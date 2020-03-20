 ″معا ضد كورونا″..حملة تبرعات أطلقها نجما بايرن بمليون يورو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.03.2020

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رياضة

"معا ضد كورونا"..حملة تبرعات أطلقها نجما بايرن بمليون يورو

على أرض الملعب قادرين على هزم أي منافس، أما ضد كورونا فنحن بحاجة إليكم جميعا". هو نداء وجهه لاعبان من بايرن ميونيخ لإطلاق صندوق للتبرعات، ساهما فيه بمليون يورو.

ليون غوريتسكا ويوشوا كيميش لاعبا بايرن ميونيخ.

ليون غوريتسكا ويوشوا كيميش لاعبا بايرن ميونيخ.

"ليون غوريتسكا ويوشوا كيميش أطلقا صباح اليوم الجمعة (20 مارس/ آذار 2020)، صندوقاً لدعم ضحايا وباء كورونا، في إطار حملة أطلقا عليها #WeKickCorona.

حملة التبرع هذه بدأها نجما النادي الألماني لكرة القدم عبر مبلغ مليون يورو كمساعدة فورية للمتضريرن من وباء كورونا المستجد.

وعلى موقعه الرسمي بموقع توتير غرّد غوريتسكا قائلاً: "معا لمساعدة الجمعيات والمؤسسات الناشطة في المجال الاجتماعي، والتي هي بحاجة إلى مساعدة. فكورونا لا يمكن التغلب عليها إلا داخل فريق واحد".

وفي تغريدة موالية، يضيف النجم البافاري: "على أرض الملعب يمكننا الفوز على أي منافس. لكن ضد كورونا لا يتسنى ذلك إلا متحدين. ولهذا قمنا كيميش وأنا بإنشاء صندوق #WeKickCorona ووضعنا فيه مبلغ مليون يورو من أجل دعم المؤسسات الخيرية".

وفور الإعلان عن الخبر، احتفلت الصحافة المحلية بقوة بهذه الخطوة، والتي حظيت أيضا بتجاوب كبير من قبل المشجعين، خاصة في ظل إعلان عدد كبير من الشركات الصغرى والمتوسطة رسميا إفلاسها في الأيام الأخيرة في ألمانيا.

ويراهن اللاعبان على تجاوب الجمهور عبر المساهمة بتبرعات ولو كانت بسيطة: "كل شخص بإمكانه المساعدة حسب قدرته. فقط حين نرص الصفوف كمجتمع واحد، ونتحلى بالحكمة والمسؤولية لمساعدة بعضنا البعض، سوف ننجح في اجتياز الأزمة، سواء عبر الأفعال أو الدعم المالي. الآن كل التفاتة مثقالها ذهبا"، يقول  لاعب خط الوسط.

و.ب

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