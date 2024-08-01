بعد توقف المعرض بسبب جائحة كوفيد-19، وصف فيليكس فالك، المدير الإداري للاتحاد الألماني لصناعة الألعاب، المعرض هذا العام بأنه "انعكاس لثقافة الألعاب العالمية" بجو من الديناميكية والإبداع. شهد المعرض حضور حوالي 370,000 شخص، وهو عدد مشابه لما كان عليه قبل الجائحة.