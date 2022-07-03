 معارضة ألمانية - فرنسية لحظر أوروبي على منح تأشيرات للروس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.08.2022

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معارضة ألمانية - فرنسية لحظر أوروبي على منح تأشيرات للروس

يجتمع الثلاثاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، في اجتماع يناقش بالأساس الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها. ومن بين المقترحات حظر منح تأشيرات للروس وتدريب القوات الأوكرانية.

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قالت ألمانيا وفرنسا إن على الاتحاد الأوروبي ألا يمنع السياح الروس من زيارة دول التكتل، وذلك قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الذي سيناقش مطالب دول البلطيق وبعض الدول الأعضاء الأخرى بحظر منح التأشيرات لمواطني روسيا.

وأوردت وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء (30 أغسطس/ آب 2022)، مقاطع من وثيقة فرنسية ألمانية جاء فيها، أنه "مع تفهم مخاوف بعض الدول الأعضاء في هذا السياق، يجب ألا نقلل من أهمية قوة التغيير الناشئة من تجربة العيش تحت ظل الأنظمة الديمقراطية بشكل مباشر، وخاصة للأجيال القادمة".

وأضافت الوثيقة "يجب أن تعكس سياسات التأشيرات الخاصة بنا ذلك وأن تستمر في السماح بالتواصل بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمواطنين الروس غير المرتبطين بالحكومة الروسية".

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ليومين في العاصمة التشيكية براغ.

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وعلى هامش هذا الاجتماع أيدت ألمانيا مقترحاً أوروبياً بشأن تدريب القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت وكيلة وزارة الدفاع الألمانية، زيمتيه مولر، إنه "من الواضح أن هناك حاجة لتنسيق أكبر لإجراءات التدريب، وكذلك أيضا لأوجه الدعم بشكل عام"، مضيفة أنه سيُجرى مناقشة كيفية بلورة هذا الأمر.

واشارت مولر إلى الدفاع الجوي والمدفعية كمواضيع تدريبية ذات صلة، معلنة أنه "سيكون ذلك محور محتمل بالنسبة لنا كألمانيا"، وذلك في إشارة إلى الدورات التدريبية التي تُقدم للجنود الأوكرانيين في ألمانيا بالفعل. وذكرت مولر أنه تم بالفعل صياغة اقتراح مع هولندا حول كيفية تعزيز التدريب في مجال مكافحة الألغام.

وكان منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد اقترح مؤخرا برنامجاً تدريبياً جديداً للقوات المسلحة الأوكرانية. وذكر في بيان أنه "يبدو من المنطقي أن الحرب المستمرة - والمرجح أن تواصل الاستمرار - تتطلب جهوداً ليست فقط في شكل إمدادات مادية، بل أيضا في شكل تدريبات ومساعدات في تنظيم القوات المسلحة".

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)

 

 

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