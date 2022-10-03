معرض برلين للسياحة.. بلدان عربية تسعى لتعزيز حضورها في السوق الألمانية

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بعد عامين من الإغلاق بسبب بكورونا، وفي ظل التضخم وارتفاع الأسعار، تحاول البلدان العربية المشاركة في المعرض الدولي للسياحة ببرلين، حذب المزيد من السياح الألمان.
في ظهوره الأول منذ جائحة كورونا، تشارك العديد من الدول العربية بعروضها الجديدة والتقليدية في معرض السياحة الدولي "ITB" المقام في برلين على أمل جذب أسواق سياحية جديدة من وسط وغرب أوروبا بعد تأثرها من حرب أوكرانيا.
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