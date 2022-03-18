معارك ضارية ودمار هائل في ماريوبول الأوكرانية

فشل مفاوضات أنطاليا والجيش الروسي يواصل حصار مدن كبرى

فشلت أول جولة مفاوضات منذ الغزو بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية في التوصل إلى اتفاق حول هدنة. في المقابل يواصل الجيش الروسي زحفه وحصار مدن كبرى بينما تتجه دباباته إلى مداخل العاصمة كييف.