معالم أوروبية شهيرة مليئة بالأسرار

هل تعلمون أن بيغ بن Big Ben ليس الاسم الحقيقي لبرج الساعة الشهير في لندن؟ أو أن برج إيفل في باريس ليس دائمًا بنفس الارتفاع الثابت؟ تفخر أوروبا بمعالم مذهلة عديدة، إلا أن هندستها المعمارية لا تمثل السبب الوحيد لزيارتها، فبعضها يلفه الأساطير والغموض والأسرار.

نريد الآن أن نعرف منكم: أي المباني يثير فضولكم وتودون معرفة المزيد من القصص المثيرة عنه؟

نتطلع لتلقي إجاباتكم. وكبادرة شكر على المشاركة، سنقوم باختيار فائز بالقرعة. الجائزة سترة وحقيبة قطنية أنيقة من مجموعة دي دبليو بعنوان "أنسينسورد كوليكشن" من أجل حرية التعبير حول العالم. ستجدون مع كل قطعة ملابس إرشادات حول كيفية استقبال الوسائط المحظورة في جميع أنحاء العالم.

آخر موعد للمشاركة هو 03.03.2023 الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد. حظاً سعيداً!