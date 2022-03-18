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معارك ضارية ودمار هائل في ماريوبول الأوكرانية وسط مقاومة شرسة من قبل القوات الأوكرانية وقصف روسي عنيف يطال أهدافا مدنية. وأنباء عن استهداف مدرسة لجأ إليها أكثر من 400 شخص كملجأ في ماريوبول.
تحاصر القوات الروسية مدينة ماريوبول منذ أيام والوضع الإنساني فيها كارثي، فيما انقطع الاتصال بينها وبين بقية أنحاء أوكرانيا. فلماذا يريد بوتين السيطرة على المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا؟ وما مدى أهيمتها الاستراتيجية؟
فشلت أول جولة مفاوضات منذ الغزو بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية في التوصل إلى اتفاق حول هدنة. في المقابل يواصل الجيش الروسي زحفه وحصار مدن كبرى بينما تتجه دباباته إلى مداخل العاصمة كييف.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
يرى خبراء أن عدم فعالية القوة القتالية الروسية وقوة المقاومة العسكرية الأوكرانية هما مفاجأة حقيقية. لكن هناك فرضيات تكتيكية من الجانب الروسي قد يلجأ إليها في الأسابيع المقبلة سترجح كفته أكثر حسب الخبراء، فما هي؟
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