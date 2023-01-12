معارك ضارية حول بلدة سوليدار الأوكرانية

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اندلعت معارك حامية الوطيس حول بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا. وبينما تقول أوكرانيا إن القتال لا يزال مستمراً، تنفي موسكو ذلك، وتزعم بأن القوات الروسية قد فرضت سيطرتها هناك.
في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.
أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.
منح البرلمان الأوروبي الشعب الأوكراني جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان لهذا العام. جاء ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 13 مسيرة أطلقتها روسيا على كييف ومحيطها.
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