معاهد: ألمانيا مهددة بانكماش حاد لو فرضت حظرا على الغاز الروسي

حذرت معاهد التوقعات الاقتصادية الألمانية الكبرى الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2022) من أن البلد سيواجه انكماشا اقتصاديا عام 2023 في حال وقف استيراد الغاز الروسي بصورة فورية في سياق العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا.
وذكرت المعاهد الستة النافذة أن إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع بنسبة 2,2% في 2023 في حال وقف إمدادات الغاز التي تعول عليها ألمانيا بصورة خاصة.
وسيصل التراجع التراكمي للعامين 2022 و2023 إلى حوالى 220 مليار يورو ما يمثل 6,5% من الثروة السنوية، بحسب المعاهد.
وعلق نائب رئيس أحد المعاهد شتيفان كوتس في بيان "إذا توقفت إمدادات الغاز، فإن الاقتصاد الألماني مهدد بانكماش حادّ".
وقد يصل تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 5% في الفصل الثاني من 2023، قبل أن ينهض الاقتصاد مجددا في أواخر السنة.
وتجري مناقشات صعبة بين دول الاتحاد الأوروبي حول إمكانية فرض حظر على الغاز الروسي، وبرلين هي من أبرز المعارضين لوقف فوري للواردات معتبرة أن السلم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على المحك.
وتدور سجالات بين خبراء الاقتصاد حول عواقب مثل هذا القرار وقدرة ألمانيا على إيجاد مصادر بديلة للطاقة على المدى القريب.
وبعدما كانت برلين تستورد قبل الهجوم على أوكرانيا أكثر من 55% من حاجاتها من روسيا، خفضت هذه الحصة إلى 40% وتبذل مساعي لإيجاد مزودين آخرين.
ولا تتوقع ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024 وفعلت في نهاية آذار/مارس المرحلة الأولى من خطتها الطارئة لضمان التزود بالغاز الطبيعي بمواجهة خطر وقف الإمدادات الروسية.
وأشارت المعاهد بصورة إجمالية إلى أن الاقتصاد الألماني "يعبر مرحلة تقلبات" في وقت سمح رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء بإنعاش النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن سلاسل الإمداد "لا تزال تخضع للضغط" في وقت تفرض الصين قيودا جديدة وفي حين تتسبب الحرب في أوكرانيا بـ"تبعات سلبية على الاقتصاد سواء على صعيد العرض أو على صعيد الطلب".
وحملت عواقب الحرب المعاهد على تخفيض توقعاتها للنمو عام 2022 إلى 2,7% بالمقارنة مع 4,8% في تشرين الأول/أكتوبر.
وينعكس الأمر على نسبة التضخم التي يتوقع أن تصل إلى 6,1% هذه السنة وربما حتى إلى 7,3% في حال وقف إمدادات الغاز، ما سيشكل "أعلى نسبة منذ قيام الجمهورية الاتحادية".
أما في العام 2023، فستبلغ النسبة 5,0% في حال وقف الإمدادات و2,8% في حال استمرارها.
غالبية ألمانية ضد فرض الحظر
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يعارضون فرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، وذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديموسكوبي النسباخ" لصالح صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (13.04.2022).
وأوضحت النتائج أن 57% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استمرار استيراد النفط والغاز من روسيا، مقابل 30% يؤيدون فرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية.
وكان المعهد أجرى الاستطلاع في الفترة بين 25 آذار/مارس الماضي حتى السادس من نيسان/أبريل الجاري أي أن الجزء الأكبر منهم جرى استطلاع رأيه قبل اكتشاف الفظائع التي تم ارتكابها في بلدة بوتشا الأوكرانية في الثالث من الشهر الجاري.
وأعرب الكثير من الألمان عن اعتقادهم بأن حرب أوكرانيا تسبب في تأثيرات اقتصادية ملموسة بالنسبة لهم حيث قال 68% من المشاركين في الاستطلاع إن هذه التأثيرات تتمثل في ارتفاع تكاليف التدفئة، فيما قال 51% إن هذه التأثيرات تمثلت في أسعار الوقود المرتفعة.
وأوضح 47% ممن شملهم الاستطلاع أنهم صاروا يقللون من التدفئة في منازلهم لهذا السبب وقال 37% إنهم صاروا يقللون من استخدام سياراتهم لهذا السبب، وقال 54% إنهم صاروا يراعون الأسعار أثناء التسوق بصورة أكبر.
ع.ا/أ.ح ( د ب أ)
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مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية
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تونس ..مخاوف من أزمة هجرة
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اليمن.. السير على الأقدام
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
بيرو.. موجة احتجاجات
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
سريلانكا.. حالة طوارئ
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا
شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك
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عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
نيجيريا.. اغتنام الفرصة
يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.