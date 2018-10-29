معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة

تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع الأبقار بدءا من 75 دولارا للساعة لفائدة شخصين. وخلال هذا الوقت يمكن للمستفيدين من تمشيطها أو تمسيدها أو معانقتها. وتعد مزرعة "ماونتن هورس فارم" بخبرة مرحة ومريحة مع هذه الحيوانات ذات العيون الواسعة.
وتظهر الصور الموضوعة على صفحة المزرعة الخاصة في موقع إنستغرام أغلب الأشخاص وهم واضعون ذراعا على بقرة أو يمسدون رأسها. وعلى حسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الأربعة التي تتيحها المزرعة، يمكن كذلك الاقتراب من الأحصنة القزمة والعادية في المزرعة.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست المكان الوحيد الذين يمكن معانقة البقر فيه من أجل الحصول على الراحة النفسية، فهناك مكان في هولندا، حيث يكون لمعانقة بقرة هولندية "أثر لطيف على الأشخاص ويمنح المرء شعورا بالثقة"، بحسب مزرعة كاستاني هوف الواقعة في قرية بيتس بشمال غرب البلاد.
ع.ش/ط.أ (د ب أ)
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.
الكاتب: هبة الله إسماعيل