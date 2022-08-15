 معدات ذكية لقوات الإطفاء | كليك | DW | 29.08.2022

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كليك

معدات ذكية لقوات الإطفاء

تساعد الطائرات بدون طيار وروبوتات الإطفاء والخوذات المزودة بشاشات الواقع المعزز رجال الإطفاء على السيطرة على النيران. مثل هذه المعدات الذكية ستساعد على تحسين خدمات الطوارئ‫.‬

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