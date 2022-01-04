 معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ومستقبل السيارات | عالم السرعة | DW | 21.01.2022

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عالم السرعة

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ومستقبل السيارات

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 في لاس فيغاس يعكس مستقبل صناعة السيارات. من "توج" التركية و"هيونداي" الكورية و"فولفو" السويدية إلى "فين فاست" في فيتنام.

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