 معا لإنقاذ البحر الميت | تقارير جديدة | DW | 29.03.2023

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تقارير جديدة

معا لإنقاذ البحر الميت

البحر الميت الذي يتقاسمه الإسرائيليون والأردنيون والفلسطينيون آخذ في الجفاف. يعتبر البحر المالح فريدا من نوعه ويشتهر بموقعه الجغرافي الاستثنائي وله خصائص علاجية. كما أنه أخفض نقطة على وجه الأرض.

Dokumentation Im Einsatz für das Tote Meer | Filmstill

Dokumentation Im Einsatz für das Tote Meer | Filmstill

يتسبب جفاف البحر الميت في أضرار كثيرة منها نشوء حفر ضخمة وشواطئ مهجورة وطرق غير سالكة. لا يعد جفاف البحر الميت أمرا طبيعياً بل يحدث نتيجة الاستهلاك المفرط وغير العقلاني للمياه. وإن استمر الوضع على هذه الحال فلن يتبقى سوى القليل من مياهه. ففي منطقة تعيش صراعا مستمرا واقتصادا منهارا، يتم استنفاذ مواردها الطبيعية. غير أن إنقاذ البحر الميت ممكن إذا تعاونت السلطات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب. 

Dokumentation Im Einsatz für das Tote Meer | Filmstill

لذا قرر ثلاثة أشخاص وهم أردني وإسرائيلي وفلسطيني القيام بعمل جماعي، عبارة عن مهمة غير مسبوقة وخطيرة: إذ يريدون السباحة عبر البحر الميت من الأردن إلى إسرائيل لجذب انتباه العالم إلى محنة البحر الميت الآخذ في الجفاف. 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2023 – 01:00 UTC
الخميس 20 أبريل/نيسان 2023 – 11:00 UTC
الخميس 20 أبريل/نيسان 2023 – 15:00 UTC
السبت 22 أبريل/نيسان 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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