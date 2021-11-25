معاناة القاصرات في اسبانيا من تهديدات وعنف جسدي ونفسي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في السنوات الأخيرة وضعت إسبانيا تشريعات أكثر صرامة لحماية ضحايا العنف الجنسي. لكن الخبراء يقولون إن القوانين تفتقر إلى المرونة للتعامل مع قضايا معينة.
عقب توجيه عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي في قضايا أثارت الرأي العام الفرنسي، أقرت فرنسا أخيرا قانونا هاما من شأنه حماية الأطفال من العنف الجنسي وتشديد العقوبة على مرتكبيه .. فما هي أهم بنود هذا التشريع الجديد؟
رغم إبداء الرباط استعدادها لاستعادة المهاجرين المغاربة القصّر من أوروبا، إلا أن إعادة أولئك المهاجرين إلى بلدهم قضية إنسانية وقانونية شائكة. فكيف تتعامل معهم الدول الأوروبية؟ وما الذي يعيق إعادتهم إلى بلدهم؟
من الصعوبة ضمان استمرار دعم الدولة وحمايتها للمهاجرين اليافعين القادمين من إفريقيا صوب أوروبا بدون أهلهم. عدد كبير منهم يصبح مآله الشارع والتشرد في ظل نقص تشريعي يحفظ حقوقهم بعد بلوغهم سن الرشد.
في ضوء أزمة الهجرة على الحدود بين المغرب وإسبانيا، تناولت صحف أوروبية "استغلال" المغرب للمهاجرين واستخدامهم كورقة "ابتزاز"، كما انتقدت سياسة الهجرة الأوروبية التي "تعتمد على الطغاة" عوضاُ عن اتباع سياسة لجوء إنسانية.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول