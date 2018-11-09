معاقبة ضابط ألماني لتأديته تحية هتلر

أصدرت محكمة ابتدائية ألمانية، أمراً بمعاقبة فرد من القوات الخاصة بالجيش الألماني لأنه كرر عدة مرات تحية هتلر. وقال متحدث باسم المحكمة في ولاية بادن فيرتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا، إن هذا الفرد وهو ضابط برتبة ملازم أول، أدين بتهمة استخدام إشارات منظمة معادية للدستور الألماني، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته مجلة "دير شبيغل" الإخبارية الألمانية اليوم الخميس (15تشرين الثاني / نوفمبر) على موقعها بشبكة الإنترنت.

وتشمل العقوبة خصم 40 يوماً من راتب الجندي، إلا أن الرقم الكلي لم يدل به المتحدث باسم المحكمة، ولا المتحدث باسم الادعاء العام في شتوتغارت عاصمة الولاية. وكان التقرير قد أفاد بأن القيمة الكلية للمبلغ هي 4 آلاف يورو. وتقدم الرجل باستئناف ضد الحكم. ولم تعلن تفاصيل دقيقة عن خلفيات هذه الحادثة.

وكانت تقارير إخبارية سابقة قد بينت أنه خلال حفل وداع لقائد السرية في نيسان / أبريل 2017، وقعت أمور ملفتة منها ألعاب غريبة وسماع موسيقى يمينية متطرفة، كما تم أداء تحية هتلر في أجواء احتفالية. وقالت هذه التقارير، التي أوردها راديو بريمن ومحطات أخرى، أن الواقعة تمت في ساحة موقع للرماية قرب سينلفينغن (دائرة بوبلينغن).

ر.ض/هـ.د (د ب أ)