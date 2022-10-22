 معرض فرانكفورت للكتاب.. حضور عربي محتشم وسط عزوف الجاليات | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.10.2022

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ثقافة ومجتمع

معرض فرانكفورت للكتاب.. حضور عربي محتشم وسط عزوف الجاليات

أكبر معرض للكتاب في العالم يعود. الأروقة العربية محتشمة في أعداد الزوار وأعداد دور النشر، لكن هناك تفاؤل وسط هيئات عربية بغد أفضل بينما يتحدث آخرون عن غياب تشجيع الجاليات لسوق الكتب العربية. DW عربية زارت معرض فرانكفورت.

معرض فرانكفورت للكتاب - رواق عربي

كتب عربية قليلة في معرض فرانكفورت للكتاب

يعود المعرض الدولي للكتاب في فرانكفورت بعد سنتين من الحضور المقيّد الذي فرضته جائحة كوورنا. أكثر من أربعة آلاف ناشر يمثلون أكثر من 80 بلدا في ما يعدّ أكبر معرض للكتب في العالم.

مختارات

دعا الرئيس الألماني خلال افتتاحه للمعرض بحضور ملك إسبانيا إلى التضامن مع قطاع الكتب الأوكراني وأكد أن تدمير المكتبات ودور النشر هي العواقب الوخيمة التي جلبتها الحرب على مجمل صناعة الكتاب ودور النشر في أوكرانيا.

لكن الحضور العربي يظهر هذا العام باهتاً للغاية، ولم تنقذه سوى أروقة لهيئات خليجية، تبحث عن التعريف بأسمائها وأنشطتها، أو رواق لاتحاد الناشرين العرب، الذي يظهر أساساً أنه مكان للاجتماعات أكثر من حيز لعرض الإصدارات العربية، أو أورقة صغيرة لدور نشر على رؤوس الأصابع، بإصدارات محدودة.

ولا يجد الباحث عن الإصدارات العربية سوى القليل منها، كما يظهر الرواق العربي فارغا بشكل كبير، بينما استغلت دور نشر عالمية فرصة المعرض للترويج لآخر الروايات والكتب. لكن محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، يتحدث لـDW عربية عن أن المشاركة العربية عموما تبقى جيدة، وإن الناشرين حضروا في المعرض وإن لم تكن هناك أروقة خاصة بهم، متحدثا عن أن الاتحاد يوفر للناشرين عقد اجتماعاتهم أو تقديم إصداراتهم في رواقه

تراجع الاهتمام بالثقافة العربية في ألمانيا؟

محمد بدوي، ناشر في ألمانيا، يتحدث عن وجود إشكاليات كبيرة تخصّ توزيع الكتب العربية في ألمانيا، أولها ضعف تلقي الكتاب العربي في ألمانيا من طرف الجاليات الغربية، ويعود ذلك حسب قوله إلى "الأسعار الباهظة لإنتاج الكتب"، خصوصاً أن جلّ الدور العربية لا تزال تركز على النسخ الورقية، كما يرجع الأسباب إلى غياب هيئة قوية في ألمانيا تهتم بالثقافة العربية كما عليه الحال في فرنسا مع معهد العالم العربي في باريس.

ويعدّ المعرض فرصة كبيرة لدور النشر لبيع حقوق ترجمة إصداراتها، وخصوصاً الإصدارات الحائزة على جوائز. أحمد العامري- رئيس هيئة الشارقة للكتاب -هي من ترعى حضور اتحاد الناشرين العرب في هذا المعرض-، يقول لـDW عربية إن الهيئة مكّنت من تصدير أكثر من 1400 كتاب عربي إلى مختلف لغات العالم من خلال المنحة التي يقدمها المعرض، مؤكدا ترجمة عدد من الإصدارات الفائزة بالبوكر العربي إلى اللغة الألمانية.

لكن دور الهيئة ليس الترويج للإصدارات فحسب، فأحمد العامري يؤكد أن الهدف من الحضور كذلك هو الترويج لمعرض الشارقة للكتاب الذي يبحث عن أن يكون واحدا من أكبر معارض الكتب في العالم، والهدف كذلك "بناء جسور للتواصل بين الثقافتين العربية والغربية" و"تصدير الثقافة العربية إلى الآخر واستيراد الثقافة الغربية بما يتلاءم مع المضمون العربي والإسلامي".

غير أنه في الجانب الآخر يتساءل محمد بدوي: "إذا لم يكن العرب في ألمانيا يهتمون للكتاب العربي، فكيف سيتم إقناع دور النشر الألمانية بترجمة الإصدارات العربية؟ مشيراً إلى أن اهتمام دور النشر الألمانية بالكتاب العربي تراجع كثيرا مؤخرا عكس ما كان عليه الحال في سنوات مضت.

"العربية" لأطفال الجاليات

تحتل الإصدارات الموجهة للأطفال حيزاً كبيرا ًداخل أروقة المعرض. تتفنن دور العرض الألمانية والأوروبية في ترويج إصداراتها، خصوصاً أن حجم سوق كتب الأطفال قوي جدا ويستفيد للغاية من الكتب المدرسية ومن الأنشطة الموازية التي تنظمها المدارس وتحث من خلالها الأطفال على القراءة.

نهلة تيلخ

نهلة تيلخ، مديرة مجموعة مؤسسات قرطبة، تؤمن بدور الكتاب المدرسي في تعليم اللغة العربية

نهلة تيلخ، مديرة مجموعة مؤسسات قرطبة التي تتوفر على دار نشر موجهة للأطفال في ألمانيا، تؤكد ضرورة تشجيع تأليف القصص الموجهة لأطفال الجاليات العربية والأطفال عموما الراغبين بتعلم اللغة العربية لما لها من دور كبير في التعليم، لكن شريطة أن تكون من إنجاز مؤلفين عاشوا في أوروبا حتى يدركوا طبيعة التحديات وحتى يوصلوا الفكرة بشكل سلس.

وتشدد المتحدثة في تصريحات لـDW عربية أن دور التكنولوجيا مهم للغاية في الزمن الحالي الذي يشهد انتشاراً مهولاً للهواتف الذكية ومواقع التواصل، ولذلك قامت المؤسسة بتطوير تطبيق رقمي يساعد الأطفال على إنجاز ما يطلب منهم من تمارين، وكذلك تطوير ألعاب رقمية تساهم في تعليمهم اللغة العربية.

"للأسف الثقافة العربية باتت تنحسر في الخارج رغم دورها التاريخي في الحوار الإنساني" يقول علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، مشيراً في حديث لـDW عربية إلى أن المركز يحاول إيجاد حلول لهذه الإشكالية عبر اتفاق كبير مع معهد العالم العربي في باريس لإطلاق شهادة كفاءة دولية في اللغة العربية، وكذلك عبر عقد اتفاقيات مع جامعات ومعاهد لغوية في ألمانيا من أجل تعزيز حضور العربية لدى أبناء الجاليات العربية والمهتمين بتعلم اللغة العربية.

علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية

علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية يعترف بتراجع دور الثقافة في الخارج

وبعيداً عن المناهج الدراسية، يركز المعرض على مبادرات خاصة لتشجيع القراءة خارج المدرسة. دار النشر المغربية "ينبع الكتاب" فازت في جائزة إقليمية مخصصة لقصص الأطفال. تقول المؤلفة أمينة الهاشمي العلوي: "مبادرتنا اسمها 'مكتبة لكلّ أسرة'، هذه الكتب موجهة لثلاث فئات عمرية داخل كل أسرة، ومن أهدافها أن يشارك الوالدين في القراءة مع أسرهم"، وتضيف: "الكتب من شأنها تعزيز جذور أبناء الأسر المهاجرة بأوطانها الأصل".

غياب عربي عن التكنولوجيا الصوتية

في الجناح المخصص لآخر التقنيات في التكنولوجيا الصوتية المتعلقة بالكتب، لا وجود تقريبا لأيّ مبادرة عربية، ما يظهر تفويتاً لفرصة كبيرة لتطوير الكتب بدل التعويل المستمر على النسخ الورقية.

متحدث باسم شركة Audiyence الهولندية التي تقدم حلولا للناشرين لتطوير الكتاب المسموع يقول لـ DW عربية إن الجزء الوحيد من قطاع النشر الذي حقق نموا مؤخرا هو "السوق الصوتي". ويضيف أن الحلول الصوتية تساعد الناشرين على تحقيق عائدات مادية كبيرة، كما تجذب جمهورا أكبر منه جمهور حديث العهد لم يسبق له قراءة الكتب التقليدية.

وتحضر في المعرض شخصيات تمثل شركات ضخمة، منها شركة Spotify التي تتوفر في مكتبتها حاليا على أكثر من 300 ألف كتاب صوتي، وكذلك شركة akoobooks التي تروج تطبيقا صوتيا خاصاً بالكتاب الأفارقة.

يستمر المعرض إلى غاية 23 أكتوبر/تشرين الأول، لكن ما ظهر من خلال أول يوم مفتوح للزوارغير المهنيين (الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الاول) لا يبين استغلالا عربيا للحدث، بينما تمتلئ أروقة دول أخرى بالزوار، خصوصا لوفرة العرض، ففرنسا لوحدها حضرت بقائمة مطولة من دور النشر تتجاوز العشرين، بينما لم تحضر عدة دول عربية ولو بدار نشر واحدة رغم أنها لا تعدم وجود مؤلفين وكتاب لهم جمهورهم داخل وخارج حدود أوطانهم.

إسماعيل عزام

  • Ein Mann steht vor einem Bücherregal bei der Frankfurter Buchmesse 1949. (picture-alliance/R. Koll)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    بداية جديدة في فرانكفورت

    كراسي قابلة للطي ورفوف مصفوفة مؤقتة من الكتب كانت تمنح لزوار معرض فرانكفورت للكتاب الأول في سبتمبر 1949 نظرة عن سوق الكتاب في ألمانيا. والتطلع إلى ثقافة وأدب من بلدان أخرى غير خاضعين للرقابة كان كبيرا. والتقسيم بين الشرق والغرب أدى إلى تأسيس معرض للكتاب في فرانكفورت (ألمانيا الاتحادية) وآخر شرقي في لايبزيغ (ألمانيا الديمقراطية).

  • Plakat der Buchmesse aus dem Jahr 1949. (picture-alliance/dpa/frm)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    التعطش للأدب

    بعد قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية بقليل تم تنظيم معرض الكتاب في فرانكفورت من قبل نادي الكتاب وتجار كتب ملتزمين. ومن الـ 18 إلى الـ 23 سبتمبر 1949 كان بإمكان ناشرين وبائعي الكتب وكتاب ومهتمين مشاهدة ما يعرضه 205 عارضا وربط الاتصالات الأولى. 14.000 زائر قدموا إلى كنيسة باولوس بفرانكفورت حيث تم عرض 8500 كتاب.

  • Schwarz-weiß Foto, das einen Blick in die Messehalle der Frankfurter Buchmesse zeigt.(picture-alliance/dpa/R. Koll)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى

    معرض الكتاب توسع حجمه بشكل كبير بحيث أن دور نشر أكثر من الخارج كانت ترغب في عرض كتبها. وفي 1951 تم الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى. وتجارة الكتب في ألمانيا استفادت من منح جائزة السلام لدور النشر الألمانية التي تجتذب جمهورا دوليا. وفي 1953 وللمرة الأولى كان عدد دور النشر الأجنبية أعلى من دور النشر الألمانية.

  • Zwei Männer des Burda-Verlags in Fußball-Trikot bei der Frankfurter Buchmesse 1954. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    حمى كرة القدم

    قصد مؤسسي معرض فرانكفورت للكتاب كان سياسيا بامتياز. وكان الهدف هو تقديم ألمانيا بعد الدكتاتورية النازية وهجرة الكثير من الناشرين والكتاب إلى الخارج كأمة ثقافة أمام العالم. وبعد الفوز الألماني في بطولة العالم لكرة القدم في 1954 اجتاحت حمى كرة القدم الوطنية أيضا المعرض. موظفو دار نشر Burda كانوا يرتدون ملابس رياضية.

  • Schild mit Verweis auf die Frankfurter Buchmesse im Jahr 1957. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    موعد الخريف التقليدي

    موعد المعرض في أكتوبر تحول بسرعة في فرانكفورت إلى تقليد. أما معرض الكتاب في لايبزيغ فكان في المقابل يبدأ في الربيع حتى يتمكن الناشرون وتجار الكتب ورجال الأدب وكذلك الكتاب من الالتقاء في كلا الموعدين. وكثير من المهاجرين ـ ناشرون وأدباء ـ وطئت رجلهم مجددا ألمانيا لحضور معرض الكتاب. وفي 1957 عرضت 1300 من دور النشر إصداراتها الجديدة.

  • Besucher der Frankfurter Buchmesse 1964 zwischen Bücherständen. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    مركز تجارة التراخيص

    والإصدارات الجديدة لدور النشر الألمانية كانت أيضا مرآة لجمهورية ألمانيا الفتية. ففي معرض فرانكفورت لم تكن تعرض فقط الأدب الرفيع وكتب مصورة قيمة، بل ابتداء من منتصف الستينات كتب مشورة شعبية وكتب جيب رخيصة. وفرانكفورت تحولت في الأثناء إلى مركز حيوي للتراخيص الدولية والكتاب إلى بضاعة.

  • Polizei und Demonstrierende vor der Messehalle Frankfurt im Jahr 1968. (picture-alliance/dpa/H. Heuse)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    ثوار الأدب

    وسنوات الاحتجاجات الطلابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلفت أيضا في معرض الكتاب بصماتها. ففي 1968 دخل المعرض في فرانكفورت سجل التاريخ "كمعرض الشرطة". موظفو الشرطة أغلقوا مدخل أروقة المعرض حيث عبر متظاهرون عن غضبهم من منح جائزة السلام للرئيس السنغالي سنغور. وحتى الاحتجاجات ضد دور النشر اليمينية أربكت حركة المعرض.

  • Eine Frau hält Salman Rushdie's Satanische Verse auf der Frankfurter Buchmesse 1989 in den Händen und liest darin. (picture-alliance/dpa/W. Eilmes)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    فضائح الأدب

    وفي كل مرة تسببت فضائح حول إصدارات كتب مثيرة سياسيا صدى إعلاميا واسعا. كما حصل في 1989 مع "آيات شيطانية" للكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي. وحتى حظر القصة الغرامية Esra لماكسيم بيلر الذي استولى بعد مفاوضات شاقة على محبوبته السابقة، أوقدت حتى 2008 الخواطر.

  • Bielefeld Nobelpreis Literatur 2018 Autorin Olga Tokarczuk (Reuters/T. Schmuelgen)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    جائزة نوبل للأدب المتأخرة

    وتم منح جائزة نوبل للأدب لعام 2018 في عام 2019 حيث حازت عليها الكاتبة البولندية أولغا توكارجوك وتلقت خبر فوزها اثناء تواجدها في ألمانيا. ومن المرتقب أن تزور أولغا توكارجوك معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام.

  • Porträt von Peter Handke. (Imago/Agencia EFE/C. Cabrera)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    الفائز بجائزة نوبل للأدب بيتر هاندكه

    وحتى كتب بيتر هاندكه، الفائز بجائزة نوبل للأدب 2019 ستثير بالتأكيد نقاشات خلافية هذا العام في المعرض. وقد حقق الاختراق الأول في 1966 بقطعته المسرحية "شتم الجمهور" التي يتعرض فيها الممثلون بالشتم في وجه الجمهور. كما أن موقفه المساند للصرب في حرب البلقان وكتابه " إنصاف صربيا" يثيران الجدل.

  • Indische Zeichen bei der Frankfurter Buchmesse 2006. (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    محور البلدان المضيفة

    وبواسطة "محور البلدان" الذي يعتني ببلد مضيف يمنح المعرض لبلدان منتقاة منذ 1988 فرصة تقديم عطاءها الأدبي. وإيطاليا كانت البلد المضيف الأول. وفي 2006 عرضت الهند تنوعها اللغوي والخطي. وفي هذا العام ستكون النرويج البلد المضيف.

  • Zwei Frauen nehmen jeweils ein Buch aus einem Bücherregal bei der Buchmesse Frankfurt. (picture-alliance/dpa/A.Dedert)

    في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    تنوع الكتب للجميع

    نموذج معرض فرانكفورت للكتاب بمنح البلدان المضيفة المجال وتحويل الاهتمام العام إلى أدبها الوطني وجد تقليدا في العالم. فتجارة حقوق الترجمة هي اليوم مكونا محوريا في معرض الكتاب. أكثر من 390.000 كتاب وكتب مسموعة وأخرى إلكترونية ومنتجات رقمية يتم عرضها في فرانكفورت. إعداد: هايكه موند وغابي رويشر/ م.أ.م


 