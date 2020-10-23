 ″معجزة″ دورتموند يستعد لدخول تاريخ الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.11.2020

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رياضة

"معجزة" دورتموند يستعد لدخول تاريخ الدوري الألماني

بعد بلوغه سن الـ16، أصبح بإمكان جوهرة دورتموند يوسوفا موكوكو المشاركة مع الفريق الأول ضمن منافسات الدوري الألماني. ويتطلع موكوكو إلى أن يصبح أصغر لاعب محترف في البوندسليغا. فهل يتحقق له ذلك غدا عند مواجهة هيرتا برلين؟

مهاجم دورتموند يوسوفا موكوكو

جوهرة دورتموند موكوكو يتطلع إلى أن يصبح أصغر لاعب في الدوري الألماني.

"الفتى المذهل"، "ماكينة الأهداف" أو"الطفل المعجزة"... هذه بعض من الألقاب التي أُطلقت على يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، والذي ربما يحظى بأكبر هالة إعلامية حول لاعب شاب قبل بدء مسيرته على مستوى منافسات الدرجة الأولى.

مختارات

بعدما عقد دورتموند صفقته المدوية مع النرويجي إيرلينغ هالاند (19 عاما)، جاءت الأخبار الآن بالاتفاق على صفقة ضخمة أكبر بكثير من صفقة هالاند، صاحبها ناشئ إنجليزي يصغر هالاند بثلاثة أعوام.

أعرب مهاجم بوروسيا دورتموند بيير إيميريك أوباميانغ عن إعجابه بموهبة "الطفل المعجزة" يوسوفا موكوكو. وتنبأ المهاجم الغابوني بمستقبل واعد لمهاجم فريق دورتموند لأقل من 17 عاما، والذي يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.

سجل ناشئ دورتموند الواعد يوسف موكوكا "هاتريك" في مباراة ضد شالكه، ليتم استهدافه من قبل جماهير الغريم الأزرق، ما دعا الاتحاد الألماني للكرة لفرض غرامة بحق شالكه مع إلزامه بتحسين معاييره الأمنية في المباريات المقبلة.

وقد تنتهي أخيرا فترة انتظار بداية المسيرة الاحترافية لــ "معجزة" أكاديمية بوروسيا دورتموند، غدا السبت (21 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في حال مشاركته ضمن صفوف الفريق في مواجهة هيرتا برلين، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

فبعد احتفال اللاعب اليوم بعيد ميلاده الــ16، بات متاحا للمشاركة في مباراة الغد، وفي هذه الحالة، سيصبح أصغر لاعب سنا يشارك في البوندسليغا في تاريخ المسابقة. واستمد موكوكو الشهرة من خلال سجله التهديفي المذهل في منافسات فئات الشباب والناشئين، ويتوقع أن يجذب الأنظار بشكل كبير لدى بدء مشواره في البوندسليغا، حيث يعتبره الكثيرون واحدا من أروع المواهب في دورتموند وكرة القدم الألمانية بشكل عام.

موهبة فريدة من نوعها

وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني: "موكوكو يتمتع بموهبة لا تتكرر كثيرا". وفي ظل التركيز الإعلامي الهائل على الظهور الأول المنتظر لموكوكو في البوندسليغا، تحدث سيبستيان كيل مسؤول نادي دورتموند بنبرة معتدلة في محاولة لحماية اللاعب من التأثر بالضغوط. وقال كيل في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية: "هي خطوة كبيرة بالنسبة له". وعلينا منحه الهدوء والوقت اللازمين. هو لا يزال في بداية الطريق."

ومنذ قدومه برفقة والده من الكاميرون إلى ألمانيا، جعل موكوكو حلم مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم على رأس أولوياته. وانتقل موكوكو من نادي الدرجة الثانية سانت باولي إلى دورتموند وهو في الحادية عشرة من عمره، وقد تجاوز عدة فئات عمرية، وفرض تفوقه الكبير في كل المراحل.

سجل موكوكو 50 هدفا خلال 83 مباراة في منافسات الدوري الألماني للناشئين (تحت 17 عاما)

سجل موكوكو 50 هدفا خلال 83 مباراة في منافسات الدوري الألماني للناشئين (تحت 17 عاما)

ماكينة أهداف

وسجل موكوكو 50 هدفا خلال 83 مباراة في منافسات الدوري الألماني للناشئين (تحت 17 عاما)، كما سجل 44 هدفا خلال 23 مباراة مع فريق تحت 19 عاما. ولم يتضح بعد ما إذا كان موكوكو سينجح في تألقه التهديفي في منافسات دوري الدرجة الأولى أم لا، لكن اللاعب نفسه أبدى هدوءا إزاء هذا الأمر.

وقال موكوكو في تصريحات لقناة نادي دورتموند: "لم أفكر بشأن حدوث ذلك وأنا عمري 20 أو 21 عاما. أعرف أن ظهوري الأول سيأتي في يوم ما. أقرأ ما يكتب في الإعلام لكنني لا أضع أي ضغوط على نفسي." وأضاف: "أتبع طريقي الخاص. وأود فقط أن أساعد الفريق. لهذا أتواجد هنا."

وفي ظل مواصلة تألقه التهديفي، حظي موكوكو باهتمام جماهيري كبير، لكن ذلك لم يكن جيدا بالنسبة له في كل الأوقات. ففي عام 2016، احتاج إلى استخراج شهادة جديدة من مكتب التسجيل في هامبورغ من أجل الرد على كل الشكوك، بعد أن اتهم بالكذب بشأن عمره الحقيقي. كما تعرض موكوكو قبل أسابيع قليلة لإساءات من جانب مشجعين لشالكه خلال مواجهة الديربي لفريقي تحت 19 عاما، لكنه لم يسمح بأن يؤثر ذلك على مستوياته.

وقال موكوكو عبر تطبيق "إنستغرام" حينذاك: "إنه فخور بأنني ولدت بهذا اللون، وسأظل فخورا دائما." وربما لا يجد موكوكو صعوبة كبيرة في الاندماج بالفريق الأول في ظل تواجد العديد من اللاعبين الذين يكبرونه في السن بفوارق قليلة، وقد استفاد من القرار الذي اتخذته رابطة الدوري الألماني قبل عدة أشهر والذي يقضي بتقليص الحد الأدنى للعمر للسماح بالمشاركة في منافسات البوندسليغا من 17 عاما إلى 16 عاما.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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