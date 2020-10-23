"معجزة" دورتموند يستعد لدخول تاريخ الدوري الألماني

"الفتى المذهل"، "ماكينة الأهداف" أو"الطفل المعجزة"... هذه بعض من الألقاب التي أُطلقت على يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، والذي ربما يحظى بأكبر هالة إعلامية حول لاعب شاب قبل بدء مسيرته على مستوى منافسات الدرجة الأولى.
وقد تنتهي أخيرا فترة انتظار بداية المسيرة الاحترافية لــ "معجزة" أكاديمية بوروسيا دورتموند، غدا السبت (21 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في حال مشاركته ضمن صفوف الفريق في مواجهة هيرتا برلين، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
فبعد احتفال اللاعب اليوم بعيد ميلاده الــ16، بات متاحا للمشاركة في مباراة الغد، وفي هذه الحالة، سيصبح أصغر لاعب سنا يشارك في البوندسليغا في تاريخ المسابقة. واستمد موكوكو الشهرة من خلال سجله التهديفي المذهل في منافسات فئات الشباب والناشئين، ويتوقع أن يجذب الأنظار بشكل كبير لدى بدء مشواره في البوندسليغا، حيث يعتبره الكثيرون واحدا من أروع المواهب في دورتموند وكرة القدم الألمانية بشكل عام.
موهبة فريدة من نوعها
وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني: "موكوكو يتمتع بموهبة لا تتكرر كثيرا". وفي ظل التركيز الإعلامي الهائل على الظهور الأول المنتظر لموكوكو في البوندسليغا، تحدث سيبستيان كيل مسؤول نادي دورتموند بنبرة معتدلة في محاولة لحماية اللاعب من التأثر بالضغوط. وقال كيل في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية: "هي خطوة كبيرة بالنسبة له". وعلينا منحه الهدوء والوقت اللازمين. هو لا يزال في بداية الطريق."
ومنذ قدومه برفقة والده من الكاميرون إلى ألمانيا، جعل موكوكو حلم مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم على رأس أولوياته. وانتقل موكوكو من نادي الدرجة الثانية سانت باولي إلى دورتموند وهو في الحادية عشرة من عمره، وقد تجاوز عدة فئات عمرية، وفرض تفوقه الكبير في كل المراحل.
سجل موكوكو 50 هدفا خلال 83 مباراة في منافسات الدوري الألماني للناشئين (تحت 17 عاما)
ماكينة أهداف
وسجل موكوكو 50 هدفا خلال 83 مباراة في منافسات الدوري الألماني للناشئين (تحت 17 عاما)، كما سجل 44 هدفا خلال 23 مباراة مع فريق تحت 19 عاما. ولم يتضح بعد ما إذا كان موكوكو سينجح في تألقه التهديفي في منافسات دوري الدرجة الأولى أم لا، لكن اللاعب نفسه أبدى هدوءا إزاء هذا الأمر.
وقال موكوكو في تصريحات لقناة نادي دورتموند: "لم أفكر بشأن حدوث ذلك وأنا عمري 20 أو 21 عاما. أعرف أن ظهوري الأول سيأتي في يوم ما. أقرأ ما يكتب في الإعلام لكنني لا أضع أي ضغوط على نفسي." وأضاف: "أتبع طريقي الخاص. وأود فقط أن أساعد الفريق. لهذا أتواجد هنا."
وفي ظل مواصلة تألقه التهديفي، حظي موكوكو باهتمام جماهيري كبير، لكن ذلك لم يكن جيدا بالنسبة له في كل الأوقات. ففي عام 2016، احتاج إلى استخراج شهادة جديدة من مكتب التسجيل في هامبورغ من أجل الرد على كل الشكوك، بعد أن اتهم بالكذب بشأن عمره الحقيقي. كما تعرض موكوكو قبل أسابيع قليلة لإساءات من جانب مشجعين لشالكه خلال مواجهة الديربي لفريقي تحت 19 عاما، لكنه لم يسمح بأن يؤثر ذلك على مستوياته.
وقال موكوكو عبر تطبيق "إنستغرام" حينذاك: "إنه فخور بأنني ولدت بهذا اللون، وسأظل فخورا دائما." وربما لا يجد موكوكو صعوبة كبيرة في الاندماج بالفريق الأول في ظل تواجد العديد من اللاعبين الذين يكبرونه في السن بفوارق قليلة، وقد استفاد من القرار الذي اتخذته رابطة الدوري الألماني قبل عدة أشهر والذي يقضي بتقليص الحد الأدنى للعمر للسماح بالمشاركة في منافسات البوندسليغا من 17 عاما إلى 16 عاما.
ع.ش/ ف.ي (د ب أ)
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
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لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م