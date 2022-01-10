معا لإنقاذ البحر الميت

يتسبب جفاف البحر الميت في أضرار كثيرة منها نشوء حفر ضخمة وشواطئ مهجورة وطرق غير سالكة. لا يعد جفاف البحر الميت أمرا طبيعياً بل يحدث نتيجة الاستهلاك المفرط وغير العقلاني للمياه. وإن استمر الوضع على هذه الحال فلن يتبقى سوى القليل من مياهه. ففي منطقة تعيش صراعا مستمرا واقتصادا منهارا، يتم استنفاذ مواردها الطبيعية. غير أن إنقاذ البحر الميت ممكن إذا تعاونت السلطات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب.

لذا قرر ثلاثة أشخاص وهم أردني وإسرائيلي وفلسطيني القيام بعمل جماعي، عبارة عن مهمة غير مسبوقة وخطيرة: إذ يريدون السباحة عبر البحر الميت من الأردن إلى إسرائيل لجذب انتباه العالم إلى محنة البحر الميت الآخذ في الجفاف.





مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 03:00 UTC

الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 07:00 UTC

الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023 – 13:00 UTC

الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023 – 09:00 UTC

الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2023 – 01:00 UTC

الخميس 20 أبريل/نيسان 2023 – 11:00 UTC

الخميس 20 أبريل/نيسان 2023 – 15:00 UTC

السبت 22 أبريل/نيسان 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق