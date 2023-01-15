معالم برلين. هل هي جذابة فعلا؟

أزمة الطاقة.. لماذا تعتبر المدن المظلمة ليلا أكثر نفعاً؟

فيما اضطرت المدن الألمانية مؤخرا لإطفاء أضواء الكثير من معالمها ليلا بسبب أزمة الطاقة في البلاد، لا يعد الأمر سيئا للغاية، إذ أكدت دراسات أن المدن المعتمة ليلا مفيدة أكثر لصحة الإنسان من تلك التي تشعشع أنوارها ليلا.