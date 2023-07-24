 معارك ضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ومعاناة شديدة للمدنيين | DW الأخبار | DW | 09.08.2023

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DW الأخبار

معارك ضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ومعاناة شديدة للمدنيين

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