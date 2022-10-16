 معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ | جميع المحتويات | DW | 17.07.2023

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بيئة ومناخ

معرض حدائق ألمانيا في زمن تغير المناخ

سابقاً كان الهدف من الحدائق الجميلة هو الزينة وزيادة جمال المدن والمنازل فقط. اليوم يمكن أن تساعد في مواجهة التغير المناخي وانقراض الأنواع، كما يظهر معرض حدائق ألمانيا 2023 في مدينة مانهايم.

  • Auf der Bundesgartenschau 2023 laufen Besucher an einem Blumenbeet entlang

    الاخضرار والزهور

    في الماضي كان معرض حدائق ألمانيا بوندسغارتن شاو (Bundesgartenschau) مناسبة لعرض أحدث اتجاهات تصميم الحدائق. ومع ذلك بدأت هذه المعارض في تلقي مزيد من الانتقادات، بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على الحدائق والمتنزهات القائمة وضرورة إزالة الأشجار لإفساح المجال لمواقف سيارات الزوار.

  • Blick über das Gelände der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق مستدام

    يرغب معرض حدائق ألمانيا في مانهايم اتباع طرق مختلفة، فقد تم اختيار موقع المعرض في بناء سابق لثكنة عسكرية. وتحت شعار "أفضل الآفاق" لن يتم عرض الزهور فحسب حتى يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول، بل وسيتم التفاعل أيضًا مع قضايا مثل حماية المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والتخطيط العمراني وضمان الأمن الغذائي.

  • Eine Zierlauch-Blüte auf der Bundesgartenschau 2023

    العين تعشق "كل جميل"!

    يتم تمرير مثل هذه المواضيع الجادة بشكل أفضل عندما يتم تقديم شيء جميل أحيانًا للاستمتاع به، مثل هذه الزهرة الرائعة لإحدى النباتات اليصلية. في بعض الأحيان، تكمن الروعة في الحجم الكبير.

  • Eine Wasserhahn-Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023, davor trockene Erde

    لا حديقة بدون ماء

    حدائق الزينة تعتبر رفاهية في أجزاء كثيرة من العلم حيث يكون الماء نادرا. ولهذا السبب يسلط معرض عام 2023 الضوء على مشكلة نقص المياه في العديد من الأماكن. إذ أن أحد أهداف الاستدامة للأمم المتحدة هو توفير المياه لجميع الناس وتأمين حاجتهم من مياه الشرب النظيفة وبنكلفة معقولة.

  • Eine Reihe von Duschen auf der Bundesgartenschau 2023

    هل ترغب في حمام بارد؟

    تتجلى أهمية المياه النظيفة في معرض حدائق ألمانيا أيضا. ليس فقط الآلاف من النباتات في المعرض الزراعي بحاجة إليها، بل الزوار أيضًا يمكنهم التبريد عند درجات حرارة تصل إلى حوالي 35 درجة مئوية. لذا: اجلس وتمتع بالماء! ولكن انتبه: لا يتم تقديم المناشف.

  • Ein Schild Prämierter Naturgarten auf einem abgestorbenen Baum vor einem Garten

    حماية البيئة والتنوع البيولوجي

    مساحات عشب كبيرة وأسمدة صناعية وكميات كبيرة من الماء ليست ضرورية. يقرر مزيد من الناس اليوم الاستثمار في حدائق طبيعية. في هذه الحدائق، تنمو النباتات البرية المحلية، مما يوفر ملاذًا قيمًا ومصدرًا للغذاء للكثير من الحيوانات والنباتات المحلية.

  • Ein begrüntes Dach auf der Bundesgartenschau 2023

    مساحة كافية على أصغر سطح!

    لا يمكن زراعة مساحات الحدائق وجعلها خضراء، ولكن أسطح الأبنية والواجهات أيضا. التأثير مذهل: وخاصة في المدن يمكن أن تقلل النباتات الموجودة على الأسطح والجدران من درجة الحرارة بشكل ملحوظ. وهذا يبدو جميلاً أيضًا!

  • Ein Auto dient auf der Bundesgartenschau 2023 als Springbrunnen

    الحديقة هي آخر مخرج

    في تصميم الحدائق لا حدود للخيال. على سبيل المثال يتم استخدام سيارة كبركة صغيرة. على الأقل لم يعد ينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارة المهجورة.

  • Ein Spiegel zeigt eine Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023

    أنيق لكن حار

    من يرغب في شيء أكثر تميزا، قد يجد تصميم هذه الحديقة مفيدًا. ألواح معدنية ومقاعد من الخرسانة ومرآة دوارة تسلط الضوء على التماثيل المدمجة. لا حاجة لتنظيف الأوراق المتساقطة. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة قد يصبح المكان غير مريح.

  • Auf der Bundesgartenschau 2023 fliegt ein Taubenschwänzchen auf eine Blüte

    فسحة للفراشة

    هذا النوع من الفراش يفضل الأزهار الحقيقية، ونظرًا لطيرانه المشابه لطائر الكوليبري، يُطلق على هذه الفراشة اسم فراشة الكوليبري. لاحظ: كلما زاد عدد النباتات المحلية في الحدائق، كلما زادت فرص الحشرات والطيور للعثور على طعام وملاذ.

  • Ein Reiher sitzt auf dem gelben Dach eines Bootes

    على متن قارب وسط البحيرة

    وجد طائر البجع هذا مكانت له ليستريح، فقد حطّ على أحد القوارب التي تقل عادة الزوار في جولة حول البحيرة في حديقة لويزن. ومع وجود شيء من التفاهم المتبادل، يمكن التعايش بين الإنسان والحيوان بشكل جيد.

  • Seerosen auf der Bundesgartenschau 2023

    عندما تتفتح الأزهار وسط الماء

    إنه الزنبق المائي، منذ أن خدلها الرسام مونيه في لوحاته، تُعتبر رمزًا للرومانسية والشاعرية. والماء البارد والألوان الخلابة تبعث الراحة في نفس الإنسان - خاصة في الأيام الحارة.

  • Skulpturen von Bilderrahmen auf der Bundesgartenschau 2023

    مكان خالٍ؟

    رغم أن المكان يبدو هنا خاليًا من البشر، فإن معرض حدائق ألمانيا 23 يجذب الناس. ويتوقع المنظمون أن يصل عدد الزوار إلى ما يقرب من مليوني زائر. ويمكن للزوار أن يكتشفوا هنا صحة المثل البنغالي القائل: الأغبياء يستعجلون والأذكياء ينتظرون والحكماء يذهبون إلى الحديقة. إعداد: مارتين مونو/ م.م


  • Auf der Bundesgartenschau 2023 laufen Besucher an einem Blumenbeet entlang

    الاخضرار والزهور

    في الماضي كان معرض حدائق ألمانيا بوندسغارتن شاو (Bundesgartenschau) مناسبة لعرض أحدث اتجاهات تصميم الحدائق. ومع ذلك بدأت هذه المعارض في تلقي مزيد من الانتقادات، بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على الحدائق والمتنزهات القائمة وضرورة إزالة الأشجار لإفساح المجال لمواقف سيارات الزوار.

  • Blick über das Gelände der Bundesgartenschau 2023

    معرض حدائق مستدام

    يرغب معرض حدائق ألمانيا في مانهايم اتباع طرق مختلفة، فقد تم اختيار موقع المعرض في بناء سابق لثكنة عسكرية. وتحت شعار "أفضل الآفاق" لن يتم عرض الزهور فحسب حتى يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول، بل وسيتم التفاعل أيضًا مع قضايا مثل حماية المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والتخطيط العمراني وضمان الأمن الغذائي.

  • Eine Zierlauch-Blüte auf der Bundesgartenschau 2023

    العين تعشق "كل جميل"!

    يتم تمرير مثل هذه المواضيع الجادة بشكل أفضل عندما يتم تقديم شيء جميل أحيانًا للاستمتاع به، مثل هذه الزهرة الرائعة لإحدى النباتات اليصلية. في بعض الأحيان، تكمن الروعة في الحجم الكبير.

  • Eine Wasserhahn-Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023, davor trockene Erde

    لا حديقة بدون ماء

    حدائق الزينة تعتبر رفاهية في أجزاء كثيرة من العلم حيث يكون الماء نادرا. ولهذا السبب يسلط معرض عام 2023 الضوء على مشكلة نقص المياه في العديد من الأماكن. إذ أن أحد أهداف الاستدامة للأمم المتحدة هو توفير المياه لجميع الناس وتأمين حاجتهم من مياه الشرب النظيفة وبنكلفة معقولة.

  • Eine Reihe von Duschen auf der Bundesgartenschau 2023

    هل ترغب في حمام بارد؟

    تتجلى أهمية المياه النظيفة في معرض حدائق ألمانيا أيضا. ليس فقط الآلاف من النباتات في المعرض الزراعي بحاجة إليها، بل الزوار أيضًا يمكنهم التبريد عند درجات حرارة تصل إلى حوالي 35 درجة مئوية. لذا: اجلس وتمتع بالماء! ولكن انتبه: لا يتم تقديم المناشف.

  • Ein Schild Prämierter Naturgarten auf einem abgestorbenen Baum vor einem Garten

    حماية البيئة والتنوع البيولوجي

    مساحات عشب كبيرة وأسمدة صناعية وكميات كبيرة من الماء ليست ضرورية. يقرر مزيد من الناس اليوم الاستثمار في حدائق طبيعية. في هذه الحدائق، تنمو النباتات البرية المحلية، مما يوفر ملاذًا قيمًا ومصدرًا للغذاء للكثير من الحيوانات والنباتات المحلية.

  • Ein begrüntes Dach auf der Bundesgartenschau 2023

    مساحة كافية على أصغر سطح!

    لا يمكن زراعة مساحات الحدائق وجعلها خضراء، ولكن أسطح الأبنية والواجهات أيضا. التأثير مذهل: وخاصة في المدن يمكن أن تقلل النباتات الموجودة على الأسطح والجدران من درجة الحرارة بشكل ملحوظ. وهذا يبدو جميلاً أيضًا!

  • Ein Auto dient auf der Bundesgartenschau 2023 als Springbrunnen

    الحديقة هي آخر مخرج

    في تصميم الحدائق لا حدود للخيال. على سبيل المثال يتم استخدام سيارة كبركة صغيرة. على الأقل لم يعد ينبعث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارة المهجورة.

  • Ein Spiegel zeigt eine Skulptur auf der Bundesgartenschau 2023

    أنيق لكن حار

    من يرغب في شيء أكثر تميزا، قد يجد تصميم هذه الحديقة مفيدًا. ألواح معدنية ومقاعد من الخرسانة ومرآة دوارة تسلط الضوء على التماثيل المدمجة. لا حاجة لتنظيف الأوراق المتساقطة. لكن مع ارتفاع درجات الحرارة قد يصبح المكان غير مريح.

  • Auf der Bundesgartenschau 2023 fliegt ein Taubenschwänzchen auf eine Blüte

    فسحة للفراشة

    هذا النوع من الفراش يفضل الأزهار الحقيقية، ونظرًا لطيرانه المشابه لطائر الكوليبري، يُطلق على هذه الفراشة اسم فراشة الكوليبري. لاحظ: كلما زاد عدد النباتات المحلية في الحدائق، كلما زادت فرص الحشرات والطيور للعثور على طعام وملاذ.

  • Ein Reiher sitzt auf dem gelben Dach eines Bootes

    على متن قارب وسط البحيرة

    وجد طائر البجع هذا مكانت له ليستريح، فقد حطّ على أحد القوارب التي تقل عادة الزوار في جولة حول البحيرة في حديقة لويزن. ومع وجود شيء من التفاهم المتبادل، يمكن التعايش بين الإنسان والحيوان بشكل جيد.

  • Seerosen auf der Bundesgartenschau 2023

    عندما تتفتح الأزهار وسط الماء

    إنه الزنبق المائي، منذ أن خدلها الرسام مونيه في لوحاته، تُعتبر رمزًا للرومانسية والشاعرية. والماء البارد والألوان الخلابة تبعث الراحة في نفس الإنسان - خاصة في الأيام الحارة.

  • Skulpturen von Bilderrahmen auf der Bundesgartenschau 2023

    مكان خالٍ؟

    رغم أن المكان يبدو هنا خاليًا من البشر، فإن معرض حدائق ألمانيا 23 يجذب الناس. ويتوقع المنظمون أن يصل عدد الزوار إلى ما يقرب من مليوني زائر. ويمكن للزوار أن يكتشفوا هنا صحة المثل البنغالي القائل: الأغبياء يستعجلون والأذكياء ينتظرون والحكماء يذهبون إلى الحديقة. إعداد: مارتين مونو/ م.م


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