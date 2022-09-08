معاناة من أضرار طويلة الأمد

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فريق في مشفى ماربورغ الجامعي يبحث في أسباب الأضرار طويلة الأمد التي يمكن أن تحدث بعد لقاح كورونا. الحاجة كبيرة، والأعراض لدى المصابين بها مختلفة جدا. دراسة ما تزال في بدايتها
وجدت دراسة دنماركية حديثة أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزيد في السنة التي تلي الإصابة بفيروس كورونا. بيد أن خبراء ألمان يرون أن دور كوفيد-19 هنا هو إظهار أعراض مرض موجود قبل الإصابة بالفيروس.
دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين كوفيد 19 وبقع حمراء تظهر في الأصابع لدى المصابين بوباء كورونا.. فماهي الأدلة التي استند عليها الباحثون؟
أصيب بفيروس كورونا أكثر من مليون شخص بألمانيا وأكثر من 61 مليون عبر العالم وتسبب في وفاة 1.43 مليون إنسان بالعالم وذلك بعد مرور حوالي عام على تسجيل أولى الإصابات في العالم. فماذا نعرف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن؟
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 270 مليون وإجمالي اللقاحات 8.4 مليار.
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