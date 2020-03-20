"معا ضد كورونا"..حملة تبرعات أطلقها نجما بايرن بمليون يورو

"ليون غوريتسكا ويوشوا كيميش أطلقا صباح اليوم الجمعة (20 مارس/ آذار 2020)، صندوقاً لدعم ضحايا وباء كورونا، في إطار حملة أطلقا عليها #WeKickCorona.
حملة التبرع هذه بدأها نجما النادي الألماني لكرة القدم عبر مبلغ مليون يورو كمساعدة فورية للمتضريرن من وباء كورونا المستجد.
وعلى موقعه الرسمي بموقع توتير غرّد غوريتسكا قائلاً: "معا لمساعدة الجمعيات والمؤسسات الناشطة في المجال الاجتماعي، والتي هي بحاجة إلى مساعدة. فكورونا لا يمكن التغلب عليها إلا داخل فريق واحد".
وفي تغريدة موالية، يضيف النجم البافاري: "على أرض الملعب يمكننا الفوز على أي منافس. لكن ضد كورونا لا يتسنى ذلك إلا متحدين. ولهذا قمنا كيميش وأنا بإنشاء صندوق #WeKickCorona ووضعنا فيه مبلغ مليون يورو من أجل دعم المؤسسات الخيرية".
وفور الإعلان عن الخبر، احتفلت الصحافة المحلية بقوة بهذه الخطوة، والتي حظيت أيضا بتجاوب كبير من قبل المشجعين، خاصة في ظل إعلان عدد كبير من الشركات الصغرى والمتوسطة رسميا إفلاسها في الأيام الأخيرة في ألمانيا.
ويراهن اللاعبان على تجاوب الجمهور عبر المساهمة بتبرعات ولو كانت بسيطة: "كل شخص بإمكانه المساعدة حسب قدرته. فقط حين نرص الصفوف كمجتمع واحد، ونتحلى بالحكمة والمسؤولية لمساعدة بعضنا البعض، سوف ننجح في اجتياز الأزمة، سواء عبر الأفعال أو الدعم المالي. الآن كل التفاتة مثقالها ذهبا"، يقول لاعب خط الوسط.
و.ب
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
"دع القلق و شاهد نتفليكس!"
شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
الرياضة الجماعية..عن بُعد
ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
كورونا تصنع المليارديرات
انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
إجتماعات العمل في المنزل
ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
كورونا و حيوان "الهامستر"
تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟
في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
مكتب متنقل
يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.
-
فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!
مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة
أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد