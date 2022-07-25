معاناة المزارعين في جنوب أفريقيا من تبعات التغيرات المناخية

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المزارعون في جنوب إفريقيا يعانون من تبعات التغيرات المناخية. فبعد أن عانت البلاد من عدة موجات جفاف في السنوات الماضية، يحاول المزارعون الآن التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة.
كشفت دراسة حديثة أن التغير المناخي ضاعف احتمالات حدوث جفاف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية "20 مرة على الأقل"، محذرة من أن حدوث جفاف للتربة كالذي شهدته أوروبا والصين وأمريكا قد يتكرر مرة كل 20 سنة.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.
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