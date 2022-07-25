 معاناة المزارعين في جنوب أفريقيا من تبعات التغيرات المناخية | DW الأخبار | DW | 08.11.2022

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DW الأخبار

معاناة المزارعين في جنوب أفريقيا من تبعات التغيرات المناخية

المزارعون في جنوب إفريقيا يعانون من تبعات التغيرات المناخية. فبعد أن عانت البلاد من عدة موجات جفاف في السنوات الماضية، يحاول المزارعون الآن التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة.

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Bani Khellan, KRI. Kawa Salar (49) is a farm owner and restaurant owner. Salar used to grow rice and several fish farms. But due to water scarcity he is now trying to switch to date palms harvesting, a plant typical of much warmer areas. He has no doubt that “this is a water war Iran started to starve the Kurds”.

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