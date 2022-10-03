معرض برلين للسياحة.. بلدان عربية تسعى لتعزيز حضورها في السوق الألمانية

بعد 3 سنوات على البريكست.. ماذا حلّ بقطاع السياحة البريطاني؟

قبل ثلاث سنوات، وفي مثل هذا اليوم، أي 31 يناير 2020، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة. فماذا تغير بالنسبة للسياح وكيف أثر البريكست على قطاع السياحة البريطاني؟