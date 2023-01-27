 معارك عنيفة في شرق أوكرانيا قبل تسلم كييف دبابات من حلفائها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.01.2023

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أخبار

معارك عنيفة في شرق أوكرانيا قبل تسلم كييف دبابات من حلفائها

كثفت القوات الروسية هجماتها في شرق أوكرانيا قبل أن تستلم كييف دبابات من حلفائها. وأكدت أوكرانيا حاجتها إلى المزيد من الأسلحة، بينما أعلن زيلينسكي إطلاق حملة لمنع مشاركة الروس في أولمبياد باريس.

قوات أوكرانية ومدفع في باخموت بشرق أوكرانيا (24.01.2023)

القوات الأوكرانية لاتزال تصد الهجمات الروسية المكثفة في شرق البلاد، ولا سيما على فوغليدار وباخموت

تدورمعارك عنيفة منذ مساء الجمعة (27 كانون الثاني/يناير 2023) في مدينة فوغليدار بشرق أوكرانيا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، قبل أن تتسلم كييف دبابات من حلفائها الغربيين، وقالت كييف إن القتال أظهر حاجتها لمزيد من الأسلحة لـ"دحر الغزاة".

مختارات

وقالت كييف إن معارك ضارية تدور رحاها بعد يوم من مقتل 11 شخصًا على الأقل في ضربات صاروخية وطائرات مسيرة اعتبرت على نطاق واسع في أوكرانيا ردًا على وعود حلفاء بارزين بإرسال دبابات.

وقال المسؤول الموالي لروسيا في منطقة دونيتسك (شرق) إيان غاغين إن اشتباكات "خطيرة ووحشية" اندلعت على بعد 150 كيلومترًا من مدينة فوغليدار المنجمية التي كان يسكنها 15 ألف نسمة قبل الغزو الروسي، مشيرًا إلى أن "القوات الروسية تمركزت في جنوب شرق المدينة وفي شرقها".

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الأوكراني للمنطقة الشرقية سيرغي تشيريفاتي اندلاع "معارك عنيفة"، مشددًا على أن القوات الروسية قد جرى صدّها. وقال في حديث متلفز إن "العدو يحاول بالفعل تحقيق نجاح في هذا القطاع، لكنه لا يحقق ذلك بفضل جهود قوات الدفاع الأوكرانية". وأضاف "العدو يبالغ. في مواجهة خسائره، العدو يتراجع".

أما زعيم انفصاليي دونيتسك دينيس بوتشيلين فقال إن "تطويق هذه المنطقة وتحريرها في المستقبل" من شأنهما "تغيير ميزان القوى على الجبهة" من خلال فتح الطريق أمام هجوم على بوكروفسك وكوراخوف، وهما منطقتان تقعان في أقصى الشمال.

"تهيئة لهجوم كبير"؟
وقالت أوكرانيا هذا الأسبوع إن القوات الروسية كثفت هجماتها في الشرق، ولا سيما على فوغليدار، وكذلك على باخموت التي شكّلت هدفًا لها منذ شهور. ووفقًا لمعهد دراسة الحرب، تسعى روسيا إلى "تشتيت" القوات الأوكرانية من أجل "تهيئة الظروف لعملية هجومية حاسمة".

واستولى عسكريون روس وعناصر من مجموعة فاغنر الخاصة في الآونة الأخيرة على سوليدار الواقعة شمال باخموت، وهو أول تقدّم يحرزونه منذ أشهر عدة إثر سلسلة من الانتكاسات المهينة للكرملين.

وحشدت روسيا مئات الآلاف من جنود الاحتياط في محاولة لاختراق الخطوط الأوكرانية والسيطرة على بقية منطقة دونباس الصناعية الشاسعة في شرق أوكرانيا.

زيلينسكي يدعو لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

تسليم دبابات إلى أوكرانيا
وبعد أسابيع من الجدل، قالت ألمانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع إنهما سترسلان إلى أوكرانيا عشرات الدبابات الحديثة للمساعدة في صد القوات الروسية، مما يفسح الطريق أمام آخرين ليحذوا حذوهما.
في هذا السياق، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار بولندا تسليم بلاده 60 دبابة إضافية، سيكون نصفها نسخة محدّثة من تي-72 السوفياتية، بعد أن كانت وعدت أيضًا بتوفير 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 الألمانية الصنع. وقال فاديم أوميلشينكو، السفير الأوكراني لدى فرنسا، مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الجمعة، إن عددًا من الدول وعدت أوكرانيا بإرسال 321 دبابة ثقيلة.

سياسيًا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه سيواصل "الحديث مع روسيا" رغم الانتقادات التي يثيرها ذلك، كما دعا الصين إلى التحدث علنًا ضد "الحرب الإمبريالية" في أوكرانيا. وقال خلال حفل استقبال أقيم في الإليزيه بمناسبة العام الجديد بالتقويم القمري، إن "هناك موقفا يجب أن تتبناه كلّ دولنا، وهو احترام السيادة ووحدة الأراضي... مهما كانت الصداقات والتحالفات التي يمكننا إقامتهما".

حملة لمنع الروس في أولمبياد باريس
من جهته أكد زيليسنكي أن ن بلاده ستطلق حملة دولية لمنع الرياضيين الروس من المنافسة في أولمبياد باريس 2024. وندد بـ"نفاق" اللجنة الأولمبية الدولية، داعيًا المسؤول عنها توماس باخ إلى زيارة باخموت، إحدى أكثر المناطق سخونة في الحرب مع روسيا في الشرق الأوكراني، وأضاف:"يجب أن يرى بأمّ عينه أن الحياد غير موجود"، واعدًا بالعمل على "تنظيف نفاق إدارة الهياكل الأولمبية الدولية".

يأتي ذلك بعدما قالت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء إنها "تدرس" إمكانية السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد 2024 المقرر في باريس تحت راية محايدة، رغم الدعوات المتكررة من أوكرانيا لحظر مشاركتهم.

م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو