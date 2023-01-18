معاهدة الإليزيه ـ شولتس يؤكد أهمية المحرّك الفرنسي الألماني لمستقبل أوروبا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة الاحتفال بمعاهدة الإليزيه اليوم (الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2023) باللغة الفرنسية موجها خطابه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "شكرا السيد الرئيس، شكرا من صميم قلبي! (..) شكرا لك ولأخواننا وأخواتنا الفرنسيين على صداقتكم". وأكد شولتس ضرورة تعزيز سيادة أوروبا التي يعمل لأجلها كلا البلدين، وذلك "من خلال حشد قوانا في حماية قيمنا في العالم، وفي حماية ديمقراطيتنا ضد أية قوى استبدادية، و أيضًا في مواجهة المنافسة على التقنيات الحديثة، وكذلك في تأمين المواد الخام، وفي إمدادات الطاقة".
كما أكد شولتس خلال احتفال ترأسه إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمناسبة في جامعة السوربون في باريس أن "مستقبل" اوروبا يعتمد على "المحرك" الفرنسي-الألماني. وقال إن "المستقبل، على غرار الماضي، يعتمد على التعاون بين بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة"، واصفا "المحرك الفرنسي-الألماني" بانه "آلية تسوية" تتيح "تحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متطابق".
فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن تكون الدولتان "رائدتين من أجل إعادة تأسيس" أوروبا. وقال ماكرون متحدثا بحضور المستشار شولتس "يجب أن تصبح ألمانيا وفرنسا رائدتين من أجل إعادة تأسيس قارتنا الأوروبية لأنهما مهدتا طريق المصالحة"، مشددا على ضرورة "بناء نموذج جديد للطاقة" وتشجيع "الابتكار وتكنولوجيات الغد" والدفع باتجاه "اتحاد أوروبي قادر على إثبات نفسه كقوة جيوسياسية كاملة في مجالات الدفاع والفضاء والدبلوماسية".
جانب من القاعة التي احتضنت الاحتفالية الستين لمعاهدة الإليزيه بجامعة السربون
وفي سياق منفصل، تعهد الزعيمان بدعم أوكرانيا "مادام ذلك ضروريًا" وبشكل "ثابت" ضد العدوان الروسي. وقال شولتس "سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج اليه أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا" وأضاف "معا، بوصفنا أوروبيين، بهدف الدفاع عن مشروعنا للسلام الأوروبي".
فيما أكد ماكرون، من جانبه، تقديم "الدعم الثابت" من جانب البلدين إلى الشعب الأوكراني "في جميع المجالات (..) "بعد 24 شباط / فبراير، لم ينقسم اتحادنا ولم يتنصل من مسؤولياته".
وأسست المعاهدة لصداقة بين الدولتين العدوتين سابقا، بعد مضي 18 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان من المقرر أصلا عقد اجتماع مجلس الوزراء في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، ولكن تم إلغاؤه بشكل مفاجئ، مما أثار مخاوف بشأن تعثر المحور الفرنسي الألماني في أوروبا، بعد ظهور خلافات جوهرية في قضايا السياسة الدفاعية والأمن الطاقي على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأكد الجانبان منذ ذلك الحين على الأساس المشترك وتعاونهما الوثيق. يشار إلى أن الاجتماع الوزاري الـ23 هو أول لقاء مباشر من هذا النوع بين الحكومتين منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا.
ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
تجاوز آلام الحرب العالمية الثانية
كانت فرحة أوروبية عارمة عندما زار في 1962 الرئيس الفرنسي شارل ديغول المستشار الألماني كونراد آديناور في بون. وبعد نصف سنة من هذه الزيارة وقع الزعيمان اتفاقية الإليزيه لتعزيز الصداقة الألمانية الفرنسية.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
صداقة رجلين
كانت العلاقة بين المستشار الألماني هلموت شميت والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان مميزة في سبعينات القرن الماضي. وزار جسكار شميت في منزله في هامبورغ، واشتكى من "التدخين المتواصل" للمستشار الألماني. جسكار يتحدث بطلاقة الألمانية، وشميت الراحل كان يتأسف لكونه لا يتحدث الفرنسية.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
توأمة المدن
يوجد حوالي 2000 توأمة بين المدن الألمانية والفرنسية، وبعضها أقدم من اتفاقية الإليزيه. وهذه التوأمة بين مدينة رونيبورغ في ولاية تورنغن شرقي ألمانيا ومدينة هوتفيل-لومني الفرنسية أصبحت ممكنة فقط بعد الوحدة الألمانية. والتوأمة بين المدن تدعم الحياة المدرسية والثقافية والمهنية بين البلدين.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
مصافحة تاريخية
لحظة بهجة ألمانية فرنسية: 1984 يتصافح الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والمستشار الألماني هلموت كول خلال احتفال بذكرى ضحايا الحربين العالميتين في فردان. وأصبحت هذه الصورة فيما بعد رمزا للمصالحة الألمانية الفرنسية.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
هيئة الشبيبة الألمانية الفرنسية
ديغول وآديناور ركزا اهتمامهما منذ البداية على الشبيبة من البلدين التي وجب عليها التعارف والتعلم من بعضها البعض. الشاب الألماني نيكولاس غوتكنيشت والفرنسي باتريك بولسفور قاما في 2016 برعاية شباب عند إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى. ومنذ 1963 قامت هيئة الشباب بربط التواصل بين تسعة ملايين من الشباب الفرنسيين والألمان.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
الفرقة الألمانية – الفرنسية
الأعداء السابقون يشكلون اليوم وحدة عسكرية مشتركة. واُنشأت هذه الوحدة في 1989 وتم إدماجها في الفيلق الأوروبي في 1993. وعملياتها الرئيسية كانت في البلقان وأفغانستان ومالي.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
العلاقات بين أنغيلا وفرانسوا
من الناحية السياسية لم يكونا قريبين من بعضهما البعض: المسيحية الديمقراطية أنغيلا ميركل والاشتراكي فرانسوا أولاند، خاصة خلال أزمة الديون الحكومية الأوروبية عندما كانت ميركل تضغط من أجل التقشف، فيما دعا أولاند إلى برامج إصلاح اقتصادية. وبالرغم من ذلك وجد الاثنان قاعدة مشتركة، وذلك من أجل تحمل المسؤولية السياسية تجاه أوروبا.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
تصادم ألماني فرنسي
لقد عانى الفرنسيون لفترة طويلة لأن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأقوى. لكن في عام 2017 حدث العكس، إذ استحوذت شركة السيارات الفرنسية "بيجو القابضة" التي تضم بيجو وسيتروين على شركة صناعة السيارات أوبل الألمانية الأصل. ومنذ ذلك حين يخشى الكثير من العمال لدى أوبل في ألمانيا من فقدان وظائفهم.
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ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
تقريبا متزوجين؟
في ذكرى مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة كومبيين، حيث وقع وقف إطلاق النار في عام 1918. مشهد يبقى في الذاكرة: شاهدة عيان اعتقدت بأن ميركل هي زوجة ماكرون. إلا أن الصداقة الألمانية الفرنسية ليست وثيقة بعد إلى هذه الدرجة.