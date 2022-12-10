معارضة وممثلة إيرانية تدعم النساء الإيرانيات في مسرحيتها

الاستخبارات الألمانية تناشد ذوي الأصول الإيرانية توخي الحذر

دعت وكالة حماية الدستور الألمانية الأشخاص المنحدرين من أصول إيرانية وينتقدون نظام الحكم في طهران، لتوخي الحذر، حال الرغبة في السفر إلى إيران أو إذا كان لا يزال لديهم أقارب هناك، مؤكدة أنه يتعين عليهم توقع "عواقب وخيمة".