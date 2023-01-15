معالم برلين.. هل هي جذابة فعلا؟

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بوابة براندنبورغ وكاتدرائية برلين وساحة ألكسندر بلاتس: معالم سياحية تنتشر صورها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. لكن ما مدى جمال مناطق الجذب السياحية في برلين فعلا؟
أثار قيام سياسي سويدي متطرف بحرق نسخة من المصحف السبت الماضي غضبا واسعا في الدول الإسلامية، خصوصا في تركيا. والآن انتقدت برلين أيضا ما قام به راسموس بالودان، قائلة إن مثل هذا العمل "يساهم في الانقسام".
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن مكافحة العداء للمسلمين وتعزيز تدريب الدعاة الإسلاميين في ألمانيا يعد من أولوياتها في المرحلة الجديدة من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.
يوجد في ألمانيا آلاف المساجد، أغلبها بالساحات الخلفية للمنازل والأبنية أو في المناطق الصناعية خارج المدن. فما هو أول مسجد بني في ألمانيا؟ ولماذا لا يتم رفع الآذان خارج المسجد؟ حقائق حول أوضاع المساجد وتاريخها في ألمانيا.
عشر سنوات مرت على إدراج تدريس مادة التربية الإسلامية بالمدارس الألمانية. ولاية شمال الراين وستفاليا كانت السباقة في هذه الخطوة ثم تبعتها ولايات أخرى. إلى أين وصل هذا المشروع؟ وما هي العقبات والصعوبات التي لاتزال تعترضه؟
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