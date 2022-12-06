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معاناة طلاب الطب في جامعة حلب الحرة

يعاني طلاب كلية الطب في جامعة حلب الحرة من عدم وجود مشفى جامعي، وهو ما يعطل مسيرتهم الدراسية، كما يمنعهم من ممارسة الطب في وقت تعاني في المنطقة من نقص كبير في الكوادر الطبية