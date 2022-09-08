 معاناة من أضرار طويلة الأمد | DW الأخبار | DW | 17.11.2022

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معاناة من أضرار طويلة الأمد

فريق في مشفى ماربورغ الجامعي يبحث في أسباب الأضرار طويلة الأمد التي يمكن أن تحدث بعد لقاح كورونا. الحاجة كبيرة، والأعراض لدى المصابين بها مختلفة جدا. دراسة ما تزال في بدايتها

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ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة أرتيمس1 إلى القمر

ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة "أرتيمس1" إلى القمر 16.11.2022

منذ أكثر من أسبوعين يعتصم اللاجئ الإيراني العالق في لبنان بيمان كريمي أمام مفوضية اللاجئين في بيروت للخروج من لبنان

لاجئ إيراني في لبنان 16.11.2022

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ساحل العاج تنضم لبرنامج من الفيفا يشجع على لعب كرة القدم بإشراف مدربين من الفيفا في المدارس.

برنامج من الفيفا لتشجيع كرة القدم في المدارس 17.11.2022

العاصمة الإدارية الجديدة لمصر تقع على مبعدة ستين كليومترا عن القاهرة. أعمال البناء مستمرة فيها، لكن الإقبال ضعيف عليها.

العاصمة الإدارية المصرية وتأجيل افتتاحها حتى العام المقبل 17.11.2022

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استمرار الجائحة: كورونا وعواقبها 17.11.2022

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Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter des Leibniz-Instituts für Neurobiologie in Magdeburg werten am Freitag (11.02.2005) Bilder einer Untersuchung am stärksten Kernspintomographen Europas aus, der zuvor erstmals am Menschen getestet wurde. Wissenschaftler wollen mit Hilfe des Gerätes, das Prozesse im Inneren des Gehirns sichtbar macht, Nervenkrankheiten wie Alzheimer, Multiple-Sklerose und Epilepsie erforschen. Kernstück der 9,2 Millionen Euro teuren Anlage ist ein vier Meter langer und 32 Tonnen schwerer Ganzkörper-Magnet. Das erzeugte Magnetfeld hat eine Stärke von 7 Tesla und ist damit 140 000 mal stärker als das der Erde. Kernspintomographen mit dieser Technologie wurden laut Institut bislang nur in den USA genutzt. Gängig sind Kernspintomographen mit 1,5 bis 3 Tesla Stärke. Foto: Jens Wolf/lah (zu lah 4343 vom 11.02.2005) +++ dpa-Bildfunk +++

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This April 3, 2020 photo provided by Northwestern University shows discoloration on a teenage patient's toes at the onset of the condition informally called COVID toes. The red, sore and sometimes itchy swellings on toes look like chilblains, something doctors normally see on the feet and hands of people who’ve spent a long time outdoors in the cold. (Courtesy of Dr. Amy Paller/Northwestern University via AP)

دراسة تكشف سر "أصابع كوفيد" 25.03.2022

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18 November, 2020*** A health worker takes a swab sample from a client testing for the COVID-19 at a drive-in testing site of a private health care unit Terveystalo Company in Espoo, Finland on Wednesday, 18 November, 2020. Espoo Finland PUBLICATIONxNOTxINxSUIxAUTxFRAxKORxJPNxSWExNORxFINxDENxNED Copyright: xHeikkixSaukkomaax LKLAPH20201118104427B362

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