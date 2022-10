معرض دوكومنتا - وفضيحة معاداة السامية

Ein 100 Quadratmeter großes Banner für eine Gruppe indonesischer Künstler mit antisemitischen Inhalten diente als Zündschnur, die vor allem nach der Entdeckung weiterer antijüdischer Kunstwerke eine große Debatte über die Ausstellung entfachte. Der Schock beschränkte sich nicht nur auf die Juden in Deutschland, und es geht nicht nur um problematische Beispiele, sondern auch um Fragen, die über die Grenzen der Ausstellung hinausgehen, darunter: Wo fängt Antisemitismus an und wo hört Israelkritik auf? Die Weltausstellung Documenta endete am 25. September 2022 nach hundert Tagen. Dieser Film zeichnet nicht nur die Ereignisse der Kasseler Internationalen Kunstmesse auf, sondern beleuchtet auch die erbitterte, wütende und hochgradig polarisierte Debatte. Eine Diskussion, die das Wesen und die Struktur des deutschen Gesellschaftsdenkens und eines der Prinzipien des deutschen Staates bis ins Mark berührt. Eine Diskussion, bei der an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnert wird. In ihrem ersten TV-Interview spricht die Künstlergruppe „Tarring Body“ über das riesige „People’s Justice“-Banner, das seit mehreren Tagen in der Kasseler Innenstadt gehisst wird.