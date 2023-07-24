معارك ضارية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ومعاناة شديدة للمدنيين

السودان: المعارك تجبر سكانا على النزوح والسيول تدمر مئات المنازل

شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.