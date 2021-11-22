معاناة متواصلة للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا

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يعترض خفر السواحل الليبي باستمرار مئات المهاجرين عير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بحثا عن ظروف عيش أفضل. في المقابل يلقى العشرات حتقهم في عرض المتوسط الذي صار مقبرة للمهاجرين.
اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين لكنهم اختلفوا على الوسائل. إذ تحفظت ألمانيا على فرض عقوبات على "الدول غير المتعاونة" مفضلة إبرام اتفاقات هجرة خصوصا مع دول شمال أفريقيا.
أصدرت شبكة "البارومتر العربي" تقريرا حول نوايا ودوافع الهجرة في البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البحث أظهر أن مؤشرات الهجرة لدى الشباب في الدول العربية تسير في منحى تصاعدي مقارنة بالسنوات السابقة.
مع تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الإيطالية والمالطية خلال العام الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي دعم مصر بنحو 80 مليون يورو لرفع كفاءة قوات خفر السواحل.
مازالت قضية المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا تتفاعل مع بروز تقارير إنسانية، أكثر من مرة، عن وقوع ضحايا في تلك المنطقة جراء سياسات الصد والإعادة التي تتبعها ليتوانيا بحق المهاجرين.
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