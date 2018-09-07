 معركة إدلب.. مِحَكّ لتحالفات إقليمية محورها سوريا | سياسة واقتصاد | DW | 12.09.2018

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سياسة واقتصاد

معركة إدلب.. مِحَكّ لتحالفات إقليمية محورها سوريا

"تحالف" و"تفاهمات" و"شهر عسل" كلها مصطلحات استخدمت لتوصيف تحسن العلاقة الروسية-التركية بعد قرون من العداء والحروب. فهل تفصم معركة إدلب عرى تلك العلاقة؟ وهل تلوح في الأفق بداية لتصدع "الحلف" الاستراتيجي بين طهران ودمشق؟

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إدلب.. تاريخ من التوتر الدامي

المعركة الوشيكة، حسب الكثير من المراقبين، في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا ليست مجرد صراع على أرض أو نفوذ، بل يذهب البعض إلى اعتبار تلك المعركة محطة اختبار لتحالفات وتفاهمات إقليمية. آراء المراقبين تعززت بعد فشل قمة طهران التي جمعت الرؤوساء حسن روحاني وفلاديمير بوتين، حليفي دمشق، ورجب طيب أردوغان الداعم للمعارضة. وقد فشل الرؤساء الثلاثة في تجاوز خلافاتهم حول إدلب، مع تمسكهم بمواقفهم. فشددت طهران وموسكو على ضرورة محاربة "الإرهاب" وحق دمشق في استعادة السيطرة على كامل أراضيها، بينما حذرت تركيا من "حمام دم". إلا أنهم اتفقوا على مواصلة "التعاون" للتوصل إلى حل لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.

ربح تركيا "استراتيجياً"

يرى الخبير في الشؤون الإيرانية والتركية مصطفى اللباد أن معركة إدلب "اختبار" للعلاقات المتحسنة بين روسيا وتركيا بعد قرون من العداء والحروب. ويصف اللباد ما بين البلدين بأنه "تفاهمات" وليس "تحالفاً".

ويعتقد أن روسيا ليست بحاجة إلى انتصار إضافي على المعارضة السورية في إدلب بل تهدف لتحويل تركيا من "عدو تاريخي" إلى حليف إقليمي، وجذب تركيا بعيداً عن الحلف الغربي مستغلة التوتر في العلاقات مع الغرب وخصوصاً مع واشنطن. غير أنه ينوّه إلى أن العلاقات الأمريكية-التركية، ورغم التوترات، "أقوى" مما يبدو على السطح، وهذا ما أشار إليه في مقال في صحيفة القبس الكويتية بعنوان "ما وراء إدلب" نُشر يوم أمس الثلاثاء (11 أيلول/سبتمبر 2018).

ويتفق الباحث السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط خطار أبو دياب بالرأي مع نظيره اللباد بأن المعركة ستكون "اختباراً" للعلاقات بين موسكو وأنقرة، بيد أنه يعترض على استخدام مصطلح "شهر عسل"، مؤكداً أن ما حصل "تفاهمات وتنسيق بين الجانبين، ولكن تركيا تبقى متجذرة في حلف الأطلسي وهواها غربي".

وعلى مدار قرون كان الوصول إلى المياه الدافئة عبر مضائق البوسفور والدردنيل عقدة السياسية الخارجية الروسية. وقد شهدت العلاقات بين كل من روسيا القيصرية وخليفتها الاتحاد السوفيتي ووريثته روسيا الاتحادية من جهة والدولة العثمانية وخليفتها تركيا الكمالية وصولاً إلى أردوغان تدهوراً وتوترات وذلك منذ سقوط القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين عام 1453 مروراً بعدة حروب في القرون اللاحقة والمواجهة في الحرب العالمية الأولى وأخيراً وليس آخراً في الحرب الباردة. غير أن منحى العلاقة بدأ بالتحسن مع وصول كل من بوتين وأردوغان إلى مواقع القرار مطلع الألفية الثالثة.

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اللعب على حبل "مشدود"

يعتقد مصطفى اللباد، الذي يرأس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، أن الأمور رهن بقرار بوتين: "هل سيحفظ ماء وجه أردوغان ويمنع اجتياح بري لإدلب أم سيخاطر بدفع تركيا من جديد للاستعانة بالغرب، الأمر الذي تم الحديث عنه مؤخراً بأشكال مختلفة حتى في وسائل الإعلام"، حسب قراءته للحدث، ويبرر بأن تركيا ستفعل كل ما بوسعها لعدم خروجها بـ"هزيمة كاملة" من سوريا.

ويبدو أن اختيار أردوغان صحيفة أمريكية، ول ستريت جورنال، لنشر مقال له بعنوان "على العالم إيقاف الأسد" يوم قبل أمس الاثنين لم يكن بمحض الصدفة؛ إذ وكما تقول إحدى النظريات في الإعلام أن "الوسيلة الإعلامية نفسها قد تكون هي نفسها الرسالة". ومهما يكن من الأمر، فقد حمّل أردوغان "شركاءنا في عملية أستانا، روسيا وإيران، أيضاً مسؤولية إيقاف هذه الكارثة الإنسانية (الهجوم على إدلب)".

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ويذهب خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون إلى أن الطرفين يلعبان على الحبل المشدود، غير أنهما لن يتواجهان مباشرة. وبالأمس أعلنت قاعدة روسيا على صفحة "القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية" على الفيسبوك أن موسكو ستدعم "سياسياً" أي تحرك عسكري للقوات الحكومية السورية ضد القوى الغريبة المتواجدة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي بما فيها القوات التركية المتواجدة شمالي البلاد، حسب المنشور الفيسبوكي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البيان لم يشر إلى أي دعم "عسكري".

"محور" طهران-دمشق بين الأب والابن

يتحفظ الباحث المصري مصطفى اللباد على استخدام كلمة "تحالف" لوصف العلاقة بين إيران وسوريا، ويعتقد أن الأدق اليوم هو القول إن "إيران سيطرت على سوريا منذ 2006 وحتى التدخل الروسي في 2015". ويتفق الباحث خطار أبو دياب مع نظيره مصطفى اللباد بأن الغلبة في العلاقات أخذت تنحو باتجاه إيران بعد حرب 2006، ولكنه يذهب إلى أن الميلان في العلاقة لصالح إيران بدأ مع وصول بشار الأسد إلى السلطة عام 2000.

ويتفق معظم المراقبين على أن العلاقة "الاستراتيجية" بين سوريا وإيران أيام حافظ الأسد كانت "متوازنة" وفيها "نديّة" وأن الأسد الأب كان يلعب على التناقضات بين طهران والعالم العربي ببراغماتية، غير أنها لم تخلُ من منغصات ومحطات افتراق تبعها تجدد للقاء. أحد أبرز الأمثلة المواجهات المسلحة، عبر وكيليهما في لبنان، حركة أمل وحزب الله، ابتداء من معركة ثكنة فتح الله في 1987 إلى معارك النبطية والجنوب وإقليم التفاح في العامين 1988 و1989.

ويرى الدكتور اللبناني خطار أبو دياب أن التحالف الإيراني-السوري "سيجتاز" منعطف إدلب، بيد أن الاختبار الحقيقي" سيبدأ بعد أن يصمت السلاح، مفسرا ذلك بالقول: "علمنا التاريخ أن التعايش بين قوتين محتلتين مستحيل"، وهو هنا يقصد روسيا وإيران في سوريا. ويعتقد أن النظام السوري "سيصل لمرحلة يتوجب عليه الاختيار بين روسيا وإيران، هذا إذا كان في موقع يؤهله أصلاً للاختيار".

خالد سلامة

  • Bulgarien Warna EU Türkei Gipfel Erdogan, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker (Reuters/Bulgarian Government Press Office)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الغرب في المقدمة

    قد يكون الاتحاد الأوربي أول الأطراف غير الراغبة في تشكيل المثلث الروسي التركي الإيراني. فبعد أن كان ينتظر من تركيا أن تلعب دوراً؛ بصفتها عضواً في الناتو، وساعية للانضمام للاتحاد الأوروبي، فتضيق على الجار الروسي اقتصادياً وسياسياً، اختارت أنقرة التحالف مع ذلك الجار. وقد ساهمت محاولة الإنقلاب الفاشلة بتركيا عام 2016 في بداية تشنجات واضحة في العلاقات بين أنقرة والغرب.

  • Türkei Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Ozkan)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    السعودية من المتضررين

    تشهد العلاقات بين الرياض وأنقرة بروداً شديداً منذ فترة، خاصةً بعد أن صارت السعودية ترى في تركيا منافساً على زعامة العالم الإسلامي، مثلما ترى في إيران منافسا أيضاً لها في دول الجوار، ولذلك صارت السعودية تتجه نحو التعاون مع إسرائيل، ولن تروق لها فكرة "الحلف المحتمل" بين إيران وتركيا، وهو ما جعل مراقبين، يذهبون نحو فرضية إعداد السعودية لخطة استباقية بهدف تشكيل حلف مقابل "الحلف الجديد".

  • Bildkombo Ajatollah Ali Chamenei und Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/AP/Office of the Iranian Supreme Leader/R. Jensen)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الرياض وطهران

    لا يقف مسلسل العداء بين الرياض وطهران عن التنامي يومياً. وفي ظل التحالف الجديد ستكون السعودية في مواجهة مع أعداء اتهمتهم مراراً بالرغبة في السيطرة على العالم الإسلامي. وكان تصريح محمد بن سلمان لمجلة "أتلانتيك" الأميركية (3 أبريل/ نيسان2018) أقوى دليل على استمرار المواجهة العلنية بين بلده وإيران، إذ أشار إلى أن النظام الإيراني يريد نشر فكرة "ولاية الفقيه" المتطرفة، ويعتقدون أن فكرهم سيحكم العالم".

  • Symbolbild - Isreal Premierminister Benjamin Netanjahu (DAN BALILTY/AFP/Getty Images)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    العداء الإسرائيلي الإيراني

    التقاء روسيا بتركيا وإيران من الخطوات التي لن تعجب إسرائيل. ويرى مراقبون في تقارب إسرائيل والسعودية خطوة لمواجهة المد الإيراني الشيعي. وتشهد العلاقات بين طهران وتل أبيب توتراً شديداً خصوصاً بسبب البرنامج النووي الإيراني، وقد اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل تقف إلى الجانب نفسه مع السعودية بخصوص معاداة إيران".

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الأمل الضائع

    عقدت تركيا آمالا عريضة على ترامب، الدي رأت في ولايته بداية عصر جديد للعلاقة بين البلدين. لكن الأمر لم يستمر طويلاً، إذ اختلفت أنقرة وواشنطن بخصوص تحديد الجماعة الأكثر تهديداً في سوريا. وفي الوقت الذي ضاعفت واشنطن دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية؛ رأت أنقرة في هذه الوحدات تهديداً وجودياً لمستقبل الجمهورية التركية. لهده الأسباب اتجهت تركيا للبحث عن متعاونين آخرين، شكلت روسيا وإيران أهمهما.

  • Kombobild Trump Putin

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    انهيار العلاقة الروسية الأمريكية

    انهارت العلاقة بين واشنطن وموسكو بشكل غير مسبوق بعد حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا. حيث ردت واشنطن بطرد 60 موظفاً في البعثات الروسية في أرجاء البلاد وفي بعثة روسيا في الأمم المتحدة، كما قررت إغلاق القنصلية الروسية في سياتل. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ.

  • Türkei | Nato-Generalsekretär Stoltenberg (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الناتو منزعج!

    أكدت تركيا في أكثر من مرة على أن تحالفها مع روسيا لا يعني خروجها من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالرغم من أن الناتو قد عبر في أكثر من مرة عن قلقه إزاء الصفقات التي تعقدها أنقرة وموسكو، إلا أن هذا لم يمنع تركيا من الإقدام على ربط علاقات مع حليفتها روسيا. ويمكن لهذا القلق أن يتزايد في حالة تشكيل تحالف بين تركيا وروسيا وإيران.

  • Istanbul Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    توترات مستمرة

    شهدت علاقة الإمارات بتركيا توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بسبب دعم أنقرة لقطر. وطالبت الإمارات تركيا، في وقت سابق، باحترام سيادة الدول العربية، وقالت إن دعم الجماعات الإسلامية الساعية إلى تغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانياً نحو دول الجوار. بينما هاجم أردوغان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بسبب إعادته نشر "تغريدة" تسيئ لقائد عثماني كان مسؤولاً عن حماية المدينة المنورة.

  • Symbolbild Iran Vereinigte Arabische Emirate Flagge (AP Graphics/DW Fotomontage)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الإمارات وإيران.. عداء وتعاون

    تعتبر الإمارات إيران من التحديات التي يلزمها مواجهتها إلى جانب تركيا. وتشهد العلاقة بين الإمارات وإيران، توتراً بسبب جزر أبو موسى، و‌طنب الكبرى، و‌طنب الصغرى بمضيق هرمز، والتي تتهم الإمارت إيران باحتلالها. وبالرغم مما تعلنه أبوظبي بوسائل إعلامها من عداء لإيران، إلا أنها تصدرت قائمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع طهران. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

تحقيق تقارب بين تركيا وروسيا وإيران رغم اختلاف وجهات النظر حيال الوضع السوري، يوحي بولادة تحالف جديد في المنطقة. هذا الثالوث لن يروق لجهات كثيرة؛ نظراً لتوتر علاقتها مع دوله الثلاث أو إحداها على الأقل. (04.04.2018)  

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