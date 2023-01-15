معالم برلين.. هل هي جذابة فعلا؟

"غير محترم وغير ملائم" - برلين تدين حرق القرآن في ستوكهولم

أثار قيام سياسي سويدي متطرف بحرق نسخة من المصحف السبت الماضي غضبا واسعا في الدول الإسلامية، خصوصا في تركيا. والآن انتقدت برلين أيضا ما قام به راسموس بالودان، قائلة إن مثل هذا العمل "يساهم في الانقسام".