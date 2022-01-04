معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ومستقبل السيارات

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معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 في لاس فيغاس يعكس مستقبل صناعة السيارات. من "توج" التركية و"هيونداي" الكورية و"فولفو" السويدية إلى "فين فاست" في فيتنام.
على الرغم من الفوائد الكثيرة التي تقدمها الأجهزة الإلكترونية الحديثة المتعلقة بصحة الجسم والتي عرضت في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، إلا أن بعض الخبراء يبدون قلقهم من مساوئ تعميم مفهوم الصحة الشخصية.
يسمح دستور الولايات المتحدة لكل شخص أن يؤسس ديناً وينشر رسالته. من الأتباع غير المؤذين للكائنات الفضائية، إلى المعالجين، وصولاً إلى معلمي طوائف مستبدين - نطاق واسع لمجتمعات دينية.
إيديولوجية اليمين التطرف تشكل تهديدا كبيرا على المستوى العالمي، نظرا لسلسة الاعتداءات التي تم تنفيذها مؤخرا. وهكذا قادت دردشة خاصة إلى اعتقال "زعيم" مجموعة يمينية متطرفة تخطط لهجمات إرهابية في ألمانيا.
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