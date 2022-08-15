معدات ذكية لقوات الإطفاء

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تساعد الطائرات بدون طيار وروبوتات الإطفاء والخوذات المزودة بشاشات الواقع المعزز رجال الإطفاء على السيطرة على النيران. مثل هذه المعدات الذكية ستساعد على تحسين خدمات الطوارئ.
أشارت مصادر متعددة إلى تمكن فرق الإطفاء الجزائرية من إخماد غالبية الحرائق التي أودت بحياة 38 شخصا على الأقل، فيما عانى حوالي 200 شخص من حروق أو مشاكل تنفسية، في وقت باتت فيه هذه الحرائق كارثة تواجهها البلاد سنويا تقريبا.
وصفت عمدة العاصمة الألمانية فرانتسيسكا غيفي حريق غابة غرونيفالد بـ"الحدث غير المسبوق في تاريخ برلين منذ الحرب العالمية الثانية". بيد أنها شددت في المقابل على أنه لا حاجة لعمليات إجلاء في المناطق المحيطة.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
تحصي دول غرب أوروبا الأضرار بعد ثاني موجة حر مصحوبة بحرائق مدمرة خلال شهر، لا سيما في جنوب غرب فرنسا، بينما أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وفاة "أكثر من 500" شخص بسبب موجة الحر.
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