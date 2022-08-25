معاناة متواصلة لعائلات ضحايا أولمبياد ميونيخ 1972

عائلات ضحايا هجوم أولمبياد ميونيخ الإسرائيليين تقاطع إحياء الذكرى

قالت عائلات الضحايا الإسرائيليين الذين سقطوا في الهجوم الذي نفذته منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، إنها ستقاطع احتفالية بمناسبة الذكرى الـ50 للهجوم، بسبب خلاف على التعويضات.