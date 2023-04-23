 معارك مستمرة في السودان رغم الهدنة والمدنيون يعانون | DW الأخبار | DW | 25.04.2023

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معارك مستمرة في السودان رغم الهدنة والمدنيون يعانون

على الرغم من الهدنة المعلنة لثلاثة أيام في السودان تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط معاناة حادة للمدنيين في ظل نقص الغذاء والدواء والمياه وانقطاع الكهرباء وخدمات الانترنت.

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