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معاناة المزارعين في جنوب أفريقيا من تبعات التغيرات المناخية

المزارعون في جنوب إفريقيا يعانون من تبعات التغيرات المناخية. فبعد أن عانت البلاد من عدة موجات جفاف في السنوات الماضية، يحاول المزارعون الآن التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة.