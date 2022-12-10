معارضة وممثلة إيرانية تدعم النساء الإيرانيات في مسرحيتها

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مسرحية لدعم النساء في إيران ومواجهة ما يتعرضن له من عنف واضطهاد
ذكر تقرير صحفي أن السلطات الإيرانية أوقفت ألمانيا في جنوب غرب البلاد، وفيما أعربت باريس عن "قلقها البالغ" بشأن صحة مواطن فرنسي إيرلندي موقوف في إيران، استنكر خبراء أمميون الاعتقال "التعسّفي" لمواطن بلجيكي.
بسبب رفض قواعد اللباس الصارمة، تعد سارة خادم أحدث رياضية تتحدى النظام الإيراني وتترك بصمتها على حركة الحرية في البلاد.
دعت وكالة حماية الدستور الألمانية الأشخاص المنحدرين من أصول إيرانية وينتقدون نظام الحكم في طهران، لتوخي الحذر، حال الرغبة في السفر إلى إيران أو إذا كان لا يزال لديهم أقارب هناك، مؤكدة أنه يتعين عليهم توقع "عواقب وخيمة".
في ذكرى الهجوم الدموي عليها بعد نشر رسومات ساخرة من النبي محمد، نشرت مجلة شارلي إبدو الفرنسية رسومات ساخرة للمرشد الأعلى علي خامنئي. طهران ردت باستدعاء السفير الفرنسي وشرعت في اتخاذ "المرحلة أولى" من الردّ الإيراني.
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