 معاناة القاصرات في اسبانيا من تهديدات وعنف جسدي ونفسي | DW الأخبار | DW | 25.11.2021

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معاناة القاصرات في اسبانيا من تهديدات وعنف جسدي ونفسي

في السنوات الأخيرة وضعت إسبانيا تشريعات أكثر صرامة لحماية ضحايا العنف الجنسي. لكن الخبراء يقولون إن القوانين تفتقر إلى المرونة للتعامل مع قضايا معينة.

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