 معارك ضارية حول بلدة سوليدار الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 12.01.2023

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DW الأخبار

معارك ضارية حول بلدة سوليدار الأوكرانية

اندلعت معارك حامية الوطيس حول بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا. وبينما تقول أوكرانيا إن القتال لا يزال مستمراً، تنفي موسكو ذلك، وتزعم بأن القوات الروسية قد فرضت سيطرتها هناك.

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