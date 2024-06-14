السودان- معارك عنيفة بالفاشر وقمة السبع تحذر من تأجيج الصراع

تستمر المعارك العنيفة في مدينة الفاشر والجيش يعلن مقتل قائد عسكري من الدعم السريع. والولايات المتحدة تقدم مساعدات طارئة للسودان بأكثر من 300 مليون دولار. وقمة السبع تدعو الأطراف الخارجية لعدم تأجيج الصراع في السودان.

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين، محذرة من احتمال حدوث مجاعة ذات أبعاد تاريخية، وحملت طرفي النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية. وتشمل المساعدة الغذاء ومياه الشرب بالإضافة إلى فحوص لحالات سوء التغذية وعلاج الأطفال في حالات الطوارئ.

ويأتي ذلك فيما تشير التقديرات إلى أن خمسة ملايين شخص داخل السودان يعانون الجوع الشديد، مع نقص الغذاء أيضا في دول الجوار التي لجأ إليها مليونا سوداني. وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين "نريد أن يستيقظ العالم على الكارثة التي تحدث أمام أعيننا".

وأضافت "لقد رأينا توقعات للوفيات تقدر أن ما يزيد على 2,5 مليون شخص - حوالى 15 بالمائة من السكان - في دارفور وكردفان، المناطق الأكثر تضررا، يمكن أن يموتوابحلول نهاية أيلول/سبتمبر". وشددت المسؤولة الأمريكية على أن هذه "أكبر أزمة إنسانية على وجه الكوكب، ومع ذلك فهي قابلة بطريقة ما للتفاقم مع اقتراب موسم الأمطار".

وحث زعماء مجموعة السبع اليوم الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2024) الجهات الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع في السودان الذي "يتدهور باستمرار مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين"، وفقا لمسودة بيان قمة المجموعة. وجاء في المسودة "نحث الأطراف الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع، ونشجع جميع الجهات الفاعلة السودانية على الانخراط في حوار وطني يشمل المجتمع المدني السوداني برمته ويهدف إلى إعادة بناء المؤسسات المدنية والمفوضة لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

قلق أممي إزاء استمرار الحرب في السودان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

معارك عنيفة في الفاشر ومقتل قائد من الدعم السريع

ميدانيا، أسفرت المعارك التي تدور في الفاشر غرب السودان، المدينة الوحيدة بدافور التي خارج سيطرة قوات الدعم السريع منذ بدء حربها ضد الجيش العام الماضي، عن مقتل 226 شخصا، على ما أفادت منظمة أطباء بلا حدود. وقالت المنظمة الإغاثية في بيان ليل أمس الخميس إنه في الفترة بين العاشر من أيار/ مايو و11 حزيران/ يونيو "وصل إجمالي 1418 جريحا إلى مستشفى الجنوب وبعد إغلاقه إلى المستشفى السعودي، وتوفي منهم 226 شخصا".

ومن المرجح أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير ولكن يصعب التأكد في ظل انقطاع خدمات الاتصالات وصعوبة إيصال مواد الإغاثة والمساعدات.

وتدور في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اشتباكات عنيفة منذ العاشر من أيار/ مايو بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما وضع قرابة 800 ألف شخص من السكان تحت حصار شديد. وطالب مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بإنهاء"حصار" الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور وحيث يحتجز مئات آلاف المدنيين.

من ناحية أخرى قال الجيش السوداني اليوم الجمعة إنه قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع شبه العسكرية خلال معركة في مدينة الفاشر. وكان جبريل خاضعا لعقوبات أمريكية. ولم تصدر قوات الدعم السريع تعليقا حتى الآن.

وقال الجيش في بيان إن يعقوب قُتل عندما أحبطت القوات النظامية وأفراد من "القوة المشتركة" هجوما شنته قوات الدعم السريع في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة. والقوة المشتركة هي جماعات غير عربية من دارفور كانت متمردة في السابق لكنها متحالفة حاليا مع الجيش.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، منذ أسابيع. ويحذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من تفاقم الصراع هناك، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف عرقية واسعة النطاق.

ع.ج/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)