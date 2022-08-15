معدات ذكية لقوات الإطفاء

الجزائر.. إخماد غالبية الحرائق وعدد الوفيات يصل إلى 38 شخصا

أشارت مصادر متعددة إلى تمكن فرق الإطفاء الجزائرية من إخماد غالبية الحرائق التي أودت بحياة 38 شخصا على الأقل، فيما عانى حوالي 200 شخص من حروق أو مشاكل تنفسية، في وقت باتت فيه هذه الحرائق كارثة تواجهها البلاد سنويا تقريبا.