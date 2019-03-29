 معالجة مياه الصرف الصحي – هل تحد من مخاطر التلوث البكتيري؟ | عالم المنوعات | DW | 29.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

معالجة مياه الصرف الصحي – هل تحد من مخاطر التلوث البكتيري؟

سلطت دراسة أوروبية مقارنة الضوء على المشاكل التي تواجهها عدد من الدول الأوروبية مع البكتيريا المقاومة للمضادات الحوية من بينها ألمانيا. الدراسة أظهرت قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي على الحد من مخاطر هذه البكتريا.

Wasser im Glas (Colourbox)

المحطات الحديثة لتنقية مياه الصرف الصحي يمكن أن تخفض انتشار البكتيريا المستعصية على المضادات الحيوية وذلك  بحسب دراسة أجراها باحثون تحت إشراف كاتارينا بيرنينِن، من جامعة هلسنكي، وديفيد كنايس، من جامعة دريسدن للعلوم التطبيقية، ونشرت في العدد الأخير لمجلة "ساينس أدفانسيس" المتخصصة. وتمثل البكتريا المستعصية على المضادات الحيوية مشكلة كبيرة في عالم الطب، إذ أن الكثير من هذه البكتريا التي تتسبب في الإصابة بالأمراض لم يعد يستجيب للعقاقير المتوفرة في الوقت الحالي.

وأوضح الباحثون أن البكتريا المستعصية على المضادات الحيوية وجيناتها المقاومة لهذه المضادات تنتشر على مستوى العالم بين البشر وفي السلع الغذائية والحيوانات والنباتات، وفي البيئة (في التربة والمياه والهواء). فيما أشار الباحثون إلى أن العلماء لا يعرفون حتى الآن سوى القليل عن كيفية تطور الجينات المقاومة للمضادات الحيوية في البيئة.

مشاهدة الفيديو 06:19

ألمانيا: فضيحة تلوث المياه بحمض بيرفلورو الأوكتانويك في بلدة آلتوتينغ

ولمعرفة ذلك درس فريق الباحثين الدولي 12 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، في سبعة بلدان أوروبية، وهي قبرص، وإسبانيا، والبرتغال، وإيرلندا والنرويج، وفنلندا، إضافة لألمانيا. وحلل الباحثون، خلال ذلك وعلى مدى عدة أيام، المياه الداخلة والمياه الخارجة، باحثين عن 229 جينا شائعاً من الجينات المقاومة. وقال كنايس إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها هذه الخطوة بشكل تنسيقي بين عدد من الدول الأوروبية وبنفس الوسائل العلمية.

وعثر الباحثون من ناحية المبدأ على ضالتهم المنشودة، في جميع المحطات. ولكنهم وجدوا أن هناك فوارق في انتشار هذه الجينات بين الشمال والجنوب، حيث تبين لهم أن تلوث المياه بهذه البكتريا كان أكثر وضوحاً في جنوب أوروبا وفي إيرلندا عنه في ألمانيا وشمال أوروبا، وهو ما ينسجم مع حقيقة أن حجم المضادات الحيوية التي يصفها الأطباء في جنوب أوروبا أكثر بوضوح منها في شمال أوروبا. ومن ناحية المبدأ تناسبت الجينات المقاومة التي عثر عليها الباحثون مع تلك البكتريا المقاومة التي تمثل مشكلة للأطباء في المستشفيات.

مختارات

يرصد الخبراء زيادة واضحة في أعداد البكتريا المستعصية على المضادات الحيوية. وتعد البكتيريا الناتجة عن تلوث المواد الغذائية من أبرز الأنواع المستعصية على المضادات. (25.03.2014)

تقدم ألمانيا دعما تقنيا وعلميا لعدة دول عربية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في الري. لمعرفة خطورة هذه المياه وأهمية مُعالجتها وإعادة استعمالها التقت DW عربية بنعمى شريف، المتخصصة في هذا المجال. (07.03.2013)

"المحطات الحديثة تعمل بشكل جيد"

وذكر الباحثون على سبيل المثال، بكتريا الإشريكية القولونية، وبكتريا الكلبسيلة الرئوية، وبكتريا الزائفة الزنجارية، وبكتريا المكورة العنقودية الذهبية. كما أثبتت التحليلات أن محطات معالجة مياه الصرف تخفض التلوث البكتيري "حيث خففت 11 من إجمالي 12 محطة شملتها الدراسة، مشكلة تلوث المياه بالبكتريا المستعصية، وهو ما يشير إلى أن المحطات الحديثة تعمل بشكل جيد فيما يتعلق بهذه النقطة"، حسبما أوضح ماركو فيرتا، كبير الباحثين، من جامعة هلسنكي، في بيان عن الجامعة، مشيراً إلى أن محطة واحدة فقط، في البرتغال، هي التي كانت فيها نسبة التلوث البكتيري في المياه المعالجة أعلى بشكل واضح منه في المياه غير المعالجة. ومع ذلك، فإن جميع محطات معالجة مياه الصرف تخفف من الجينات المقاومة في البيئة.

 وكان حجم تلوث المياه المعالجة في دول جنوب أوروبا وفي إيرلندا أعلى منه في الدول الثلاث الواقعة شمال أوروبا. وأكد كنايس أن ذلك ليس فقط بسبب عدد مرات وصف المضادات الحيوية للمرضى في هذه الدول، حيث إن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في ذلك، من بينها حجم الأمطار ووصف المضادات الحيوية للحيوانات في القطاع الزراعي، وحجم محطات المعالجة، ودرجات الحرارة بشكل خاص، وذلك لأن الكثير من البكتريا التي تعيش في العصارة الهضمية للبشر تتمتع بظروف مثالية عندما تكون درجة حرارة الوسط الذي تعيش به 30 درجة مئوية "لذلك فليس من المفاجئ أن هذه البكتريا تظل حية بشكل أفضل في بيئة المناطق الأكثر دفئاً" حسبما أوضح الباحثون.

 

ر.ض/ ط.أ (د ب أ)

  • Symbolbild Hausarbeit Haushalt Wäsche waschen Waschmaschine (Fotolia/lightpoet)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    منظفات الملابس

    يحتوى العديد من أنواع مساحيق الغسيل على مادة الفينول السامة، التي يمتصها الجسم، مما يؤدي للإصابة بالحساسية والالتهابات الجلدية الشديدة، بالإضافة إلى ارتباطها بأمراض الكلى والكبد. لذلك عليك الحذر واختيار الأنواع الخالية من الفينول، خاصة للأطفال أو مرضى الأكزيما والصدفية.

  • Symbolbild Geldautomat (Fotolia/meryll)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    بطاقة الائتمان

    بطاقة الائتمان مليئة بالبكتيريا نتيجة استخدامها وتنقلها من شخص لآخر في عمليات الشراء. كما أن ماكينات الصراف الآلي أيضاً تعد بيئة جيدة جداً لانتشار الأمراض. لذا يفضل تطهير اليدين وغسهلما بعد استخدام الكارت أو الصراف الآلي.

  • Flash-Galerie Verschwörungstheorie Verschwörung (AP)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    الميكروويف

    ربما تهتم بنظافة الميكروويف الخاص بك في منزلك، ولكن هل تدري أن استخدامه في محيط العمل يمثل خطورة كبيرة على صحتك. فالميكروويف نادراً ما يتم تنظيفه في العمل. لذا يفضل أن تتجنب تناول الطعام الذي يحتاج لتسخين خارج المنزل.

  • Deodorant (imago/CTK/CandyBox)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    مزيلات التعرق

    تحتوى معظم مزيلات العرق على مادة الألمنيوم الخطيرة، التي تسبب العديد من الأمراض. كما أنها يمكن أن تنقل البكتيريا من جسمك نفسه إليك مرة أخرى في حالة استخدامها دون الاستحمام. ونظراً لأن امتصاص الألمنيوم مرتبط بمرض الزهايمر وسرطان البروستاتا والثدي، يوصي الأطباء بمحاولة تجنب مضادات التعرق من خلال استخدام بدائل طبيعية. وإذا تعذر ذلك يمكن البحث عن أنواع بديلة مصنعة من مواد طبيعية غير ضارة بالبشرة.

  • Digitales Fernsehen Fernbedienung (picture-alliance/dpa)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    جهاز التحكم عن بعد

    لا يفكر البعض فى تنظيف أجهزة التحكم عن بعد أو "الريموت كنترول" سواء الخاص بالتلفاز أو أي جهاز آخر. فهي مليئة بالميكروبات التي تنتقل إليها، كما هو الحال في مفاتيح الإنارة وغيرها من الأشياء التي يتم ملامستها كثيراً. لذا يجب تنظيفها وتطهيرها دائماً وتجنب استخدامها أثناء تناول الطعام.

  • Symbolbild - Desinfektionsgel (Colourbox/T. Baker)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    معقمات اليدين

    قد تعتقد أن هذه المعقمات تساعدك على البقاء بصحة جيدة وتجنب الإصابة بالميكروبات أو الجراثيم. لكنها في الحقيقة تضر على المدى الطويل. فقد وجد الأطباء أن مركب التريكلوسان موجود فى 75 في المائة من تلك الأنواع وغيرها من مضادات البكتيريا. مادة التريكلوسان تؤدي لإصابة الغدد الصماء بالخلل الوظيفي وتتسبب في عدم انتظام الهرمونات والحساسية والربو والأكزيما، حسب إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية.

  • BG Deutsche Wörter, die es in andere Sprachen geschafft haben | Frau schläft auf Bett (picture alliance/Bildagentur-online/J. Peterson)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    وسادة النوم

    وسائد النوم أيضاً يمكن أن تكون بيئة مناسبة جداً لتكاثر البكتيريا ونقل الجراثيم من شخص لآخر. يجب الاهتمام بتغيير غطاء الوسادة بشكل دوري في الظروف الطبيعية. أما في حالات الإصابة بأي مرض يتعلق بالجهاز التنفسي، فيجب تغييرها يومياً وتعريضها للشمس حتى لا تنتقل العدوى لمن معك في المنزل أو لك مرة أخرى.

  • DDT Aerosol als Insektenspray (AP)

    ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

    بخاخ الحشرات

    على الرغم من أنه يخلصك من الحشرات المزعجة، إلا أنه يحتوي على مواد خطيرة تنتقل للجسم باللمس أو الشم، من أخطرها تلك التي ترش على جسم الأطفال للوقاية من لدغ الناموس. فهي تصيب الطفل بحساسية الجلد والصدر والربو. وتتسبب المبيدات الحشرية بإصابة العاملين في الزراعة بالأمراض الصدرية وضعف الذاكرة وأمراض الرئة والقلب، وربما تؤدي في بعض الحالات للإصابة بالسرطان على المدى الطويل. س.م/ ي.أ


 

مختارات

ثمانية أشياء ملوثة في حياتك اليومية احذرها

(05.02.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ألمانيا: فضيحة تلوث المياه بحمض بيرفلورو الأوكتانويك في بلدة آلتوتينغ  

إعلان
Themenbild Facebook

 