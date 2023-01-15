معالم برلين. هل هي جذابة فعلا؟

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بوابة براندنبورغ وكاتدرائية برلين وساحة ألكسندر بلاتس: معالم سياحية تنتشر صورها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. لكن ما مدى جمال مناطق الجذب السياحية في برلين فعلا؟
فيما اضطرت المدن الألمانية مؤخرا لإطفاء أضواء الكثير من معالمها ليلا بسبب أزمة الطاقة في البلاد، لا يعد الأمر سيئا للغاية، إذ أكدت دراسات أن المدن المعتمة ليلا مفيدة أكثر لصحة الإنسان من تلك التي تشعشع أنوارها ليلا.
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