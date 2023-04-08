معركة باخموت.. أنباء متضاربة ووضع ميداني غامض

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الجيش الروسي يصعد هجماته على مدينة باخموت وأنباء عن انسحاب وحدات من القوات الأوكرانية من مواقعها.. فكيف هو الوضع الميداني في باخموت؟
ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".
فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أنها سيطرت على مدينة باخموت "بالمعنى القانوني"، أكد الجيش الأوكراني أن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون على المدينة وصدوا الكثير من هجمات الجيش الروسي. وتشهد المنطقة حربا شرسة منذ أشهر.
أشار تقرير لوزارة الدفاع البريطانية إلى سعي موسكو لتحقيق "مكاسب بسيطة" من خلال تعزيز مواردها في دونيتسك، فيما تقول أوكرانيا إن روسيا لجأت في باخموت إلى "تكتيكات الأرض المحروقة" التي استخدمت في سوريا.
قال الجيش البريطاني إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من أراضٍ في باخموت تحت وطأة هجمات روسية عنيفة تشارك فيها فاغنر. فيما أكد مسؤولون أوكرانيون أن الروس يستخدمون وحداتهم الأكثر احترافية مع كثافة نيرانية شديدة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول