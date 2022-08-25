معاناة متواصلة لعائلات ضحايا أولمبياد ميونيخ 1972

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أعلنت عائلات الإسرائيليين الذين قُتلوا في عملية ميونيخ خلال دورة الألعاب الأولمبية في 1972، أنها رفضت عرضا جديدا من ألمانيا يتعلق بتعويضات وستقاطع مراسم إحياء الذكرى الخمسين للهجوم.
قالت عائلات الضحايا الإسرائيليين الذين سقطوا في الهجوم الذي نفذته منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، إنها ستقاطع احتفالية بمناسبة الذكرى الـ50 للهجوم، بسبب خلاف على التعويضات.
ميونخ عام 1972: المدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية، والقرية الأولمبية هي مكان للسلام والتعارف.
رفضت وسائل الإعلام الألمانية بشدة تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، المتعلقة بالهولوكوست والذكرى الخمسين للهجوم على الفريق الأولمبي الإسرائيلي في ميونيخ.
أعلنت الشرطة الألمانية عن فتح تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشبهة "التحريض" وذلك بعد تلقيها شكوى على خلفية تصريحات عن "الهولوكوست" أدلى بها عباس ببرلين وأثارت جدلا كبيرا. لكن هل يتمتع عباس بحصانة رئيس دولة؟
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