, near the front line city of Bakhmut, Ukraine April 10, 2023. REUTERS/Oleksandr Klymenko

بريطانيا: انسحاب أوكراني من مناطق بباخموت تحت وطأة هجوم روسي 14.04.2023

قال الجيش البريطاني إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من أراضٍ في باخموت تحت وطأة هجمات روسية عنيفة تشارك فيها فاغنر. فيما أكد مسؤولون أوكرانيون أن الروس يستخدمون وحداتهم الأكثر احترافية مع كثافة نيرانية شديدة.