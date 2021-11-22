 معاناة متواصلة للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا | DW الأخبار | DW | 31.01.2023

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DW الأخبار

معاناة متواصلة للمهاجرين غير النظاميين في ليبيا

يعترض خفر السواحل الليبي باستمرار مئات المهاجرين عير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بحثا عن ظروف عيش أفضل. في المقابل يلقى العشرات حتقهم في عرض المتوسط الذي صار مقبرة للمهاجرين.

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