 معبد بانتي شمار المنسي وسط غابات كمبوديا | وثائقي | DW | 09.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

معبد بانتي شمار المنسي وسط غابات كمبوديا

في أعماق غابة كمبوديا ترقد جوهرة من زمن الخمير الحمر: إنه معبد بانتي شمار. بدأت الآن وببطء إعادة اكتشاف المعبد الذي بُني قبل 800 عام، بعد أن غمرت نصفه النباتات وغاب عن أعين الناس منذ فترة طويلة.

مشاهدة الفيديو 42:31

يهتم أهالي قرية بانتي شمار بإعادة تنظيف وترميم المعبد. بعيدًا عن المناطق السياحية المكتظة بالسياح، تجرأ مزارعو الأرز في البلدة الصغيرة على إجراء تجربة نموذجية في كمبوديا: فهم يريدون الحفاظ على معبدهم وترميمه بدون مساعدة خارجية كبيرة. يرافق الفيلم زوجين شابين يشاركان بحماس في مشروع القرية. يعد المعبد مكانًا مقدسًا لسريموم وسوبينج، كما أنهما يعلمان ابنتيهما الصغيرتين احترام بوذا. لكن سريموم لا تريد أن ينحصر دورها في تربية الطفلتين ورعاية شؤون المنزل، ولكنها تسعى لأن تكون ناجحة في القطاع المهني. لذا قدمت طلبا كي تصبح معلمة في مدرسة القرية. أما زوجها سوبينج فهو مزارع أرز ويعمل أيضًا مرشدا للمسافرين القلائل الذين يأتون إلى القرية لزيارة المعبد. هناك الكثير لاكتشافه: نقوش الخمير الفنية، وأنفاق المعابد القاتمة وأبراج الأوجه الكبيرة. كما أن أهم ما يميز القرية هو مهرجان بون أم توك أي مسابقة المياه الكبيرة. في بانتي شمار يتم تنظيمه تقليديًا على ساقية المعبد ويشارك في المهرجان فريق خاص لمجلس القرية أيضا.

المزيد من المركز الإعلامي

Bangladeschs verseuchtes Delta 11434

أنهار في خطر ـ مياه ملوثة في بنغلاديش 10.12.2021

Rettung der Tempel am Nil 10959

إنقاذ المعابد المطلة على النيل 09.12.2021

Grusel, Glaube und Genie Gotik! 11359 Medea/RBB

وثائقي - الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين الإيمان والرهبة 05.12.2021

Slahi und seine Folterer Das Leben nach Guantanamo 11370 NDR/MDR/RBB

وثائقي - الصلاحي وجلادوه - الحياة بعد غوانتانامو 03.12.2021

المزيد وثائقي

11461 Weihnachtsmarkt. Anschlag - Das Netzwerk der Islamisten

هجوم على سوق عيد الميلاد - شبكة الإرهابيين في ألمانيا 17.12.2021

11399 Die Schule in der Cloud - Virtuelles Lernen als Chance

التعلم الافتراضي - مدرسة المستقبل؟ 16.12.2021

11344 Die Katastrophe vor Gericht - Der Eichmann-Prozess vor 60 Jahren

جرائم النازيين - محاكمة أيشمان قبل ستين عاما 15.12.2021

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Bedrohte Schätze im Depot

الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف 11.12.2021

اقرأ أيضا

+++ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation!+++ Der vergessene Tempel von Banteay Chhmar Beschreibung: Tief im Dschungel Kambodschas schlummert der Tempel Banteay Chhmar, der aus der Khmer-Zeit stammt. Dank der Dorfgemeinschaft von Bateay Chhmar beginnt ganz langsam die Wiederentdeckung der 800 Jahre alten Anlage. Sopeng ist Reisbauer und arbeitet nebenbei als Tempelführer für die wenigen Reisenden, die sich ins Dorf verirren. Es gibt kunstvolle Khmer-Reliefs, die den Alltag der alten Hochkultur dokumentieren sowei düstere Tempeltunnel und überlebensgroße Gesichtertürme.

معبد بانتي شمار المنسي وسط غابات كمبوديا 26.07.2021

في أعماق غابة كمبوديا ترقد جوهرة من زمن الخمير الحمر: إنه معبد بانتي شمار. بدأت الآن وببطء إعادة اكتشاف المعبد الذي بُني قبل 800 عام، بعد أن غمرت نصفه النباتات وغاب عن أعين الناس منذ فترة طويلة.