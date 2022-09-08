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معاناة من أضرار طويلة الأمد

فريق في مشفى ماربورغ الجامعي يبحث في أسباب الأضرار طويلة الأمد التي يمكن أن تحدث بعد لقاح كورونا. الحاجة كبيرة، والأعراض لدى المصابين بها مختلفة جدا. دراسة ما تزال في بدايتها