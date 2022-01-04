معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ومستقبل السيارات

معرض لاس فيغاس للإلكترونيات.. افحص صحتك بنفسك

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي تقدمها الأجهزة الإلكترونية الحديثة المتعلقة بصحة الجسم والتي عرضت في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، إلا أن بعض الخبراء يبدون قلقهم من مساوئ تعميم مفهوم الصحة الشخصية.