معدل انتشار قياسي لكورونا ونصف الألمان مع تشديد الإجراءات

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة (12.11.2021)، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 48640 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ويعتبر ذلك ثاني أعلى عدد إصابات يومي تسجله ألمانيا منذ بدء الجائحة ، بعد أن كان عدد الإصابات اليومية قد بلغ يوم أمس الخميس 50 ألفا و196 إصابة.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 37120 إصابة. وسجل المعهد 191 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 154 وفاة يوم الجمعة الماضي. وكان أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس قد سُجل في 14كانون ثان/ يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة، حيث بلغ 263.7 إصابة، علما أن أدنى معدل استقر عند 4.9 في السادس من تموز/يوليو الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و942 ألفا و890 حالة منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد في 27 كانون ثان/يناير عام 2020. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 97 ألفا و389 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و450 ألفا و200 شخص.

إلى ذلك طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان باحتواء سريع للجائحة ، وقال "يتعين علينا بذل كافة الجهود لكسر هذا التطور الحاد، وإلا سيشهد هذا البلد ديسمبر قاسيا".

من جانبه، دعا رئيس معهد "روبرت كوخ" لوتار فيلر، المواطنين في ألمانيا إلى الحد من الاختلاط الاجتماعي ، مشيرا إلى أن العديد من المناطق تزداد فيها أعداد الإصابات الجديدة لدرجة أن المستشفيات، وخاصة وحدات العناية المركزة، وصلت إلى حدود طاقتها الاستيعابية، مضيفا أن ذلك سيحدث في كافة أنحاء ألمانيا إذا لم يتم تطبيق إجراءات إضافية، وقال: "الموجة الرابعة تضربنا الآن بكامل قوتها".

تشديد الإجراءات؟

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في ظل هذا التزايد الحاد في أعداد الإصابات أعرب نحو نصف الألمان في استطلاع للرأي أنه من المناسب الآن تشديد إجراءات مكافحة كورونا. وبحسب الاستطلاع، الذي نشرته القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم، يرى 32 بالمائة من الألمان فقط أن الإجراءات السارية الآن مناسبة، بينما يرى 16بالمائة آخرين أنها مبالغ فيها، في حين يرى 49 المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب تشديدها.

ويؤيد 67 المائة من الألمان مطالب بقصر دخول المطاعم والفنادق والمنشآت الترفيهية والثقافية على المطعمين والمتعافين من كورونا، بينما عارض ذلك 32 بالمائة آخرين. وأيد 71 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع مقترح بالسماح للمطعمين والمتعافين وأصحاب الاختبارات السلبية بالعودة إلى أماكن العمل، بينما عارض ذلك 26 بالمائة آخرين.

وحول إشكالية التطعيم، أيّد 71 فرض التطعيم على موظفي الرعاية الصحية وأطقم التمريض، بينما عارض ذلك 27 بالمائة. كما أيد 65 المائة التطعيم الإجباري للعاملين في المدارس ومراكز الرعاية النهارية، بينما عارض ذلك 32 المائة من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 9 حتى 11 من الشهر الجاري وشمل 1257 ألمانيا.

يذكر أن أكثر من 67 بالمائة من سكان ألمانيا (ما يعادل 56 مليون نسمة) تلقوا تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" اليوم الجمعة، فيما تلقى 70 بالمائة من السكان في ألمانيا (ما يعادل 58 مليون نسمة) جرعة أولى على الأقل. وحصل 3.6 مليون شخص جرعة معززة.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ)