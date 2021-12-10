معبد بانتي شمار المنسي وسط غابات كمبوديا

يهتم أهالي قرية بانتي شمار بإعادة تنظيف وترميم المعبد. بعيدًا عن المناطق السياحية المكتظة بالسياح، تجرأ مزارعو الأرز في البلدة الصغيرة على إجراء تجربة نموذجية في كمبوديا: فهم يريدون الحفاظ على معبدهم وترميمه بدون مساعدة خارجية كبيرة. يرافق الفيلم زوجين شابين يشاركان بحماس في مشروع القرية. يعد المعبد مكانًا مقدسًا لسريموم وسوبينج، كما أنهما يعلمان ابنتيهما الصغيرتين احترام بوذا. لكن سريموم لا تريد أن ينحصر دورها في تربية الطفلتين ورعاية شؤون المنزل، ولكنها تسعى لأن تكون ناجحة في القطاع المهني. لذا قدمت طلبا كي تصبح معلمة في مدرسة القرية. أما زوجها سوبينج فهو مزارع أرز ويعمل أيضًا مرشدا للمسافرين القلائل الذين يأتون إلى القرية لزيارة المعبد. هناك الكثير لاكتشافه: نقوش الخمير الفنية، وأنفاق المعابد القاتمة وأبراج الأوجه الكبيرة. كما أن أهم ما يميز القرية هو مهرجان بون أم توك أي مسابقة المياه الكبيرة. في بانتي شمار يتم تنظيمه تقليديًا على ساقية المعبد ويشارك في المهرجان فريق خاص لمجلس القرية أيضا.