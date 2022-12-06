معاناة طلاب الطب في جامعة حلب الحرة

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يعاني طلاب كلية الطب في جامعة حلب الحرة من عدم وجود مشفى جامعي، وهو ما يعطل مسيرتهم الدراسية، كما يمنعهم من ممارسة الطب في وقت تعاني في المنطقة من نقص كبير في الكوادر الطبية
بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، توقفت المسيرة الأكاديمية لآلاف الطلاب الأجانب الذين تواجدوا في أوكرانيا لسنوات. معظمهم كان يدرس في كليات الطب والهندسة. بعد وصولهم إلى ألمانيا ، ما الذي حل بمستقبلهم الدراسي؟
بخلاف الأوكرانيين الذين يتم تيسير أمورهم القانونية، يواجه العديد من الطلاب الأجانب الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا "معضلة" الحصول على تصريح إقامة. ويعتبر الطلاب ذلك "تمييزًا"، لكن برلين تقول إن ذلك بسبب الشروط الأوروبية.
نجح باحثون من جامعة روستوك الألمانية في علاج سرطان الجلد الأبيض الذي من بين اسبابه التعرض الشديد لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ما تفاصيل طريقة العلاج ونجاعته مقارنة بطرق أخرة تقليدية كالجراحة والعلاج الإشعاع؟
في مطلع شهر أيار/ مايو أصبح الأطباء السوريون أكبر مجموعة من الأطباء الأجانب في ألمانيا. الخبر جاء قبل أيام من عقد نحو 350 طبيبا وصيدلانيا من سوريا مؤتمرهم الأول في مدينة فرانكفورت.
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