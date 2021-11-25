معاناة القاصرات في اسبانيا من تهديدات وعنف جسدي ونفسي

فرنسا تقر قانوناً "تاريخياً" يعزز حماية القصّر من العنف الجنسي

عقب توجيه عدة اتهامات بالاعتداء الجنسي في قضايا أثارت الرأي العام الفرنسي، أقرت فرنسا أخيرا قانونا هاما من شأنه حماية الأطفال من العنف الجنسي وتشديد العقوبة على مرتكبيه .. فما هي أهم بنود هذا التشريع الجديد؟