 معاناة متواصلة لعائلات ضحايا أولمبياد ميونيخ 1972 | DW الأخبار | DW | 26.08.2022

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DW الأخبار

معاناة متواصلة لعائلات ضحايا أولمبياد ميونيخ 1972

أعلنت عائلات الإسرائيليين الذين قُتلوا في عملية ميونيخ خلال دورة الألعاب الأولمبية في 1972، أنها رفضت عرضا جديدا من ألمانيا يتعلق بتعويضات وستقاطع مراسم إحياء الذكرى الخمسين للهجوم.

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