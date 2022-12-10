 معارضة وممثلة إيرانية تدعم النساء الإيرانيات في مسرحيتها | DW الأخبار | DW | 18.01.2023

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معارضة وممثلة إيرانية تدعم النساء الإيرانيات في مسرحيتها

مسرحية لدعم النساء في إيران ومواجهة ما يتعرضن له من عنف واضطهاد

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epa03084007 (FILE) A file photograph showing an Iranian security guard walking in front of the Mahshahr petrochemical complex in Khuzestan province south western Iran, 28 September 2011. Media reports state on 29 January 2012 that a bill to stop oil sales to European Union countries involved in the oil embargo initiative against Iran was ready to be approved by the Iranian Parliament. The energy commission of parliament prepared the bill on 25 January 2012, and commission deputy chairman Nasser Soudani said the bill was ready for voting in the parliament_s session on 29 January 2012. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH *** Local Caption *** 00000402940308 ++ +++ dpa-Bildfunk +++

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