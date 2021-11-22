معاناة متواصلة للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا

أزمة المهاجرين "المنسيين" على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا

مازالت قضية المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا تتفاعل مع بروز تقارير إنسانية، أكثر من مرة، عن وقوع ضحايا في تلك المنطقة جراء سياسات الصد والإعادة التي تتبعها ليتوانيا بحق المهاجرين.