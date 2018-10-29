 معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة | عالم المنوعات | DW | 12.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

معانقة الأبقار أحدث اتجاهات الراحة النفسية في الولايات المتحدة

معانقة الحيوانات اللطيفة مثل القطط والكلاب تريح أغلب الأشخاص، كما أظهرت العديد من الدراسات. لكن هل ينطبق هذا الأمر بشكل منطقي أيضا على الحيوانات ذات الحجم الكبير؟ مزرعة في نيويورك وضعت أبقارها تحت تصرف زوارها.

Bildergalerie Tiere bei Hitze (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع الأبقار بدءا من 75 دولارا للساعة لفائدة شخصين. وخلال هذا الوقت يمكن للمستفيدين من تمشيطها أو تمسيدها أو معانقتها. وتعد مزرعة "ماونتن هورس فارم" بخبرة مرحة ومريحة مع هذه الحيوانات ذات العيون الواسعة.

مختارات

وتظهر الصور الموضوعة على صفحة المزرعة الخاصة في موقع إنستغرام أغلب الأشخاص وهم واضعون ذراعا على بقرة أو يمسدون رأسها. وعلى حسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الأربعة التي تتيحها المزرعة، يمكن كذلك الاقتراب من الأحصنة القزمة والعادية في المزرعة.

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست المكان الوحيد الذين يمكن معانقة البقر فيه من أجل الحصول على الراحة النفسية، فهناك مكان في هولندا، حيث يكون لمعانقة بقرة هولندية "أثر لطيف على الأشخاص ويمنح المرء شعورا بالثقة"، بحسب مزرعة كاستاني هوف الواقعة في قرية بيتس بشمال غرب البلاد.

ع.ش/ط.أ (د ب أ)

  • In einem Kuhstall stehen ganz viele Kühe nebeneinander aufgereiht. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .

  • Interessierte Landwirte stehen um eine Kuh herum und betrachten das prall gefüllte Euter. Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.

  • Oldenburg Deutschlands schönste Kuh steht zur Wahl (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.

  • In einer großen Halle präsentieren viele Landwirte ihre schönsten Milchkühe. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.

  • Deutschland Wahl der besten Holstein-Kuh (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.

  • Zwei kleine Kälber liegen im Stroh. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.

  • Die Siegerkuh Lady Gaga mit ihrem Landwirt und seiner Familie. (Foto: picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.

    الكاتب: هبة الله إسماعيل


مختارات

"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

توجت البقرة "ليدي غاغا" بلقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، في هذه المسابقة. (12.06.2015)  

مواضيع ذات صلة

München - Schnee schieben

دراسة: برودة الطقس تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية 29.10.2018

الأزمات القلبية، ذلك الزائر غير المرغوب الذي يأتي على حين غرة، يزداد خطر الإصابة به مع حلول فصل الشتاء وتراجع فترات سطوع الشمس، بحسب ما توصلت إليه دراسة علمية حديثة. فما تفسير ذلك؟

Nomadenqualle Rhopilema nomadica

هجمات قنديل البحر.. تضر موسم المصايف في سواحل مصر الشمالية 28.06.2017

تشهد السواحل المصرية الشمالية هجمات مكثفة لقناديل البحر. وزارة البيئة المصرية أصدرت بياناً تفصيلياً عن الأمر، فيما أطلق المغردون المصريون عدداً من التغريدات أغلبها كان كوميدياً كالعادة

إعلان
Themenbild Facebook

 