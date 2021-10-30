 معتقل في غوانتانامو يكشف ″فظاعات تعذيب″ وكالة سي آي إيه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2021

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أخبار

معتقل في غوانتانامو يكشف "فظاعات تعذيب" وكالة سي آي إيه

في أول شهادة علنية من أول معتقل يسمح له بأن يروي علنا التعذيب الذي تعرض له من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية، حكى مجيد خان تفاصيل خطيرة عن تعذيبه، من ذلك "اغتصابه"، وتعليقه عاريا، وتجويعه، وضربه بشكل مستمر.

مجيد خان المعتقل في غونتانامو

مجيد خان المعتقل في غونتانامو

فصّل باكستاني معتقل في سجن غوانتانامو الأمريكي التعذيب والاغتصاب الذي تعرض له من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) على مدى ثلاث سنوات، خلال محاكمته أمام محكمة عسكرية قضت بسجنه أمس الجمعة 26 عاما.

ولم يوفر مجيد خان (41 عاما) عضو تنظيم القاعدة السابق، أي تفصيل أمام القضاة العسكريين. فروى لهم الخميس أنه تعرض للضرب واعتدي عليه جنسيا في باكستان واخضع لتقنية الإيهام بالغرق بعد إلقاء القبض عليه في باكستان العام 2003.

ويدعم تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي حول استخدام وكالة سي آي إيه للتعذيب بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، شهادته هذه، لكنه أول معتقل يسمح له بأن يروي علنا التعذيب الذي تعرض له من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية.

ففي رسالة من 39 صفحة تليت على الحضور، روى مجيد خان الذي ترعرع في باكستان قبل أن يهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة، أنه علق بسلاسل على مدى أيام متتالية عاريا ومن دون طعام في زنزانات من دون نوافذ في سجون سرية للسي آي إيه في دول مجهولة.

وقد نقل بين العامين 2003 و2006 إلى أماكن سرية مختلفة. وتحدث عن عمليات استجواب وحشية مع وضعه وهو ملثم الوجه في مغطس يحوي مياها مثلجة مع إبقاء رأسه تحت الماء إلى حين يتكلم.

وتابع: "كانوا يكيلون الضربات إلى أن أرجوهم التوقف. الأسوأ من ذلك هو عدم معرفة متى سيبدأ الضرب ومن أين سيأتي".

وهدده مستجوبوه بالاقتصاص من عائلته في الولايات المتحدة وباغتصاب شقيقته وفق قوله، وكُسرت نظارته مؤكدا أنه شبه أعمى من دونها، وأكد "انتظرت ثلاث سنوات للحصول على نظارات أخرى".

وكان يجد نفسه في حالة هذيان بعد حرمانه من النوم لعدة ليال متتالية. وأرغم على تلقي الغذاء والماء عبر فتحة الشرج من خلال انبوب عندما أضرب عن الطعام وعندما أصيب الجفاف، ما ترك ندوبا دائمة، متهما أطباء سي أي إيه باغتصابه. 

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مسائية DW: معتقل غوانتانامو.. هل يغلقه بايدن؟

مختارات

"يوميات غوانتانامو" كتاب دونه الموريتاني محمد ولد صلاحي في معتقله الأميركي، يوثق نحو عقد من "الحرب الأميركية على الإرهاب". الصحفي عمران فيروز يسلط الضوء لموقع قنطرة على انطباعات المعتقل السابق وضروب التعذيب التي تلقَاها.

بعد سنوات من التحقيق والتحري خلص تقرير أعدته لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن لجوء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لأساليب تحقيق قاسية عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 لم تكن ضرورية.

وانتقل مجيد خان في سن 18 عاما من باكستان إلى الولايات المتحدة، وتحديداً إلى بالتيمور على بعد خمسين كيلومترا من واشنطن حيث تعلم الانكليزية في محطة الوقود التي يملكها والده قبل أن يتابع دراسته في مدرسة محلية.

وجُند مجيد خان من قبل أفراد من عائلته ينتمون إلى تنظيم القاعدة خلال زيارة له لباكستان. وأدلى باعترافات بعد أيام قليلة على إلقاء القبض عليه في الخامس من آذار/مارس 2003 في كراتشي.

وأقر انه شارك في محاولة اغتيال الرئيس الباكستاني وأنه سلم مبلغ 50 ألف دولار إلى عناصر في تنظيم القاعدة في إندونيسيا لتمويل اعتداء على فندق.

أضاف مجيد خان "في كل مرة كنت اتعرض فيها للتعذيب كنت أقول لهم ما كنت أظن انهم يريدون سماعه. كنت أكذب لكي يوقفوا العنف" لكن "كلما تعاونت وتكلمت كلما زاد التعذيب".

وقالت كاتيا حيستين إحدى محاميات مجيد خان "كلام مجيد القوي (...) يعري الفظائع المدمرة التي اركتبتها حكومتنا باسم الأمن القومي". وأضافت "برنامج السي آي إيه كان فاشلا وينتهك مبادئنا الديمقراطية ودولة القانون".

وحكمت هيئة المحلفين على مجيد خان بالسجن 26 عاما على ما قال ناطق باسم المحكمة العسكرية. لكن بموجب اتفاق أبرم سابقا مع القاضي عندما اعترف بالتهم الموجهة إليه، يمكن الإفراج عنه اعتبارا من العام المقبل.

ع.ا/ع.ش (أ ف ب)

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    زيارة نادرة

    بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لكوبا، زار المصور لوكس جاكسون قاعدة غوانتنامو البحرية الأمريكية، في أقصى جنوب شرق كوبا، حيث يقع المعتقل الشهير. وقد تم السماح لجاكسون بالتصوير في "الكامب السادس" من المعتقل. في الصورة أعلاه نرى غرفة الطعام وبعض الزنازين.

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    التلفاز لتمضية الوقت

    يُسمح للمعتقلين بمشاهدة التلفاز لتمضية الوقت. تعرض المعتقل منذ افتتاحة عام 2002 لانتقادات دولية، حيث يتم احتجاز المعتقليين هناك بدون مذكرة اعتقال، كما لايتم تقديمهم للمحاكمة.

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    الزنزانة

    سرير بسيط ومرحاض ومغسلة داخل الغرفة الصغيرة. ليس واضحاً فيما إذ كانت كل الزنازين على هذا النمط. منذ وقت طويل والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عازم على إغلاق المعتقل، غير أن ذلك لم يتم بعد.

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    المكتبة

    في المكتبة بوسع المعتقلين القراءة. وهناك كتب باللغة العربية والإنكليزية. ويتم ذلك تحت إشراف إدارة المعتقل. ولم يتسنَ لنا التحقق من مدى استخدام المعتقليين للمكتبة وبمذا استمتاعهم بهذا "العرض الفاخم".

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    الرعاية الطبية

    في مشفى المعتقل سُمح للمصور جاكسون بالتصويرأيضا . وتظهر في الصورة بعض الرفوف وعليها علب أدوية.

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    الحياة اليومية

    من النادر التقاط صور للمعتقلين. ويبدو هنا أن جاكسون تمكن من التقاط صور للمعتقلين أيضا. وقد تكون هذه الصورة لأحد نزلاء المعتقل أمرا استثنائيا وتم التقاطها من خلف سياج حديدي أو من وراء نافذة.

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    المراقبة الدائمة

    يبدو أن ظروف الاعتقال الأكثر سوءً قد انتهت، مثل الأقفاص المفتوحة تحت أشعة الشمس الحارقة في مركز الاعتقال المؤقت "الكامب أشعة إكس" في أوائل عام 2002. وحتى في يومنا هذا فإن المراقبة الدائمة لا تمنح المعتقلين حيزا للتمتع بحقوق شخصية.

  • Kuba US-Gefangenlager Guantanamo Bay

    معتقل غوانتانامو- نظرة من الداخل

    هل المعتقل على أبواب الإغلاق؟

    عند افتتاح المعتقل كان عدد المعتقليين حوالي 800 شخصاً. أما الأن فيقل عددهم عن 100 شخص. ويعبر ناشطون في حقوق الإنسان عن أملهم في إغلاق المعتقل قريباً. لكن لم يتضح بعد إلى أين سيتم ترحيل هؤلاء النزلاء الباقيين وما هي الدول التي قد تستقبل هؤلاء.

    الكاتب: فريدل تاوبي/خ.س