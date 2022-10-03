 معرض برلين للسياحة.. بلدان عربية تسعى لتعزيز حضورها في السوق الألمانية | DW الأخبار | DW | 09.03.2023

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معرض برلين للسياحة.. بلدان عربية تسعى لتعزيز حضورها في السوق الألمانية

بعد عامين من الإغلاق بسبب بكورونا، وفي ظل التضخم وارتفاع الأسعار، تحاول البلدان العربية المشاركة في المعرض الدولي للسياحة ببرلين، حذب المزيد من السياح الألمان.

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