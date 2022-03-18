 معارك ضارية ودمار هائل في ماريوبول الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 20.03.2022

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معارك ضارية ودمار هائل في ماريوبول الأوكرانية

معارك ضارية ودمار هائل في ماريوبول الأوكرانية وسط مقاومة شرسة من قبل القوات الأوكرانية وقصف روسي عنيف يطال أهدافا مدنية. وأنباء عن استهداف مدرسة لجأ إليها أكثر من 400 شخص كملجأ في ماريوبول.

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