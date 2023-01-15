 معالم برلين. هل هي جذابة فعلا؟ | يوروماكس | DW | 22.01.2023

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يوروماكس

معالم برلين. هل هي جذابة فعلا؟

بوابة براندنبورغ وكاتدرائية برلين وساحة ألكسندر بلاتس: معالم سياحية تنتشر صورها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. لكن ما مدى جمال مناطق الجذب السياحية في برلين فعلا؟

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