معاقبة ألمانيتين استخرجتا طعاماً من القمامة

تلزم بعض الدول المحلات التجارية، بمنح موادها الغذائية القديمة إلى من يحتاجها من الفقراء، ويُعاقب القانون الألماني الأشخاص، الذين ينقبون على الطعام من حاويات القمامة، التي تضع فيها المحلات موادها المنتهية الصلاحية، ويعتبر ذلك سرقة.

وفي هذا الصدد، أورد موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن المحكمة الابتدائية في بلدة فورستنفلدبروك، والتي تقع في ولاية بافاريا، بدأت أمس الأربعاء (30 يناير/كانون الثاني 2019) بمحاكمة طالبتين، بسبب استخراج مواد غذائية من حاوية قمامة تابعة لإحدى المحلات التجارية.

ونقل موقع "دي فيلت" عن الإدعاء العام في ميونيخ قوله إن الطالبتين أخذتا في (يونيو/حزيران) الماضي من حاويات قمامة، تابعة لمحل تجاري، مواد غذائية قديمة يبلغ سعرها حوالي 100 يورو، "والآن عليهما تحمل المسؤولية ومواجهة تهمة السرقة". كما أكد الادعاء العام.

وأشار موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن شرطية، كانت في عين المكان ولمحت كل من الطالبة فرانسيسكا (25 عاماً) وكارولين (27 عاماً) تنقبان على مواد غذائية مثل الفواكه والخضراوات من حاوية قمامة.

وكعقوبة على سرقة المواد الغذائية من حاوية إحدى المحلات التجارية، أمرت المحكمة الشابتين بالعمل ثمان ساعات في منظمة "تافل" (منظمة غير ربحية توزع المواد الغذائية على المحتاجين في ألمانيا)، بالإضافة إلى غرامة مالية موقوفة التنفيذ تقدر بـ 225 يورو لكل واحدة منهما، في حال ارتكبتا فعلاً إجراميا في غضون عامين.

في المقابل، بررت فرانسيسكا وكارولين أخذ مواد غذائية منتهية الصلاحية من حاوية قمامة إحدى المحلات التجارية، بـ"أسباب أخلاقية"، حيث أرادتا تسليط الضوء على مشكلة تبذير المواد الغذائية، حسب ما أورد موقع "بيلد".

ر.م/ه.د