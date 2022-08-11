 معرض ″إيفا 2022″ في برلين.. أجهزة ذكية لحل لأزمة الطاقة! | التغيرات المناخية | DW | 08.09.2022

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بيئة ومناخ

معرض "إيفا 2022" في برلين.. أجهزة ذكية لحل لأزمة الطاقة!

أنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، حسب دراسة حديثة. يأتي هذا في وقت حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) بحلول ذكية لأزمة الطاقة. فما هي هذه الحلول؟

ينظم معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا

ينظم معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس (الثامن من أيلول/سبتمبر 2022)، أن الاتحاد الأوروبي أنتج طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى. وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الأبحاث "إيمبر كلايمت" أن التكتل أنتج 99,4 تيراواط/ ساعة من الطاقة الشمسية بين شهري أيار/مايو وآب/أغسطس من هذا العام، بزيادة قدرها 22 تيراواط ساعة عن نفس الفترة من العام الماضي.

مختارات

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ووفقاً لما كشفت عنه حسابات الدراسة، فإن هذه الطاقة الشمسية الإضافية التي أنتجها التكتل تعادل نحو 29 مليار يورو (28,9 مليار دولار) من واردات الغاز.

وبشكل عام، تم توليد 12% من الطاقة المنتجة في الاتحاد الأوروبي بين أيار/مايو وآب/أغسطس من الشمس، مقارنة بـ 9% في العام الماضي.

معرض "كفاءة الطاقة"

ومع ارتفاع أسعار الطاقة كانت للأجهزة الذكية أحياناً بصمة كربونية ضخمة في معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) الذي اختتم أول أمس الثلاثاء. والمعرض هو الأول منذ تفشي فيروس كورونا، وحمل عنوان "كفاءة الطاقة".

واقترحت شركة "بوش-جايغر" الألمانية المملوكة لشركة "إيه بي بي" السويسرية حلولاً في هذا المجال. وتقوم فكرة الشركة المتخصصة في تقنيات "المنازل الذكية" على تنظيم استهلاك الطاقة في المنزل على أساس مجموعة بيانات، منها درجة الحرارة المحيطة في وقت معين والإضاءة في الغرفة ونوعية الهواء.

ولاحظ المسؤول عن التعريف بتقنية الشركة في المعرض أولف إيلينغ أن ثمة "طلباً متزايداً" على أجهزة كهذه في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا.

أما شركة "ميل" (Mill) النروجية فعرضت أجهزة تدفئة "ذكية" بيضاء وسوداء. ويتيح تطبيق على الهواتف الذكية للمستخدمين التحكم بدرجة الحرارة في منازلهم على مدار اليوم. وأوضح المدير الفني للشركة بشير النعيمي أن من شأن ذلك المساهمة في توفير "37 في المئة من استهلاك الطاقة في المنزل".

ولم يخلُ المعرض من الأدوات الغريبة، من بينها مثلاً ثلاجة تبرد مشروباً في "دقيقتين"، أو مولّد روائح لشراء العطور عبر الإنترنت.

وأفادت شركة Y-Brush الفرنسية من المعرض لترويج فرشاة أسنان "صوتية" تشبه أطقم الأسنان، "تستطيع تنظيف كل الأسنان دفعة واحدة في خمس ثوان أو عشر أو 15 ثانية".

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ماذا عن تقنيات المنازل الذكية؟

إلا أن أكثر ما استحوذ على اهتمام زوار المعرض كان مسألة استهلاك الطاقة. وقال جاستن (23 عاماً) الذي يهوى التكنولوجيا، وجاء إلى برلين خصيصاً لحضور العرض، إن "كل هذه الأجهزة تستهلك الطاقة بشكل جنوني". أما كريستوف بويتغر (39 عاماً) فقال "نحن دائماً نفكر في ذلك".

وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف روسيا عن مدّ ألمانيا بالغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم". وأطلقت الحكومة الألمانية حملة لخفض استهلاك الطاقة وحاولت أن تكون مثالاً يحتذى به من خلال مجموعة إجراءات طبقتها في المباني العامة.

وتفاقمت أزمة الطاقة الاسبوع الفائت بفعل إعلان مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة أنها لن تعاود ضخ الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" رغم انتهاء عملية صيانة لثلاثة أيام، ملقية اللوم على العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا.

وشددت مديرة الجهة المنظمة لمعرض برلين سارة وارنك على ان "تقنيات المنازل الذكية يمكن أن تساعد في توفير الطاقة".

حمل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) عنوان كفاءة الطاقة.

حمل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) عنوان "كفاءة الطاقة".

هل من أضرار لتقنيات الطاقة الجديدة؟

أشار تقرير صدر عام 2020 عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن "النمو في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري" من التقنيات الرقمية يعود خصوصاً إلى ما يُسمى "إنترنت الأشياء"، أي الإلكترونيات المنزلية المتصلة بالإنترنت و"تخزين البيانات". ويمكن أن يؤدي الاثنان مجتمعين إلى زيادة بنسبة 60 في المئة "في الاثر الكربوني للتقنيات الرقمية بحلول عام 2040".

ورغم ما تتيحه هذه التقنيات من إمكانات للحد من استهلاك الطاقة على المستوى الفردي، قد يكون التأثير الكلي لهذه التقنيات أكبر مما يبدو للوهلة الأولى.

وأملت شركة "إيكوفلو" الصينية التي تملك مكاتب في كل أنحاء أوروبا في حل هذا التناقض باعتماد ألواح شمسية صغيرة الحجم. ولأن الألواح قابلة للطي وللحمل في علبة خاصة، لا يحتاج المستخدمون إلى رخصة رسمية لتركيبها، على ما أوضح الناطق باسم الشركة فرانكو فيشر.

ويمكن أن يولد كل لوح 2700 واط، وهو ما يكفي لشحن جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول أو مجفف شعر.

واضاف فيشر "نتوقع أن يكون لدى المستهلكين في أوروبا طلب مرتفع على حلول مثل حلولنا، لأن الناس يريدون أن يكونوا مستقلين، لا سيما في فترات الأزمات".

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Urine sample (Picture: Imago)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

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  • Biofuel research firm in Japan (Picture: picture-alliance/dpa/MAXPPP)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    زراعة الطحالب الدقيقة يمكن أن تكون حلاً فعالاً لإنتاج الوقود البيولوجي، وبشكل مستدام، لكنها مازالت حتى الآن فكرة أولية، وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث. ويفترض أن تقوم مزارع طحالب ضخمة بتحويل الطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون إلى إيثانول حيوي.

  • 'Moya' wind curtain placed in a subway station (Picture: Charlotte Slingsby)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

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  • Coconuts (Picture: Imago/fotoimedia)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    يعد الخشب مصدراً رئيساً للطاقة في عدد من مناطق العالم، لكن غلاف جوز الهند وقشره فيمكن أن يكون بديلاً محتملاً في بلدان ككينيا وكمبوديا. وبالمقارنة مع الفحم الخشبي التقليدي فإن الجمر الناتج عن احتراق بقايا جوز الهند يستمر لمدة أطول، وهو أرخص نسبياً، ويحول دون قطع المزيد من أشجار الغابات.

  • Spoiled seafood (Picture: AP)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    تنتج مصانع تعليب الأسماك يومياً جبالاً من الفضلات، التي يمكن تسخيرها في إنتاج الطاقة. ولا يُستفاد من أطنان الدسم الموجود في أحشاء الأسماك وعظامها، وتأمل بعض الدراسات باستعماله في إنتاج وقود حيوي. وأجرت هندوراس والبرازيل وفيتنام تجارب لسنوات عديدة لاستخراج الطاقة من تلك المخلفات.

  • Wind tree in France (Picture: NewWind)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    "شجرة الرياح" ابتكار فرنسي يحاكي الطبيعة لاستخراج الطاقة. ومبدع هذه الفكرة هو جيروم ميشو-لاريفيير، الذي استوحاها من أوراق الأشجار التي تحركها تيارات ضعيفة من الهواء. الهيكل يحاكي شجرة تحمل 72 مولداً صغيراً بدلاً عن الأوراق الطبيعية وينتج طاقة كهربائية تكفي لإنارة 15 مصباحاً أو شحن سيارة كهربائية أو إنارة منزل صغير.

  • Sustainable dance floor (Picture: Daan Roosegaarde)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    تصور أنك تحصل على الطاقة بكل خطوة قدم تقوم بها. وفي الحقيقة فإن بناء الأرضيات الذكية في قاعات الرقص وملاعب الكرة ومحطات قطارات الأنفاق يقوم على أساس هذه الفكرة، حيث يمكن للطاقة الناتجة عن السير عليها أن تعطي إضاءة بجهد منخفض أو أن تشحن أدوات كهربائية.

  • Olive oil and olive (Picture: Fotolia/hiphoto39)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    زيت الزيتون جزء أساسي من غذاء كثير من الشعوب، وخاصة في الدول المطلة على البحر المتوسط. وينتج عن عملية الحصول على الزيت أربعة أضعاف وزنه من ثفل الزيتون، وهو ما تعمل بعض المشاريع على تحويله إلى طاقة كهربائية وحرارة.

  • Indian crop (Picture: DW)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    يمثل انقطاع التيار الكهربائي واقعاً يومياً في عدد من الدول النامية، ما يدفع إلى البحث عن بدائل فعالة. وترى بعض الحلول البديلة أن بقايا المحاصيل خيارٌ جيد، وكمثال فإن حرق أغصان وأوراق نبات الخردل يمكن أن يزود آلاف المساكن الريفية بالطاقة الكهربائية، كما أن الرماد المتبقي يستعمل كسماد للتربة.

  • Solar roadway (Picture: Wattway/COLAS/Joachim Bertrand)

    أفكار خلاقة لمصادر بديلة للطاقة

    لا تخلق الشمس سراباً لامعاً على الطرق وحسب، بل وتعطي الطاقة أيضاً. في هولندا هناك طريق دراجات، تغطي 70 متراً منه ألواح للطاقة الشمسية. وتخطط فرنسا لمدّ 1000 كيلومتر من ألواح الطاقة الشمسية على طرقات مصممة لهذا الغرض في السنوات الخمس المقبلة.

    الكاتب: إيرينا بوناس رويز/ ر.أ


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